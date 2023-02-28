На лыжном ЧМ полупустые трибуны. Но организаторы упорно молчат о главных причинах провала

Чемпионат мира – 2023 в Планице, как и любой крупный и важный турнир, должен был стать настоящим праздником спорта, однако пока этого не случилось. На некоторые старты вместо ожидаемых десятков тысяч болельщиков на трибуны приходят лишь сотни человек. Проблемы настолько серьёзные, что организаторы опасаются, что ЧМ-2023 просто не окупится.

Что же вызвало отсутствие людей на трибунах?

«Жалко, что здесь так мало людей»

FIS и организаторы ЧМ-2023 возлагали огромные надежды на турнир в Планице. Планировалось, что соревнования посетят 150–200 тысяч болельщиков, то есть ежедневно на забеги и полёты будут приходить по 15–20 тысяч человек. Однако реальность оказалась совершенно другой. Так, например, за смешанной эстафетой в лыжном двоеборье наблюдали лишь 500 человек, за прыжками с трамплина – на 200 зрителей больше. Это повергло в шок не только организаторов ЧМ, но и спортсменов с тренерами.

«Жалко, что здесь так мало людей. Я представлял, что атмосфера будет немного лучше. Когда я думаю об Оберстдорфе, Зеефельде или Осло, понимаю, что тут мне многого не хватает», – заявил тренер сборной Германии по лыжному двоеборью Херманн Вайнбух.

«Можете смеяться, но мы ожидали большего. Мы готовились к тому, что трибуны будут заполнены, как на фотографиях с соревнований по прыжкам на лыжах», – пояснил двоеборец Винценц Гайгер.

Неприятно удивлены и их коллеги из Норвегии. Двоеборец Ярль Магнус Рийбер был разочарован чемпионатом мира: «На самом деле у меня были несколько более высокие ожидания от этого чемпионата и количества зрителей. В конце концов, мы все видели соревнования по лыжным гонкам, которые проходили здесь. Вчера я разговаривал с некоторыми словенцами, на самом деле турнир должен был стать своего рода национальным праздником».

Спортивный директор сборной Норвегии Ивар Стуан раскритиковал FIS за организацию ЧМ-2023 и привёл в пример чемпионат мира по биатлону.

«Это просто печально. Удивлён, что приехало так мало зрителей из Австрии и Германии, – сказал Стуан. – Даже лыжные гонки не сумели привлечь большого количества норвежцев, а наши болельщики умеют хорошо поддерживать. Международный союз биатлонистов невероятно хорошо организовал чемпионат мира, но у FIS вышло крайне неудачно. Я всё ещё думаю, что мы предпринимаем слишком тяжёлые, трудные и медленные шаги, чтобы менять и развивать спорт в соответствии с текущими тенденциями».

На ЧМ-2023 по лыжным видам очень низкая посещаемость Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

А ведь проблема с посещаемостью не единственная, которая волнует спортсменов. Некоторые лыжники уже пострадали из-за некачественных трасс. Об одном из самых опасных инцидентов мы уже рассказывали.

«Многие решили, что это слишком дорого»

Организаторы нашли что ответить на претензии. Генеральный секретарь организационного комитета ЧМ-2023 Томаш Шустершич назвал две причины такой низкой посещаемости.

«Можно достоверно говорить о стечении разных обстоятельств. Всё началось с эпидемии коронавируса, которая длилась несколько лет. В последний год спецоперация (формулировка изменена в связи с требованиями на территории РФ) на Украине подняла цены на энергоносители и сопутствующие услуги до небес.

Если посмотреть, ещё осенью 2022 года, когда мы начали продавать дневные билеты, атмосфера была немного мрачной и болезненной. Сообщения о COVID-19 полностью не утихли, но цены уже начали расти, и, возможно, здесь тоже можно искать причины плохой реакции зрителей. И к тому же чемпионат мира по футболу в Катаре оказал влияние на зимний сезон».

Но все эти причины звучат крайне неубедительно, учитывая, какой ажиотаж вызывал проходящий несколькими неделями ранее биатлонный чемпионат мира в Оберхофе. Конечно, стоит учитывать тот факт, что в Германии было много местных болельщиков, следящих за успехами хорошо выступавших немецких спортсменов. В Словении же у фанатов совсем немного сильных спортсменов в лыжных видах, из-за чего и местных зрителей меньше.

Есть более веские причины, по которым на ЧМ-2023 столь низкая посещаемость. На первую причину обратили внимание сами болельщики и спортсмены – это высокая стоимость билетов. Так, самый дешёвый входной билет для взрослого на соревнования в вечернее время стоит € 33 (около 2,7 тысяч рублей), при этом речь идёт о стоячих местах на трассе или рядом с трамплином. За один полный день необходимо было заплатить € 99 (около 7,8 тысяч рублей). Чтобы посетить хотя бы несколько стартов, болельщикам нужно выложить очень крупную сумму. И это не считая трат на дорогу до стадиона, проживание в отелях, которые подняли цены на время ЧМ, питание и перелёт в Словению.

«Я согласен с мнением людей, которые решили, что это слишком дорого», – сообщил президент Словенской лыжной ассоциации Энцо Смрекар.

Впрочем, Шустершич не видит в столь высоких ценах никакой проблемы:

«Все жалобы на билеты больше неактуальны. Мы разработали несколько вариантов для зрителей. Мы пригласили словенцев прийти и посмотреть, потому что это важный момент для поколения. Это мини-Олимпиада. Я не знаю, когда такое большое событие снова пройдёт в Словении».

«Это следствие исключения России»

Что интересно, и глава Словенской лыжной ассоциации, и генсек оргкомитета ЧМ-2023 недовольны в основном отсутствием немецких и австрийских болельщиков.

«Чего нам действительно не хватает, так это в основном болельщиков из немецкоязычных стран — немцев или австрийцев. Отборочные соревнования двоеборцев, к сожалению, не дают нам никакой надежды», – посетовал Шустершич.

На ЧМ-2023 по лыжным видам очень низкая посещаемость Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Немцев практически нет. Это потому, что перед чемпионатом мира не было хороших результатов», – добавил Смрекар.

Слова Смрекара и Шустершича не совсем соответствуют действительности. Сейчас австрийская и немецкая сборные хорошо выглядят на соревнованиях по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. У немцев сейчас три золота, четыре серебра и одна бронза, у австрийцев – по два серебра и бронзы.

Гораздо больше проблем у организаторов вызывает отсутствие россиян, о котором предпочитают молчать. Из-за того, что спортсмены из России не выступают в тех же лыжных гонках, результаты стали более предсказуемыми, а старты – скучными. Это приводит к падению интереса и нежеланию многих болельщиков смотреть гонки, в которых результат известен заранее. Кроме того, неучастие наших спортсменов в ЧМ привело и к отсутствию российских болельщиков, которые всегда любили ездить на подобные турниры. Об отсутствии россиян как об одной из ключевых причин низкой посещаемости пишет норвежский VG.

«Спортивные соревнования – это переживания и крутые, особые истории, которые выделяются на общем фоне и запоминаются на долгие годы, – написал журналист Лейф Велхейвен. – К сожалению, мы почти не видим этого на ЧМ-2023. Любое соревнование становится немного скучным, если всё идёт именно так, как многие предполагали. ЧМ-2023 был бы менее скучным, если бы мы получали события, отклоняющиеся от шаблона. Одна из причин, почему всё происходит по шаблону, – вынужденное отстранение России».

Организаторы ЧМ-2023 надеются, что на второй неделе турнира ситуация с посещаемостью изменится в лучшую сторону, ведь только в таком случае им удастся выйти в ноль, покрыв расходы на проведение соревнований. Но, учитывая все описанные причины, надежды на это не так много.