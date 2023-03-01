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Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023: Словенец Петер Превц упал с трамплина, его увезли со стадиона на носилках

«Страшно, когда ты такое видишь». Олимпийский чемпион рухнул с трамплина на ЧМ-2023
Юлия Сидорова
Олимпийский чемпион рухнул с трамплина
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Петера Превца унесли со стадиона на носилках.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта – 2023 чуть не произошла трагедия. Надежда сборной Словении по прыжкам с трамплина Петер Превц во время тренировки пережил жуткое падение. Он не смог сам подняться на ноги и был эвакуирован с трассы на носилках с сильной болью в спине.

«Было видно, что ему очень больно»

Превц потерял управление над телом и лыжами сразу после схода с края трамплина из-за проблемы с креплением лыжи к ботинку.

«Я видел, как он пролетел и ударился о землю. Он просто скатился вниз», – сказал очевидец произошедшего эксперт Viaplay Стьернен.

«Страшно, когда ты такое видишь. Я просто смотрел, как он приземлялся. Он не совсем правильно это сделал, а затем покатился вниз. Было видно, что ему очень больно. Это было ужасно», – рассказал Петтер Тенстад из Viaplay.

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Петер Превц стал народным героем Словении в 2016 году. В том сезоне он выиграл и общий зачёт Кубка мира, и Турне четырёх трамплинов.

Превц – олимпийский чемпион Пекина в соревнованиях смешанных команд. Кроме того, в его копилке два серебра и одна бронза с Олимпиад. Петер четырежды признавался лучшим спортсменом Словении.

«Мы были напуганы»

После падения Превц держался молодцом и даже помахал наблюдавшей за ним публике с носилок, но по его лицу было заметно, что ему очень больно.

Прыгун из сборной Норвегии Йоханн Андре Форфанг был на вершине трамплина, когда Превц рухнул на землю.«Это безумие. У всех сейчас подавленное настроение. Мы были немного напуганы, но падения никто из нас не видел. Мы стояли там в совершенном недоумении и знали, что не получим никаких ответов, пока не спустимся сюда», – сказал Форфанг.

Словенская ассоциация лыжного спорта оповестила всех о состоянии спортсмена: «Петер Превц в сознании после падения и нормально разговаривает. Его доставили в больницу, где он будет обследован».

Сообщается, что подобное падение может привести к разрыву связок.

Впрочем, хочется верить, что Превц всё-таки обошёлся без серьёзных травм.

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Теги Лыжи Чемпионат мира 2023 Петер Превц •••

Заглавное фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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