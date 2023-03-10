Лучшего китайского лыжника называли грозой Клебо. Теперь ему не дают бегать на Кубке мира

Год назад китайский лыжник Ван Цян на этапе Кубка мира в Драммене принёс своей стране первое в истории призовое место, став вторым в спринте. Китайского парня называли потенциальным победителем Йоханнеса Клебо и даже грозой норвежца. Спустя год вместо Кубка мира и чемпионата мира Ван Цян оказался заперт дома, куда его принудительно отправили из Европы.

В олимпийский сезон, когда ради подготовки к домашним Играм в Пекине в зимние виды спорта в Китае вкачивались огромные деньги, и к лыжной сборной интерес со стороны спортивного руководства Поднебесной был велик. Российские, норвежские и финские сервисёры готовили для китайцев инвентарь, российские и норвежские тренеры работали со спортсменами, которых по разнарядке отправили в лыжи из других видов спорта.

Но уроженец Гималаев Ван Цян, который с рождения привык к большой высоте и обладает огромным потенциалом в плане функционалки, лыжными гонками занимался очень давно. Он участвовал в Олимпиаде-2018, но тогда не смог пройти даже квалификацию в спринте. На Кубке мира китаец бегал ещё в 2017-м, а на чемпионате мира в Зеефельде-2019 даже пробился в забеги на выбывание. Но сразу и выбыл.

В словенской Планице на этапе Кубка мира сезона-2019/2020 Ван Цян показал свой лучший результат, заняв 17-е место. А на домашней Олимпиаде был близок к самой главной сенсации. Ван Цяна персонально готовил олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков. Потрясающая взрывная скорость китайца вызывала недоумение у всех специалистов – да откуда он взялся?

А Крюков ведь говорил, что работает с китайским чудо-лыжником, который готов преподнести сюрприз. Ван Цян в квалификации стал пятым, а в четвертьфинале просто разорвал соперников, в том числе и россиянина Артёма Мальцева. Но во время забега подтолкнул норвежца Пола Голберга, одного из будущих героев ЧМ-2023, и в итоге был дисквалифицирован.

Через три недели после Олимпиады Ван Цян потрясающе проявил себя в спринтерских гонках на Кубка мира и в Драммене добился невероятного успеха, став вторым. К текущему сезону Ван Цян готовился в Европе вместе с норвежцами, ещё в сентябре говорил о том, что мечтает о полноценном сезоне в Кубке мира, о выступлении на чемпионате мира.

Но в Китае сменилось спортивное руководство. И вместо Кубка мира от Ван Цяна потребовали вернуться домой. Формально – из-за ковидных ограничений (которые в декабре были сняты), но на самом деле из-за того, что сборная Китая по лыжным гонкам просто перестала существовать, оплачивать Ван Цяну тренировки в Европе никто не стал. Все иностранные специалисты, работавшие с китайской командой, вернулись домой.

В итоге спринтер, который мог бы провести лучший сезон в карьере, бегает на внутренних соревнованиях с хорошими призовыми, но при этом в отсутствие всякой конкуренции. О том, каков реально уровень китайских лыжников, можно судить по Российско-китайским играм, когда Савелий Коростелёв в эстафете бежал за сборную Китая. Не то чтобы шансы уравнять, скорее в знак уважения к хозяевам соревнований, чтобы не громить их совсем уж страшно.

Так вот, буквально на днях Ван Цян вместе с партнёром по сборной Чунцина легко выиграл в командном спринте. А до старта ЧМ-2023 в Планице с ним связались шведские журналисты, которые попросили у китайца комментарий по поводу его отсутствия на главном старте сезона. И получили очень дипломатичный ответ.

«У меня не было выбора, я должен был вернуться в Китай. Понимаю, что пропускаю фантастический сезон, но должен смириться с ситуацией. Я хочу сконцентрироваться на тренировках этим летом и быть на Кубке мира в следующем сезоне», – сказал Ван Цян.

Возможно, у Ван Цяна это и получится. Но сможет ли он вернуться на тот же уровень, на который его вывел Никита Крюков?