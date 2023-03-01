Фёдор Карпов перепутал повороты и удивил всех зрителей гонки с раздельным стартом на чемпионате мира — 2023.

Заблудившийся в лесу казахстанский лыжник обогнал норвежцев на три минуты. Что это было?

Забавный эпизод произошёл во время мужской гонки с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжным гонкам – 2023 в Планице. Фаворитами гонки были норвежцы, они же и заняли четыре первых места, но в какой-то момент, согласно системе хронометража, гонку возглавил казахстанский лыжник Фёдор Карпов. Он обгонял всех норвежцев на три с лишним минуты!

Разумеется, это было всего лишь следствие ошибки.

Дело в том, что трасса для разделки на 15 километров имеет непростую конфигурацию. На дистанции в перелеске есть развилка, и по ходу гонки лыжник сначала должен свернуть в одну сторону, а затем – в другую, чтобы пройти две петли разной длины и преодолеть нужное расстояние.

24-летний казах Фёдор Карпов, стартовавший под 57-м номером посреди фаворитов, очевидно, в какой-то момент перепутал повороты и на отметку 7,7 километра пришёл намного раньше, чем положено. Чип хронометража, впрочем, сработал, и зрители трансляции увидели забавную картину. Казах лидировал в гонке, обгоняя Крюгера на три минуты, а Клебо – аж на три с половиной! Все остальные, разумеется, проигрывали ещё больше. На отметке 9,6 км отрывы подсократились, но Фёдор мог дотянуть и до победы!

Впрочем, судьи всё-таки обнаружили ошибку и исправили её. Карпова сняли с дистанции, а его потрясающий результат аннулировали. Шведское издание Expressen сообщает, что судьи никак не могли объяснить Фёдору, что произошло, потому что он не говорил по-английски и не понимал их.

Фёдор, кстати, был не единственным заплутавшим лыжником. Его товарищем по несчастью стал Дарко Дамьяновски из сборной Северной Македонии.

Шведский лыжник Юхан Хегстрём раскритиковал заблудившихся:

«Это не ракеты строить. Мы всю жизнь катаемся на лыжах и порой делаем это на трассах, которые маркированы гораздо хуже. Нельзя так ошибаться».

Ещё более резко высказался финн Пертту Хювяринен.

«В этом проблема современной молодёжи: они залипают в телефоны на собрании перед гонкой, а потом не знают, куда им ехать».

Впрочем, не финну критиковать других. На этом чемпионате мира он сам отличился со знаком «минус», заслужив штраф в € 3000. Ошибка Фёдора и Дарко хотя бы обошлась им совершенно бесплатно.