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Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2023: Клебо вновь упустил золото в марафоне, даже без Большунова

У Клебо вновь отобрали золото в марафоне на чемпионате мира! Он и без Большунова проиграл
Андрей Шитихин
Клебо вновь упустил золото
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Йоханнес получил только серебро, неожиданно уступив на финише соотечественнику.

Вторая подряд попытка Йоханнеса Клебо выиграть лыжный марафон на чемпионате мира вновь завершилась неудачей. Но если два года назад его дисквалифицировали за столкновение с Александром Большуновым, то теперь норвежец проиграл и без россиянина. Клебо уступил в финишной разборке соотечественнику Полу Голбергу.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
05 марта 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Пол Голберг
Норвегия
2:01:30.20
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+1.00
3
Вильям Порома
Швеция
+1.20

Конечно, по драматизму марафон в Планице вообще не идёт ни в какое сравнение с тем, что было в Оберстдорфе. Тогда был нерв, была интрига, была такая драма, которая будет вспоминаться ещё очень и очень долго. Сейчас всё было более прозаично. Норвежцы вышли на гонку впятером благодаря персональной квоте Эмиля Иверсена — случайного чемпиона мира — 2021. Кажется, после нынешнего сезона про Иверсена все могут забывать – в Норвегии есть лыжники гораздо сильнее.

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Удивительно, но среди четвёрки остальных не нашлось места герою Планицы Симену Крюгеру, который просто блистал на скиатлоне, в коньковой гонке с раздельного старта и в эстафете. Но и без него норвежцы тактически безупречно вели гонку. Они не накручивали темп, чтобы не выбиться из сил раньше времени, закрывали попытки робких протяжек со стороны всех соперников, в том числе и финна Ийво Нисканена, и вообще чувствовали себя более чем уверенно.

Пелотон с каждым новым кругом редел, и к последнему кругу в числе претендентов на награды осталось всего семь лыжников. Среди них и все норвежцы, кроме Иверсена. И даже на последнем серьёзном подъёме никто не рискнул ускоряться. Тот же Нисканен, тащивший группу, в итоге просто обессилел, а норвежцы терпели до последних полутора километров, когда и начали свои разборки.

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Пол Голберг и Йоханнес Клебо оторвались от остальных, и – удивительное дело! – лучший спринтер мира проиграл финиш. Помните, какими огромными прыжками он выходил в правый финишный коридор два года назад? Но тогда и финиш был подлиннее, и выкат на него – с поворота. Сейчас же достаточно было выкатить с последнего подъёмчика первым, и всё.

Голберг легко решил эту задачу, а Клебо даже не сделал попытки достать соотечественника – это было бесполезно. Весь ход гонки был в пользу Йоханнеса, его привезли на финиш, но он сам проиграл. Даже без Большунова. Но при этом Клебо взял свою первую в карьере медаль на марафоне.

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Впрочем, не каждый раз для Йоханнеса будут такие расклады в марафоне. Когда наши лыжники вернутся, тащить его с собой на финиш уже не получится. И это будет намного интереснее. Пока же можно констатировать, что норвежцы забрали всё золото чемпионата мира в лыжах. А в личных гонках отдали соперникам только две бронзовые награды: в спринте медаль забрал француз Жуль Шаппа, а в марафоне – швед Вильям Порома.

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