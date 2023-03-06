«Он всего лишь человек». Клебо даже без сопротивления русских не смог войти в историю

Чемпионат мира – 2023 мог был стать для Йоханнеса Клебо моментом настоящего триумфа. Казалось, всё складывается в пользу норвежца: он проводит по-настоящему крутой сезон, а главные соперники из России отстранены. Вот только ничего особенного не случилось. Турнир в Планице прошёл для Клебо значительно хуже, чем можно было ожидать.

Стать легендой у норвежца не вышло.

Шесть титулов в кармане?

Перед стартом ЧМ-2023 победная серия Йоханнеса Клебо на Кубке мира была впечатляющей. Норвежец выиграл 14 из 23 личных гонок, повторив «вечный» рекорд Мартина Сундбю. Было ощущение, что на чемпионате мира Клебо наберёт совсем уж сокрушительный для остальных темп. Многие предрекали спортсмену шесть побед на турнире в Планице. Об этом с уверенностью говорил даже главный соперник норвежца Александр Большунов.

Не сомневался в успехе Клебо и чемпион мира Девон Кершоу.

«Мне интересно, сколько золота Клебо увезёт с чемпионата мира. Завоюет ли он наконец золотую медаль в дистанционной гонке? Если и сейчас этого не произойдёт – боже упаси! Он должен это сделать. И, думаю, он должен выиграть не одну дистанционную гонку, если всё правильно сделает».

В свой триумф верил и сам Йоханнес. Конечно, он не говорил об этом прямо, но уверенность читалась в его словах.

«Выиграю ли я шесть медалей на ЧМ-2023? Я чувствую, что с годами начал лучше справляться с психологическим давлением. Просто не трачу на это свои силы. Конечно, я осознаю, что цель всё ближе, но на самом деле это положительно влияет, в хорошем смысле действует на нервы. Конечно, я нервничаю, но так и должно быть. Я с нетерпением жду начала. Вроде бы пока всё под контролем, но, конечно, ближе к стартам нервы начнут брать своё».

«Я сделал всё, что мог»

Вот только ожидания Клебо, Большунова и других болельщиков и экспертов в итоге не сбылись. На ЧМ-2023 вместо ожидаемых шести золотых медалей Йоханнес завоевал три. Также в копилке норвежца ещё два серебра и одно четвёртое место.

По ходу ЧМ было видно, что Клебо не особо доволен своими выступлениями. Так, после четвёртого места в разделке Йоханнес был крайне немногословен. Он заявил, что настраивался на медаль и не планировал коллекционировать четвёртые места, а на вопросы про предстоящие гонки отвечать отказался.

После марафона риторика Йоханнеса поменялась. Он признался, что крайне доволен своим выступлением в заключительной гонке. Правда, казалось, что речь шла не только про один старт, а про весь ЧМ.

«Я очень доволен. Я сделал всё, что мог. Снимаю шляпу перед Полом за то, что он совершил. Это вполне заслуженно. Золотые медали в дистанционных гонках теперь от меня, похоже, далеко. Было бы проще получить золото два года назад (смеётся). Но как есть, так есть», – подытожил Клебо.

Лучший лыжник сборной Норвегии?

Конечно, провалом результаты Йоханнеса на ЧМ-2023 не назвать. Выступил Клебо действительно крайне хорошо, более того, текущий ЧМ стал самым успешным в его карьере, если говорить об общем количестве медалей. Вот только ничего великого и выдающегося не случилось. Норвежец полностью повторил результаты ЧМ-2019 и ЧМ-2021, где он выигрывал по три титула: в спринте, командном спринте и эстафете.

Да и на турнире в Планице вряд ли Йоханнеса с уверенностью можно назвать лучшим в сборной Норвегии. Да, если смотреть на общее количество медалей, то вопросов нет. Но вот если считать титулы чемпиона мира в личных гонках, то круче Клебо в скандинавской команде был Симен Крюгер, который на этом ЧМ взял два золота (скиатлон и разделка). И, будь у Симена шанс выступить в марафоне, титулов теоретически могло бы стать больше.

В целом же, если смотреть на медали, Клебо на ЧМ-2023 выступил на одном уровне с Голбергом. Пол в личных гонках взял золото и серебро, а также однажды был четвёртым. Вместе с Йоханнесом они завоевали золото в командном спринте и эстафете. Единственная разница между ними – у Клебо на одно серебро больше. Не такой уж большой отрыв для того, кто претендует на статус безоговорочного лидера команды и великого лыжника.

«Наверное, он поплачет немного»

Спортсмены и эксперты по-разному отнеслись к результатам Клебо на ЧМ. Голберг, например, крайне удивился, что ему удалось обыграть Йоханнеса, ведь это же «лучший лыжник всех времён».

Девон Кершоу же выразил мнение, что выступление Клебо грандиозно:

«Если не считать дисквалификацию двумя годами ранее, у Клебо до Планицы не было ни одной победы в дистанционных гонках на чемпионатах мира, даже серебра не было. Здесь у него два серебра – в скиатлоне и марафоне, помимо трёх золотых медалей в других дисциплинах. Это абсолютно феноменальный результат. Если вы думаете, что он будет плакать после чемпионата мира… Ну, наверное, будет немного. Но следующий чемпионат мира пройдёт в Тронхейме, где он вырос. Болельщики уже бронируют билеты».

Но интереснее всего отреагировал Калле Хальфварссон.

«Сегодня Клебо показал, что он человек», — заявил швед.

Кажется, слова Калле максимально точно описывают Йоханнеса на ЧМ в Планице. Все ждали, что Клебо, как и Йоханнес Бё в биатлоне, покажет какой-то внеземной уровень, выиграет всё, что возможно, установит невероятные рекорды. И это было бы не что-то невероятное, а вполне логичная кульминация крутейшего сезона норвежца. Но всего этого не случилось.

На ЧМ-2023 Клебо показал, что он такой же, как и все, человек. Йоханнес – не непобедимый и невероятный атлет, а обычный, пускай и очень крутой спортсмен. Он, как и другие, может побеждать, а может проигрывать.

Пока он не стал тем, кого почти невозможно остановить. Поэтому пока вряд ли может считаться лучшим лыжником в истории человечества.

Только тогда, когда он станет тем, кого будет почти невозможно остановить, именно тогда он по праву сможет стать легендарнейшим лыжником в истории.