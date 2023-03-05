Если сами россияне могут устроить шоу, то что было бы в противостоянии с норвежцами!

Как жалко, что российских лыжников нет на чемпионате мира. Шикарного зрелища лишились все!

Классический марафон на «Чемпионских высотах» в Малиновке подарил всем болельщикам восхитительное зрелище, главными героями которого стали Александр Большунов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.

Большунов, разумеется, был главным фаворитом, но Устюгов, которого многие в текущем сезоне списали, буквально зубами цеплялся за титулованного конкурента. На 35-м километре дистанции Большунов и державшиеся с ним вместе Червоткин и Семиков зашли на смену лыж, а Устюгов – нет. Он постарался создать отрыв, но всё-таки конкуренты его настигли.

Устюгов всю гонку так и пробежал на одной паре, но до последнего цеплялся за Большунова с Червоткиным, отставал, обретал второе дыхание и вновь цеплялся за спины конкурентов. В итоге он доехал до бронзы, не подпустив к себе Семикова, и был, между прочим, очень этим результатом доволен.

«Я психологически был готов к тому, что сегодня стану последним, а получилось третьим заехать», – Сергей с улыбкой подводил итоги своей гонки.

А выиграл, разумеется, Большунов. Решающим стал последний тяжёлый подъём, после которого Александр умчал от Червоткина, который чуть ли не всю гонку держался за спиной фаворита и экономил силы для рывка.

Несмотря на то что до драматичных разборок на финишной прямой дело не дошло, гонка держала в напряжении до самого конца. И в связи с этим подумалось: если уж одни россияне смогли устроить такое классное шоу, то что было бы в борьбе с норвежцами? Ну наверняка Устюгов просто вгрызался бы в бедного Клебо, наверняка Большунов рубился бы с Крюгером или Голбергом. А ведь есть ещё и невероятный финн Ийво Нисканен!

Ради такой борьбы зрители во всех северных странах включали бы телевизоры. Ради таких сражений заполняли бы до отказа трибуны в самой Планице.

В одном из норвежских СМИ довелось увидеть любопытную оценку. Мол, русских спортсменов и болельщиков лишили красивого зрелища – так им всем и надо за то, что они с политической точки зрения такие нехорошие.

Да, лишили. Это правда. Но смешно ведь то, что и норвежцы лишились ровно того же. И страдаем мы от этого примерно в равной степени.

Недаром шведский журналист на днях сказал, что в FIS серьёзно думают о том, чтобы вернуть Россию в лыжах. Это был бы правильный шаг. Для всех.