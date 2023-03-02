«Не знаю, что произошло». Шведская лыжница упала на ровном месте и лишила сборную золота

Норвежки сотворили настоящую сенсацию на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице! Благодаря великолепной тактике и небольшому везению Астрид Эйре Слинн, Ингвильд Флугстад Эстберг, Тириль Уднес Венг и Анне Кьерсти Кальво вырвали золото у шведок, которых до старта женской эстафеты называли безоговорочными фаворитками гонки!

Шведки рисковали и вовсе остаться без медалей. Но благодаря выступлению Майи Дальквист на последнем круге всё-таки забрали бронзу.

Жёлтая карточка Тириль Венг

Главной интригой гонки было противостояние Норвегии и Швеции. У шведок – мощнейший квартет, все представительницы которого уже стали призёрами в Планице. Но за норвежками – история и статистика. Швеция в женских эстафетах традиционно выступает неудачно, а Норвегия почти всегда побеждает.

Практически со старта шведка и норвежка ожидаемо вязли инициативу в свои руки и повели пелотон за собой. Темп был таким, что к заключительной части первого этапа эстафеты сохранить место в группе лидеров за Тириль Уднес Венг и Эммой Рибом удалось только лыжницам из Финляндии и Германии.

В конце заключительного подъёма Венг наступила на лыжу Рибом, из-за чего шведка немного сбилась и уступила лидерство норвежке. Венг первой передала эстафету, но чуть позже получила жёлтую карточку за помеху сопернице.

Уже на первой передаче эстафеты Италия и Франция проигрывали лидерам больше 40 секунд. Вмешаться в борьбу за медали отстающие уже не смогли.

Передача эстафеты Фото: Maja Hitij/Getty Images

Роковое падение Андерссон

На втором классическом этапе финка Кертту Нисканен вышла на первое место, но четвёрка лидеров держалась вместе. Ближе к заключительной части второго этапа лидером стала немка Катарина Хенниг, сразу за ней преодолела заключительный подъём шведка Эбба Андерссон.

У шведки были все шансы побороться за промежуточное первое место, однако на том же самом месте, где на первом этапе норвежка наступила на лыжу шведке, Эбба упала и сломала палку. Из-за поломки инвентаря шведка была вынуждена добегать свой этап с более длинной палкой. После падения Андерссон чуть отстала от группы лидеров и на передаче эстафеты уступала уже почти девять секунд. Первой на третий этап отправилась немка Пия Финк. А следом за ней – Эвелийна Пийппо и Ингвильд Флугстад Эстберг.

«Точно не знаю, что произошло, но я внезапно оказалась на коленях. Я закричала: «Чёрт!» Я чувствовала себя такой сильной. Да, мне быстро дали новую палку, но она была длиннее на десять сантиметров. На последнем отрезке дистанции было тяжело. Я просто пыталась минимизировать ущерб, нанесённый падением», – приводит слова Андерссон Aftonbladet.

Решающий рывок норвежки

На третьем этапе Фрида Карлссон нейтрализовала отставание и вновь вплотную приблизилась к группе лидеров, отсечку 12 км она и вовсе прошла первой. Однако на второй половине круга шведку атаковала Эстберг, которая начала активно уходить от группы. Карлссон, которой пришлось потратить силы на то, чтобы догнать лидеров в начале этапа, к передаче эстафеты отстала от лидера уже на 15 секунд. Также значительно проиграла и финка, которая передала эстафету Кристе Пярмякоски через 21,4 секунды после лидера.

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам Фото: Maja Hitij/Getty Images

На передаче эстафеты Норвегия выигрывала у Германии 6,2 секунды. К отсечке 15,9 км Анне Кьерсти Кальво увеличила преимущество норвежской команды ещё на две секунды. На последнем круге представительница Норвегии продолжала убегать от соперниц, отставание которых увеличивалось постоянно.

За два километра до финиша немка Виктория Карль проигрывала норвежке уже 19 секунд, но уверенно шла на второй позиции, а вот борьбу за третье место продолжали Криста Пярмякоски и Майя Дальквист. Удивительно, но шведки, которых до старта называли главными фаворитками в эстафете, рисковали и вовсе остаться без медалей! Однако Майя Дальквист всё-таки не дала Пярмякоски забрать бронзу, продержалась за ней, атаковала в подходящий момент и уже на финишную прямую вышла на третьем месте.

Норвежка Кальво не позволила соперницам приблизиться и финишировала первой с преимуществом в 20,5 секунды. Серебро – у Германии.