Клебо больше не самый крутой в сборной Норвегии? Его соперник почти стал королём лыж!

Симен Хегстад Крюгер в 2023 году выиграл все важнейшие дистанционные гонки, кроме одной. На которую его не поставили тренеры.

По итогам лыжного сезона Кубок мира в очередной раз достанется Йоханнесу Клебо. Но можно ли его считать самым ярким лыжником сезона? Возможно, если бы не странное решение тренеров сборной Норвегии на чемпионате мира в Планице, сейчас в лыжах мог бы быть новый король. Нет, не Клебо. А Симен Крюгер, который выиграл все значимые дистанционные гонки в 2023-м.

Крюгер начал календарный год с красивой победы в гонке в заключительную гору на «Тур де Ски». Лишь соотечественник Ханс Кристер Холунд смог навязать ему борьбу, но всё равно уступил. Своим рывком Крюгер вырвал второе место в общем зачёте, уступив только Клебо.

На чемпионате мира в Планице Крюгер выиграл скиатлон, коньковую разделку и внёс огромный вклад в победу сборной Норвегии в эстафете, подтвердив статус лучшего лыжника мира в коньковом стиле. К сожалению, наши парни нынешний международный сезон пропускали, но в отсутствие россиян Крюгер точно стал лучшим.

Спустя всего лишь неделю после окончания чемпионата мира Симен Крюгер выиграл и коньковый марафон в Хольменколлене. На глазах короля Норвегии Харальда V и не столь уж многочисленных, как бывало раньше, болельщиков. Тот самый марафон, на котором так часто феерили российские спортсмены. Накануне первую десятку составили сплошь норвежцы, но у них не было соперников – помимо россиян, по разным причинам отсутствовали и другие сильные лыжники.

Но победа даже в королевском марафоне не делает чемпиона королём лыж. Это звание дают тому, кто выигрывает на чемпионате мира или Олимпиаде и скиатлон, и марафон. Но Крюгеру даже шанса на это не дали. В Планице тренеры сборной Норвегии не включили его в заявку на классический марафон даже запасным. Хотя Крюгер очень неплохо бегает классикой, а в той форме, в которой он сейчас находится, наверняка боролся бы за победу.

Сам Крюгер не понял выбора тренеров, ведь его не поставили на гонку даже после болезни Шура Рёте. Норвежские СМИ много писали об отсутствии Крюгера в марафоне в Планице, но по итогам гонки золото и серебро было у Пола Голберга и Йоханнеса Клебо, так что тренеры могли спокойно оправдаться итоговым успехом – золото забрали, значит, всё сделали правильно.

Симен Крюгер и Йоханнес Клебо Фото: Maja Hitij/Getty Images

В любом случае Симен Крюгер выступил просто великолепно. И даже несмотря на то, что Кубок мира он не возьмёт, именно его можно считать самым крутым лыжником международного сезона. Или всё-таки Клебо?