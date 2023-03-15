Биатлонистки не выполнили критерии допуска до лыжного ЧР. Но шанс выступить у них есть

Федерация лыжных гонок России опубликовала список спортсменов, допущенных до чемпионата России – 2023 в Тюмени. При беглом взгляде на этот список выяснилось, что среди 265 спортсменов из 45 регионов страны нет биатлонисток Елизаветы Каплиной и Екатерины Носковой, которые намерены участвовать в турнире, а у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова нет команды на большую эстафету.

И что это значит? Неужели биатлонисток не допустят до чемпионата России, а лучший лыжник страны пропустит самую интересную гонку? Отвечаем на все вопросы.

На основании каких критериев сформирован список, он окончательный?

Список, опубликованный на сайте статистики ФЛГР, не является окончательным. Это лишь список спортсменов, которые выполнили все критерии по рус-пунктам, то есть по рейтингу, начисляемому за проведённые гонки.

Соответственно, абсолютно все критерии выполнили 265 спортсменов из 45 регионов страны. У них активные рус-коды, соответствующие рус-пункты и спортивное звание не ниже первого разряда, подтверждённое документально.

Но окончательный список участников чемпионата России по лыжным гонкам – 2023 будет опубликован после подачи официальных заявок регионами. И этот список может отличаться от того, что есть сейчас. Комиссия по допуску опубликует список 17 марта – этот дедлайн для подачи всех заявок.

Екатерина Носкова и Елизавета Каплина Фото: РИА Новости

Почему в списке нет биатлонисток, хотя у них активные рус-коды?

Биатлонистки Елизавета Каплина и Екатерина Носкова отсутствуют в списке, речь о котором шла в пункте выше.

«Мы заявляли двух девочек – Екатерину Носкову и Елизавету Каплину. Не могу сказать, почему их нет в списке. Честно говоря, даже не знаю, что это за список. Возможно, они будут заявлены как-то иначе. Девочки должны быть заявлены от Ханты-Мансийского автономного округа, от участия в чемпионате России в Тюмени они не отказывались», – сообщил наставник сборной России по биатлону Артём Истомин.

Но спортсменки и не могли попасть в этот список. Во-первых, их рус-коды были активированы не так давно, рус-пунктов у них нет вообще, так как в лыжных соревнованиях они участия не принимали. Во-вторых, в базе данных ФЛГР нет данных о том, что их спортивные разряды в лыжных гонках не ниже первого.

Как Носковой и Каплиной всё же пробежать на чемпионате России по лыжным гонкам?

Планировалось, что Елизавета и Екатерина пробегут на чемпионате России только одну гонку – коньковую разделку на 10 км. Смогут ли они это сделать? Да. Но для этого нужно выполнить несколько условий.

«Чемпионат России проводится среди субъектов Российской Федерации на основании положения, утверждённого Минспорта России. Необходимые условия для заявки – разряд по лыжным гонкам не ниже первого и выполненные критерии по рус-пунктам. По просьбе президента СБР Виктора Викторовича Майгурова в адрес президента ФЛГР Елены Валерьевны Вяльбе мы можем пропустить рус-пункты. Но спортсмен обязательно должен быть в официальной заявке от субъекта РФ и иметь соответствующий спортивный разряд. Тогда мы можем допустить таких спортсменов. Подчеркну, что официальные заявки от регионов утверждаются 17 марта», — объяснил технический делегат чемпионата России Игорь Беломестнов.

«Дедлайн по подаче официальных заявок на чемпионат России по лыжным гонкам – 17 марта. К этому времени мы подадим окончательную заявку. На биатлонисток Екатерину Носкову и Елизавету Каплину будет отдельная заявка, поскольку у них нет рус-пунктов, на основе которых осуществляется допуск спортсменов до чемпионата страны», – пообещал главный тренер сборной Ханты-Мансийска Сергей Турышев.

Неужели Большунов пропустит самую интересную гонку чемпионата страны?

По участию Александра Большунова в ЧР-2023 в Тюмени чётко высказался его тренер Юрий Викторович Бородавко.

«Будем смотреть по ситуации. Я прилечу в Тюмень 16 марта, Александр – 15 марта. Решение об участии в каждой конкретной гонке будем принимать непосредственно перед стартом», — сказал старший тренер сборной России.

Почему вообще возник такой вопрос? Потому что Большунов после «Чемпионских высот» в Малиновке приболел и находится не в оптимальной форме. Стоит напомнить, что перед Малиновкой было то же самое.

Пусть проблемы со здоровьем обойдут нашего лидера стороной. Но даже в этом случае он может пропустить эстафету. Просто потому, что критерии по рус-пунктам от Архангельской области выполнили только три спортсмена – Большунов, Александр Терентьев и Алексей Шемякин. Можно ли будет добавить четвёртого, чтобы всё же пробежать эстафету?

«Если определённый регион будет ходатайствовать об участии спортсмена в большой эстафете, то мы можем допустить его до участия вне комиссии по допуску, непосредственно перед гонкой», – подчеркнул Беломестнов.

Чемпионат России в Тюмени стартует классическими спринтами 18 марта.