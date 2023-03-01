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Чемпионат мира по лыжным гонкам – 2023: драматичная история американки Джессики Диггинс – борьба с булимией

«Я смотрела в зеркало. По лицу текли слёзы». Тяжёлый путь лыжницы к золоту чемпионата мира
Юлия Сидорова
История Джессики Диггинс
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Американка Джессика Диггинс страдала булимией и думала о смерти.

На чемпионате мира – 2023 в Планице Джессика Диггинс вписала своё имя в историю, завоевав золотую медаль в женской разделке. После победы 31-летняя спортсменка заплакала и долго не могла остановиться. Чтобы взять это золото, ей пришлось пройти через серьёзные страдания.

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«Самое трудное, что я делала в жизни»

«В прошлом году было много взлётов и падений. Это делает мою победу более особенной, потому что было нелегко. Хочу, чтобы мой муж был здесь, потому что я не была дома несколько месяцев. Это был нелёгкий год. Меня бы здесь не было, если бы мне не нравилось делать то, что я делаю, потому что это непросто», – эмоционально рассказала новоиспечённая чемпионка мира.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
28 февраля 2023, вторник. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
23:40.80
2
Фрида Карлссон
Швеция
+14.00
3
Эбба Андерссон
Швеция
+19.50

Но привычные для успеха на лыжне лишения – не основная драма, через которую проходила Джессика на пути к золоту. Самая жёсткая борьба развернулась у Диггинс с собой, и поражение могло стоить её жизни.

«Достижение, которым я больше всего горжусь, – это то, что я обратилась за лечением расстройства пищевого поведения. Это было самое трудное из того, что я когда-либо делала в своей жизни. Определённо», – сказала Диггинс.

Джессика Диггинс

Джессика Диггинс

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Накануне своей исторической победы Джессика разместила в соцсетях такое сообщение: «Я соревнуюсь здесь по единственной причине: «Программа Эмили» спасла мне жизнь». Диггинс имеет в виду организацию, которая помогает людям в США справляться с расстройствами пищевого поведения, ведь знаменитая лыжница долгое время страдала от булимии.

«Я поняла, что у меня есть шанс спастись»

Два года назад Джессика рассказала о том, как у неё развилась булимия, о долгой и тяжёлой борьбе с ней, а также о том, как впервые заставила себя избавиться от съеденной пищи на заправке по дороге на работу.

«Это было действительно ужасно. Я помню, как смотрела в зеркало, по моему лицу текли слёзы, и я выглядела страшно. Я не чувствовала стресса, тревога исчезла, и голос в моей голове перестал орать на меня, что я неудачница. Как только меня вырвало, я поняла, почему люди могут пристраститься к наркотикам. Это заставляет полностью оцепенеть. Мне больше не нужно было ничего чувствовать. Я знала, что это глупо, и понимала, что со мной. Я не могла отрицать того, что я сделала, но это было действительно страшно, потому что я отрицала, насколько это плохо», – откровенно рассказала Диггинс.

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Момент осознания своей серьёзной проблемы для американской спортсменки наступил, когда её дедушка умирал от рака лёгких. Ему оставалось жить всего несколько недель, и его семья собралась вокруг него в больнице.

«Я поняла, что бывают ситуации, когда нельзя не умереть. Случается рак, случаются автомобильные аварии, всякое бывает. Но, видя, что это случилось с моей семьёй, я поняла, что умру. Дело не в «если», а в «когда», если продолжу идти по этому пути. И я поняла, что у меня есть шанс спастись».

«Я всегда хочу быть осторожной»

Даже после золота чемпионата мира американка говорит о сложной теме:

«Мне важно об этом говорить. Надеюсь, это поможет людям. Не бывает двух одинаковых расстройств пищевого поведения, но это очень опасное для жизни психическое заболевание. Я надеюсь, что те, кто увидит это, проникнутся сочувствием и пониманием. Может быть, если они знают кого-то, у кого есть проблемы, то смогут побудить их обратиться за помощью».

Джессика Диггинс

Джессика Диггинс

Фото: Maja Hitij/Getty Images

Путь американки к восстановлению был сложным и ещё продолжается:

«Я на реабилитации уже 10 лет. Я всегда хочу быть с этим осторожной. Особенно в периоды стресса, такого, как чемпионат мира. Но я активно работаю со своим спортивным психологом над тем, что может вызвать у меня стресс и как мы можем убедиться, что я следую плану и забочусь о себе».

А в спортивном смысле Джессика может быть довольна собой. Золото чемпионата мира стало для неё вторым в карьере. Первое она завоевала 10 лет назад (!) в командном спринте в паре с Киккан Рэндалл. Этот же дуэт блистал и на Олимпиаде-2018. Сейчас Джессике 31 год, она в отличной форме и, похоже, ещё будет пополнять свою внушительную медальную коллекцию.

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Теги Лыжи Чемпионат мира 2023 Джессика Диггинс •••

Заглавное фото: Maja Hitij/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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