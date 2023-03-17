«Это грязно». Норвежские болельщики оскорбляли иностранцев во время королевского марафона

14 марта в Хольменколлене состоялся королевский лыжный марафон. Внимание к себе привлекли не только норвежские спортсмены, занявшие первые 10 мест, но и местные болельщики, отличившиеся непорядочным поведением — они освистывали и оскорбляли иностранцев на трассе.
Ситуация с буйными болельщиками для Норвегии не в новинку. Организаторы заранее переживали о возможности повторения 2018 года, когда восемь болельщиков получили ранения в результате беспорядков в пьяном угаре. Но полностью решить вопрос им, похоже, не удалось.
Рано утром 10 тысяч зрителей прошли маршем из центра Осло к стадиону, где начали свою большую вечеринку уже на лесных дорожках, ведущих к лыжной трассе. По ходу же гонки они пустились во все тяжкие и кричали нелицеприятные вещи в адрес иностранных спортсменов.
Особенно досталось шведам. Мало того, что они не могли противостоять норвежским спортсменам на трассе, так ещё и подверглись моральному давлению от огромной толпы местных болельщиков.
«Трудно описать рёв, с которым мы сталкивались на вершине холма. Они просто кричали и прежде всего на нас, шведов», — рассказал Густаф Берглунд.
«Когда 10 тысяч норвежцев освистывают тебя, это в каком-то смысле даже мощно», – сказал после гонки Симон Андерссон, финишировавший 33-м.
«Когда я проходил мимо болельщиков, на мне должна была висеть табличка со словами «пожалуйста, убейте меня», – негодовал Йенс Бурман и продолжил уже с улыбкой на лице. – Но я действительно не знаю, освистывали ли они Бурмана или кричали «Бу-у-урман». Это может звучать похоже».
«Я был таким медленным, что, когда в последний раз проходил мимо места, где располагались болельщики, было уже совершенно тихо. Все могли разойтись по домам», – иронично заметил Бурман, финишировавший на 25-м месте и показавший второй результат в своей сборной.
Шведы также обратили внимание на посторонние запахи на трассе.
«Пахло алкоголем и травкой. Там курили не только сигареты», – рассказал Симон Андерссон.
«Пиво, дым и крики. На флагах много сообщений, но мы не можем сказать прессе, что было написано. Это было грязно», – сказал Густаф Берглунд.
Полное отсутствие гостеприимства со стороны местных болельщиков окончательно испортило впечатление от легендарного марафона у спортсменов из других стран. В этому году в Осло и так приехали далеко не все лидеры, поскольку марафон проходил сразу после чемпионата мира. Но, кажется, в следующий раз желающих выступить здесь будет ещё меньше.
Хочется верить, что норвежские организаторы всё-таки найдут управу на своих болельщиков и заставят их вести себя более цивилизованно.
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