«Она просто сумасшедшая!» Американская горнолыжница побила рекорд, державшийся 34 года

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин сделала невероятный подарок себе ко дню рождения. За два дня до празднования 27-летняя американка побила великий рекорд шведа Ингемара Стенмарка, державшийся 34 года.

Американка одержала 87-ю победу на Кубке мира. У Стенмарка было 86. Шиффрин уже вписала свою фамилию в историю мирового спорта и продолжит штурмовать вершины. Теперь каждая её будущая победа – это новый умопомрачительный рекорд. Это что-то поистине нереальное!

«Это величайшая честь»

Самая молодая олимпийская чемпионка в горных лыжах Микаэла Шиффрин ещё в конце января одержала 83-ю победу на этапах Кубка мира и тем самым опередила свою великую соотечественницу Линдси Вонн. Впереди оставалась последняя ещё не взятая вершина – великий рекорд Стенмарка.

Никто не сомневался, что покорить её Мике удастся уже этой весной. И в пятницу, 11 марта, она сравнялась с Ингемаром по количеству побед.

«Это величайшая честь в моей карьере – быть упомянутой в одном предложении со Стенмарком. Это непостижимо и совершенно незабываемо», — написала Шиффрин в социальных сетях в пятницу вечером.

А уже в субботу днём она переписала историю спорта, заняв его место на троне и став самой лучшей горнолыжницей мира по количеству побед.

Примечательно, что свой рекорд Стенмарк установил в 1989 году на финальном этапе Кубка мира, который проходил в Аспене, штате Колорадо – родном штате Шиффрин. А спустя 34 года Микаэла побила рекорд, выиграв слалом в шведском Оре, в 70 километрах от дома Стенмарка.

Микаэла Шиффрин Фото: Jonas Ericsson/Getty Images

«Ты лучше, чем когда-либо был я»

Швед одержал все свои победы в технических дисциплинах – 40 раз в слаломе и 46 в гигантском слаломе. А американка 53 раза победила в слаломе, 20 – в гигантском слаломе, пять – в супергиганте, три – в скоростном спуске, пять – в параллельном слаломе и ещё раз – в горнолыжной комбинации.

«Ты намного лучше, чем когда-либо был я», – так совсем недавно в одном из интервью Ингемар Стенмарк обратился к Микаэле.

Американка, услышавшая эти слова, была в шоке: «Это неправда! О боже мой. Это так круто, что он так говорит!» – сказала Шиффрин, не сдерживая улыбки.

«Я говорю всем: то, чего он добился, сделало его имя синонимом горных лыж. Это стандарт для всех нас, для всех поколений! Это невероятно, и да, возможно, люди будут помнить меня, но я думаю, что они всё равно будут помнить его дольше. Не будет иметь значения, сколько побед у меня будет, потому что он всегда был для меня на вершине», – говорила Шиффрин о Стенмарке.

«Величайший горнолыжник всех времён!»

После финиша Микаэла будто бы не верила в то, что с ней произошло.

«В это трудно поверить! Мой брат и его жена были здесь, и именно это делает это место таким особенным», – поделилась победительница.

По итогам исторической попытки Шиффрин оказалась на 0,92 секунды быстрее занявшей второе место Венди Хольденер из Швейцарии.

«Она чемпион. Так много побед за столь небольшое время! Она просто сумасшедшая. Я очень счастлива, что смогла сразиться с Микаэлой за победу», – прокомментировала триумф американки Хольденер.

«Такая стабильность… Я не знаю, что сказать. Она совершенно сумасшедшая, лучшая на свете! Интересно, догонит ли её кто-нибудь когда-нибудь? Я думаю, она может достичь трёхзначных цифр», – восхищалась Микаэлой на финише шведка Анна Свенн-Ларссон, занявшая третье место.

«Я хотела быть быстрой во втором спуске и сделала всё именно так, как хотела. Я хочу поблагодарить всю мою команду и всех, кто помогал мне на протяжении моей карьеры. Это невероятно», – делилась эмоциями Шиффрин.

Парень Микаэлы, норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде, не смог подобрать слов, чтобы описать гордость за любимую девушку:

«Мне приходится сдерживать слёзы. Вау! Удивительно, как она делает это, как она постоянно входит в историю, у меня почти заканчиваются слова. Она демонстрирует потрясающую способность выступать под давлением. Она – величайший горнолыжник всех времён!» – восхищался Кильде.

Микаэла Шиффрин Фото: Jonas Ericsson/Getty Images

«Я знал, что это произойдёт»

После того как Шиффрин побила рекорд, ей поступали видеопоздравления от целого ряда знаменитостей. Актриса Кейт Уинслет, теннисист Роджер Федерер, гимнастка Симона Байлз, игрок в американский футбол Пейтон Мэннинг – вот лишь немногие из тех, кто был в восторге от исторического рекорда.

Отреагировал, конечно, и Стенмарк.

«Я видел её гонку, и это было потрясающе. Она талантлива. Ей это доставляет удовольствие. То, что она побила рекорд, не кажется мне чем-то необычным. Я знал, что рано или поздно это произойдёт», – заявил Стенмарк.

Великая уже в свои 27 лет горнолыжница пока не планирует завершать карьеру. Это значит, что мы ещё сможем продолжать восхищаться Микаэлой на горных склонах и ждать от неё уникального трёхзначного рекорда в 100 побед на Кубке мира, который не будет побит долгие годы. А может быть, и вообще никогда.