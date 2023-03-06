«Мы же никого из финнов не ударили». Интервью с российским лыжником по прозвищу Гангстер

Олимпийский чемпион Пекина в лыжной эстафете Алексей Червоткин на «Чемпионских высотах» в Малиновке бросил вызов самому Александру Большунову. В коньковой разделке и марафоне он уступил лучшему лыжнику мира совсем чуть-чуть, но остался собой недоволен.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Червоткин объяснил, что в спорте для него существует только одно место, рассказал о своём необычном прозвище – Гангстер, признался, что уже несколько лет заставляет себя выходить на старт, и назвал момент, который разочаровал его в лыжах больше всего.

«Подставили другу плечо, а как иначе?»

– Алексей, почему вас называют Гангстером?

– Да это известная уже история. Всё началось с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти в январе 2021 года. Тогда был инцидент на финише между Александром Большуновым и финном Йони Мяки, в результате которого нашу команду дисквалифицировали. Не совсем удачный у Сани манёвр получился, у него сорвало крепление с лыжи, когда он поворачивал после того, как пересёк финишную черту. Большунов врезался в Мяки, и к Сане сразу пошли другие финские лыжники. Конечно, и мы в стороне не остались. Подставили другу плечо, да и как можно было иначе? Никаких потасовок там не было, но мы встали рядом с Большуновым. На всякий случай. Это наш менталитет. Хотя даже в той ситуации нашлись те, кто, брызжа слюной, осудил наш поступок, что мы встали на защиту товарища, при этом мы же никого не ударили и не собирались.

– Так а прозвище откуда пошло?

– После Лахти мы поехали на этап Кубка мира в Фалун, и Маркус Крамер начал называть меня Гангстером. При каждой встрече он именно так меня и называл. Оттуда и пошло. Мне, честно говоря, всё равно. Главное — показывать результат на лыжне, а уж как тебя зовут, не так важно. На самом деле, если бы не комментатор Андрей Романов, про это прозвище уже все подзабыли бы.

– Прозвище статусное.

– Согласен, но и вести себя тогда надо соответствующе. Должен быть какой-то огонёк, нужно какую-то борьбу разжигать на лыжне. Вести себя в контактной борьбе намного жёстче, а я стараюсь бегать «без соперников».

Алексей Червоткин Фото: РИА Новости

«Мы бегаем здесь и сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине»

– Что-то изменилось в вас после победы в эстафете на Олимпиаде-2022?

– Думаю, это со стороны виднее тем, кто со мной общается. Сам же не замечаешь, как именно ты меняешься и что происходит. Но внутри я вообще не чувствую, что поменялся. Но, повторю, со стороны виднее. Не думаю, что стоит зацикливаться на том, что уже осталось в прошлом. Мы бегаем здесь и сейчас, а не на Олимпиаде в Пекине. А звание олимпийского чемпиона больше ответственности накладывает, нужно доказывать это результатом, а не на словах. Но когда ты заезжаешь шестым… Ты шестой среди россиян.

– Вас это задевает, злит, мотивирует?

– Досада присутствует, конечно. Перед «Чемпионскими высотами» я один из всей группы прошёл горный сбор в Сочи полностью. Кто-то заболел, кто-то позже приехал, кто-то раньше уехал, а я на «Лауре» отработал 24 дня. И что в итоге? Те ребята, которые в среднем отработали на неделю меньше меня, выступают не хуже, а то и лучше. Возникают вопросы не только к подготовке, но и к самому себе – может, где-то перебрал с нагрузкой. Оценку нужно давать после анализа, однако это расстраивает. Когда ты отрабатываешь, вкладываешь всего себя, то и отдачу ждёшь. А результат не тот, какого ты ожидаешь. В этом и есть спорт, тут постоянно надо какие-то сложности преодолевать.

– С этой точки зрения для вас лично хорошо или плохо, что россияне сейчас не могут выступать на международных стартах? Ведь нет бесконечного отбора на каждую следующую гонку.

– В этом есть плюс. Взять, например, начало сезона, когда мы бежали этапы Кубка России в Вершине Тёи. У меня были серьёзные проблемы с лыжами. Не с их подготовкой, тут к нашему сервису претензий быть не может, а именно с лыжами – у меня они «отлетели» у одного из первых, если брать всю команду, включая юниоров. Я бежал именно на таких лыжах. В первой же гонке занял тогда 105-е место, кажется, проиграв более пяти минут. Я понял с самого старта, что ловить совершенно нечего, и побежал в своё удовольствие. Был бы это Кубок мира или другие ответственные старты, по итогам которых тебя могут вышвырнуть из состава за такие результаты, я бы упирался до последних соплей, кряхтел и терпел, потому что понимал бы, за что бьюсь. А тут — какой смысл биться за 10-е или 12-е место? Никакой разницы со 105-м.

– Для вас существуют три места или только одно?

– Стал ты вторым или третьим – всё равно проиграл. Разве что только в виде утешительного бонуса можно рассматривать эти места и медали, внимание СМИ. Победитель только один. И у нас он сейчас недосягаем, особенно в дистанционных гонках. Даже в худшие для себя дни Александр Большунов пусть крупицы, но выигрывает у всех остальных. Может быть, на опыте, а может быть, он мотивирован настолько, что где-то внутри себя находит резервы и побеждает.

«Разрыв между нами и Большуновым просто гигантский»

– При этом работаете вы в одной группе и на сборах результаты контрольных тренировок далеко не всегда в пользу Большунова. На каком этапе он уходит вперёд к непобедимости?

– Сложно на этот вопрос ответить, потому что я сам этого не понимаю. Вроде бы на интервальных тренировках мы рядом, однако затем резерв скоростной работы заканчивается. Когда идёт монотонная силовая работа в первой-второй зоне, вроде бы тоже рядом, но когда идёт запредельная работа… Может быть, в этом дело. В плане восстановления не должно быть большой разницы. Если бы я точно знал, в чём проблема, то пытался бы её решать. Однако разрыв просто гигантский.

– Наличие такого спортсмена в группе психологически давит или, наоборот, помогает?

– Когда ты проигрываешь лучшему дистанционщику мира совсем чуть-чуть на контрольных и интервальных тренировках, это вселяет в тебя уверенность, что и в гонках будет всё близко, ты не провалишься глубоко на каких-то значимых соревнованиях. Хотя вот скиатлон в Малиновке. Мы шли вместе, а на коньковой части он просто убежал, и мы ничего не могли с этим сделать. А на контрольной на сборе в Сочи мы бежали вместе, и он оторваться не смог. Наличие такого спортсмена в группе позволяет понять, что и как ты делаешь на тренировках и оценить свои возможности, своё состояние. Я считаю это плюсом.

«Я заставляю себя бегать через силу»

– По своим ощущениям вы уже достигли пика своих возможностей или есть ещё куда расти?

– Непростой вопрос, честно говоря. По возрасту – в 27 лет только самый расцвет должен быть. Но сейчас лыжные гонки сильно омолодились. За последнее четырёхлетие в 21-22 года спортсмены становились победителями или призёрами Олимпийских игр. Надеюсь, что если у меня и были лучшие дни, то я их не все израсходовал. Понятно, бывали дни, когда ты звенишь и прыгаешь, великолепное самочувствие. И работаешь для того, чтобы подобное повторить.

– А когда вы подобное испытывали?

– Не могу даже вспомнить, когда это было в последний раз. Я последние годы все гонки заставляю себя бегать через силу. Даже в эстафете на ЧМ-2021 в Оберстдорфе сначала мне было легко, сил хоть отбавляй, но этого хватило только на полтора круга. А следующие полтора круга, даже если со стороны и не было заметно, мне было очень тяжело.

Алексей Червоткин Фото: РИА Новости

– Несколько лет вы заставляете себя бегать через силу, через «не могу». Ни разу не приходила мысль бросить всё?

– Такого, чтобы карьеру завершить, точно не было. Даже после сезонов-2018/2019 и 2019/2020, когда у меня вообще не было результатов, я бегал почти все гонки в России. В самые тяжёлые моменты мелькали мысли о чём-то подобном, но именно что мелькали. Никогда не хотел прекратить работу и послать всё к чёрту. Возможно, такое случится, когда не смогу показывать результаты. Но тут нужно почувствовать, хочешь ли ты и дальше бегать, когда в гонках тебя будут обгонять почти все, или лучше уйти и уступить место молодым. Пока могу бороться и боеспособен – буду бегать. Год назад после завершения Игр в Пекине я настроился как минимум на ближайший олимпийский цикл. Да, сейчас сложный момент, мы бегаем только в России. Но это не будет вечно продолжаться. Главное, чтобы это всё побыстрее разрешилось, чтобы мы смогли участвовать в Олимпиаде-2026.

– Желание выступить в Милане мотивирует работать дальше?

– Чтобы выступить, нужно заслужить это право. У нас очень серьёзная конкуренция в команде, молодые подпирают. Нужно не просто дожить до этого момента, а постоянно быть в топе.

– Опять постоянная борьба за место под солнцем.

– Такова спортивная жизнь. Когда ты даёшь слабину, тебя скинут очень быстро.

– Юлия Ступак, объявившая об уходе на самоподготовку, очень долго не могла прийти в себя после Олимпиады. У вас такого не было?

– К счастью, нет. Мне пока не нужны были такие паузы. Да и о самоподготовке я не задумывался. Всё равно тренироваться с командой на глазах у тренера – это совсем другое. Ты и в соревновательной практике теряешь, и в тренировочной деятельности. Хочется же понять, что ты наработал, а как сравнить свои кондиции с кем-то ещё? Если по кайфу просто кататься и выступать потом на российском уровне, то это одно. А у нас даже внутри группы конкуренция.

– Вновь борьба.

– Да (улыбается). И мы все, кроме Большунова, примерно равны. Потом в гонке ты шестой, проигрываешь второму месту несколько секунд, и, с одной стороны, это доказывает, что мы на одном уровне бежим, а с другой — огорчает, поскольку вот-вот, всё близко, но… Лучше бы я минуту проиграл.

– Никогда не было желания сменить тренировочную группу?

– Нет, наверное. Наша тренировочная группа и так постоянно обновляется, в межсезонье четыре человека добавились. Группу меняешь тогда, когда это не работает или надоело. Бывает, проскочит такое в голове, но тут же ты понимаешь, что до сих пор ведь всё работает. Мы с Юрием Викторовичем Бородавко нашли друг друга и работаем вместе уже 12 лет. Никто не стоит на месте, тренировки тоже меняются, и мне интересно работать. Разве что только по заезженным местам постоянно на сборах – вот это немного приедается.

– Мужской костяк вашей группы стабилен. Почему женский достаточно часто обновляется?

– Ну с парнями всё просто, как мне кажется: если ты переварил нагрузку, ты бежишь. У девочек немного не так. Тут только Наталья Непряева выполняет всё и бежит. Сейчас вот Маша Истомина достаточно долго уже в группе. Но проблемы со здоровьем отчасти её и спасают: она не выполняет в полной мере всю нагрузку, зачастую отказывается от тренажёрного зала. Однако в целом я не могу дать однозначного ответа на вопрос о женском составе.

Алексей Червоткин Фото: РИА Новости

«Латыпов может побороться и с лыжниками»

– На чемпионат России в Тюмень приедут биатлонисты. Вам интересно с ними зарубиться? Каковы будут их шансы в коньковой разделке?

– Мне интересно выступать со всеми, но ещё интереснее побеждать. Приедут – хорошо, пусть выступают, если хотят. Вот если бы приехал Эдик Латыпов в хороших кондициях, тогда я бы сказал, что он будет претендовать на топ-6 в гонке на 15 км. Даниил Серохвостов тоже может хорошо пробежать, а вот у Карима Халили есть проблемы с физической и функциональной подготовкой, это заметно.

– А вы не хотели бы попробовать себя в биатлоне?

– Так я пробовал на сборе в Сочи. Максим Цветков давал нам пострелять. В состоянии покоя. Я левша, а винтовка была настроена под правшу. Ильназа Мухамедзянова на том сборе не было, кажется, вот его винтовка мне бы подошла. Однако одну мишень из положения стоя мне закрыть удалось. Эмоции потрясающие испытал! Мишень закрылась – внутри праздник какой-то, адреналин! Но переходить я никуда не собираюсь.

– Ходили разговоры об организации шоу с участием биатлонистов и лыжников. Поучаствовали бы в таком?

– А почему нет? Пока мы бегаем в России, нужно использовать все возможности для привлечения внимания к нашим видам спорта.

«У тех, кто хотел нас укусить, но боялся, желчь выплеснулась наружу»

– В текущем сезоне вас часто не было на церемониях награждения. Это какая-то принципиальная позиция?

– Вовсе нет, просто так получалось. Ничего такого, что вот, я в тройку не попал и не пойду на церемонию, и близко нет. Совпадения, не больше.

– Вы не самый активный пользователь соцсетей. Почему?

– Да мне это не очень интересно. Я даже не помню, когда в последний раз заходил на свою страничку во «ВКонтакте». Хотя если бы каждый из нас в соцсетях был более активным, нас, лыжников, люди знали бы больше. Аудитория подписчиков точно была бы шире. Но я понимаю, что потрачу время, когда буду листать ленту, и непременно глаз за что-то зацепится, что вызовет какие-то эмоции. Зачем? Я и без этого прекрасно обхожусь. А отвлечься от лыж лучше общением с близкими тебе людьми. Они всегда поймут и поддержат.

– Какие эмоции у вас были, когда российских лыжников в конце прошлого сезона из Норвегии выгнали, а затем и вообще отстранили от международных стартов?

– Для меня это было не совсем понятно. Все однозначно приняли не нашу сторону и стали против. У тех людей, которые хотели нас укусить, но всё время боялись, говорили сквозь зубы, вся желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас и смотрят на всё только с одной стороны.

– Вы были разочарованы поведением иностранных спортсменов?

– Нет, поскольку многие и до всей этой ситуации искоса смотрели. Разочарование – это вот ситуация с Лёхой Полтораниным. Я вспоминал, как в 2018-м отстраняли от Олимпиады в Пхёнчхане ни за что… Полторанин накануне отборочных стартов в Елливаре приходил к нам, вроде искренне поддерживал, а потом с ним самим такое. Относиться к нему хуже я не стал и не буду, но разочарование есть.

Червоткин Фото: РИА Новости

«Нейтральный флаг? У нас выбора нет»

– Как вы уже сказали, отстранение не будет вечным. Когда возвращение состоится, вы готовы вновь бегать под нейтральным флагом?

– Насколько я понимаю, выбора у нас нет. Век спортсмена недолог, особенно в нашем виде спорта. Если вновь придётся выступать под нейтральным флагом – да, я буду выступать. Как делал это в Пхёнчхане, Оберстдорфе, Пекине. Я предполагаю, что наше поколение начало выступать под нейтральным флагом, мы и закончим выступать под нейтральным флагом, когда уже спортивными пенсионерами будем.

– После возвращения ждёте косых взглядов со стороны зарубежных коллег?

– Если в скором времени вернёмся, это будет означать, что мы были правы. Это во-первых. Во-вторых, очень надеюсь, что многие люди посмотрят на всю ситуацию иначе. А косые взгляды – даже не задумывался над этим. Спортивная жизнь и политика – разные вещи, хотя сейчас всё перемешалось. На это есть свои рычаги воздействия. Но это не вечно, и надеюсь, что ненадолго.

– Если сейчас оглянуться назад, Олимпиада в Пекине позволила самые крутые эмоции испытать?

– С точки зрения спортивного результата те Игры стали для нас лучшими в новейшей истории. Но как вспоминаешь, как каждый день сдавал ПЦР-тесты… Это как в лотерею играешь – повезёт или нет. Ваню Якимушкина из-за ложноположительного теста три дня не выпускали никуда. И всё-таки, несмотря на победу в эстафете, я не испытал тех эмоций, которые хотел бы испытать. Мы красиво выиграли, было круто, однако чего-то всё равно не хватало. Я и сам не могу понять, чего именно. Мне кажется, не было момента, когда бы ты остался наедине с собой и смог всё осознать. После победы нас просто разрывали на части, и всем нужно было уделить внимание. Как-то не получилось полностью насладиться этим триумфом. А такие, и даже более острые, эмоции хочется испытать ещё. И это одна из причин, по которой я решил отработать минимум один олимпийский цикл. Ведь, когда стоишь на верхней ступени пьедестала, сложно уйти.