У Клебо вновь отобрали золото в марафоне на чемпионате мира! Он и без Большунова проиграл

Вторая подряд попытка Йоханнеса Клебо выиграть лыжный марафон на чемпионате мира вновь завершилась неудачей. Но если два года назад его дисквалифицировали за столкновение с Александром Большуновым, то теперь норвежец проиграл и без россиянина. Клебо уступил в финишной разборке соотечественнику Полу Голбергу.

Конечно, по драматизму марафон в Планице вообще не идёт ни в какое сравнение с тем, что было в Оберстдорфе. Тогда был нерв, была интрига, была такая драма, которая будет вспоминаться ещё очень и очень долго. Сейчас всё было более прозаично. Норвежцы вышли на гонку впятером благодаря персональной квоте Эмиля Иверсена — случайного чемпиона мира — 2021. Кажется, после нынешнего сезона про Иверсена все могут забывать – в Норвегии есть лыжники гораздо сильнее.

Удивительно, но среди четвёрки остальных не нашлось места герою Планицы Симену Крюгеру, который просто блистал на скиатлоне, в коньковой гонке с раздельного старта и в эстафете. Но и без него норвежцы тактически безупречно вели гонку. Они не накручивали темп, чтобы не выбиться из сил раньше времени, закрывали попытки робких протяжек со стороны всех соперников, в том числе и финна Ийво Нисканена, и вообще чувствовали себя более чем уверенно.

Пелотон с каждым новым кругом редел, и к последнему кругу в числе претендентов на награды осталось всего семь лыжников. Среди них и все норвежцы, кроме Иверсена. И даже на последнем серьёзном подъёме никто не рискнул ускоряться. Тот же Нисканен, тащивший группу, в итоге просто обессилел, а норвежцы терпели до последних полутора километров, когда и начали свои разборки.

Пол Голберг и Йоханнес Клебо оторвались от остальных, и – удивительное дело! – лучший спринтер мира проиграл финиш. Помните, какими огромными прыжками он выходил в правый финишный коридор два года назад? Но тогда и финиш был подлиннее, и выкат на него – с поворота. Сейчас же достаточно было выкатить с последнего подъёмчика первым, и всё.

Голберг легко решил эту задачу, а Клебо даже не сделал попытки достать соотечественника – это было бесполезно. Весь ход гонки был в пользу Йоханнеса, его привезли на финиш, но он сам проиграл. Даже без Большунова. Но при этом Клебо взял свою первую в карьере медаль на марафоне.

Впрочем, не каждый раз для Йоханнеса будут такие расклады в марафоне. Когда наши лыжники вернутся, тащить его с собой на финиш уже не получится. И это будет намного интереснее. Пока же можно констатировать, что норвежцы забрали всё золото чемпионата мира в лыжах. А в личных гонках отдали соперникам только две бронзовые награды: в спринте медаль забрал француз Жуль Шаппа, а в марафоне – швед Вильям Порома.