«Он нас бесит». Норвежский лыжник издевался над соперниками: стоял и ждал их на подъёме

Лучший лыжный двоеборец мира Ярль Магнус Рийбер осуществил свою давнюю мечту и выиграл четыре из четырёх золотых медалей на чемпионате мира – 2023 в Планице. Он доминировал так, что позволял себе издеваться над соперниками: в одной из гонок он просто ждал соперников на подъёме!

«Ему позволено быть высокомерным»

За два дня до завершения чемпионата мира Рийбер выиграл в Планице практически всё, что было можно. Оставался только финал в дисциплине большой трамплин + гонка на 10 км. Эта награда ещё ни разу не доставалась норвежцам, а значит, выиграть её было для Рийбера делом чести.

25-летний семикратный чемпион мира ещё на трамплине показал, как сильно хочет выиграть восьмое золото. Его полёт на 147 метров обеспечил ему колоссальный отрыв в лыжной гонке. Рийбер и так хорош ходом, но в этот раз не было никаких сомнений, что он победит. Сам двоеборец это чувствовал и даже немножко наглел: на последнем подъёме перед финишем он просто остановился развернулся и смотрел на конкурентов сверху вниз.

Такая выходка не помешала ему выиграть восьмое золото ЧМ.

«Я думаю, что он слишком хорош. Но ему лучше дойти до финиша должным образом, чтобы мы могли насладиться его спортивным результатом, – сказал товарищ по команде Йорген Граабак после финиша. – Он, наверное, бесит нас. Но сегодня ему было позволено быть немного высокомерным».

После финиша счастливый Рийбер рассказал, что составил победный план со своим дедушкой, который недавно скончался: «Это мотивировало приехать сюда и попробовать воссоздать план здесь. Дедушка был со мной всё это время, и я очень горжусь этим. Это ощущение неописуемо».

Рийбер также рассказал, почему остановился на трассе.

«Я вдохновился действиями Йоханнеса Бё на чемпионате мира по биатлону. Но это не было запланировано и просто произошло. Я очень хорошо провёл время. Там был очень красивый вид и много людей, поэтому мне просто нужно было остановиться и насладиться этим», – поделился Ярль Магнус.

Товарищ по команде Эспен Андерсен стал одним из немногих, кто поддержал поступок Рийбера. «Я думаю, что он мог бы делать это каждый раз и праздновать немного дольше. Это хорошо, он этого заслуживает».

Протест против Рийбера

Рийбер не в первый раз на этом ЧМ вызывает раздражение конкурентов. После командного турнира в среду против него даже был подан протест со стороны сборной Германии, и норвежцы не сразу получили свои золотые медали.

Немцы подали протест после ситуации на последнем подъёме. Вопросы вызвал контакт двух лыжников: Ярль первым вошёл в поворот, а немец Юлиан Шмидт попытался обойти его по внутренней траектории.

«Мы просмотрели все видео и фотографии, которые у нас есть, и жюри единодушно признало, что это был небольшой гоночный инцидент, не более того. Тактическая борьба в спорте разрешена», – заключил представитель FIS Лассе Оттесен. Сборная Норвегии после этого была признана чемпионом.

«Рекорд будет стоять долго»

Впрочем, Рийбер при всём неоднозначном к нему отношении не может не вызывать восхищения. В Планице он выиграл четыре золотые медали из четырёх возможных и вписал себя в историю турнира.

«Он проводит один из лучших турниров в двоеборье среди тех, что мы когда-либо видели», – восхищался Рийбером комментатор Янн Пост.

«Мне сложно что-то анализировать. Он выступает настолько здорово, насколько это вообще возможно», – рассказал эксперт NRK по прыжкам Йохан Ремен Эвенсен, который едва мог поверить своим глазам после четвёртого золота.

«Рекорд будет стоять долго», – заключил спортивный менеджер Ивар Стюан.

Рийбер стал лучшим двоеборцем в истории чемпионатов мира и теперь явно мечтает об успехе на Олимпиаде. В его активе пока есть только командное серебро из Пхёнчхана. Маловато для восьмикратного чемпиона мира.