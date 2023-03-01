«Страшно, когда ты такое видишь». Олимпийский чемпион рухнул с трамплина на ЧМ-2023

На чемпионате мира по лыжным видам спорта – 2023 чуть не произошла трагедия. Надежда сборной Словении по прыжкам с трамплина Петер Превц во время тренировки пережил жуткое падение. Он не смог сам подняться на ноги и был эвакуирован с трассы на носилках с сильной болью в спине.
«Было видно, что ему очень больно»
Превц потерял управление над телом и лыжами сразу после схода с края трамплина из-за проблемы с креплением лыжи к ботинку.
«Я видел, как он пролетел и ударился о землю. Он просто скатился вниз», – сказал очевидец произошедшего эксперт Viaplay Стьернен.
«Страшно, когда ты такое видишь. Я просто смотрел, как он приземлялся. Он не совсем правильно это сделал, а затем покатился вниз. Было видно, что ему очень больно. Это было ужасно», – рассказал Петтер Тенстад из Viaplay.
Петер Превц стал народным героем Словении в 2016 году. В том сезоне он выиграл и общий зачёт Кубка мира, и Турне четырёх трамплинов.
Превц – олимпийский чемпион Пекина в соревнованиях смешанных команд. Кроме того, в его копилке два серебра и одна бронза с Олимпиад. Петер четырежды признавался лучшим спортсменом Словении.
«Мы были напуганы»
После падения Превц держался молодцом и даже помахал наблюдавшей за ним публике с носилок, но по его лицу было заметно, что ему очень больно.
Прыгун из сборной Норвегии Йоханн Андре Форфанг был на вершине трамплина, когда Превц рухнул на землю.«Это безумие. У всех сейчас подавленное настроение. Мы были немного напуганы, но падения никто из нас не видел. Мы стояли там в совершенном недоумении и знали, что не получим никаких ответов, пока не спустимся сюда», – сказал Форфанг.
Словенская ассоциация лыжного спорта оповестила всех о состоянии спортсмена: «Петер Превц в сознании после падения и нормально разговаривает. Его доставили в больницу, где он будет обследован».
Сообщается, что подобное падение может привести к разрыву связок.
Впрочем, хочется верить, что Превц всё-таки обошёлся без серьёзных травм.
- 1 марта 2023
-
18:52
-
18:33
-
18:11
-
17:43
-
16:56
-
16:47
-
16:21
-
16:09
-
16:04
-
15:56
-
15:48
-
15:41
-
15:36
-
15:30
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:25
-
13:16
-
13:00
-
12:54
-
12:42
-
12:41
-
12:32
-
12:24
-
12:23
-
12:17
-
12:06
-
10:37
-
10:09
-
10:06
-
09:26