Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной

В норвежской лыжной сборной грядут перемены. Причиной тому стало давнее желание нескольких спортсменов с Йоханнесом Клебо во главе отделиться от национальной команды. Норвежская федерация лыжных гонок услышала лидера сборной и, похоже, собирается пойти ему на уступки.

Клебо продавил федерацию авторитетом

На сегодняшний день ни один лыжник из Норвегии не может принимать участие в международных соревнованиях, не входя при этом в состав сборной – таков регламент федерации лыжного спорта. И это уже несколько раз за последние десять лет приводило к конфликту между спортсменами и федерацией.

Не раз заявлял желание отделиться от сборной и лучший лыжник Норвегии Йоханнес Клебо. И этой весной вопрос о его уходе вновь открыт.

В этот раз руководство, похоже, решило пойти навстречу Клебо. Уже в апреле или мае федерация должна принять окончательное решение и при идеальном раскладе разрешить всем желающим тренироваться вне сборной, отбираясь на международные старты на открытии сезона в Бейтостёлене.

Удивительно, что Йоханнес Клебо отреагировал на планы федерации крайне спокойно. Но звёздный лыжник, судя по всему, был уверен, что руководство всё-таки пойдёт ему навстречу, тем более что такое уже бывало. Десять лет назад Петтер Нортуг тренировался вне сборной и до этого момента был единственным спортсменом, на уступки которому пошла федерация.

«Я думаю, что этот небольшой рост был важен. Не вижу причин не продолжать эту практику», – так Йоханнес охарактеризовал эффект тренировочного процесса вне национальной команды. Упрекнуть его в снижении результатов точно не получится: Клебо уверенно выиграл Кубок мира и три золота на ЧМ-2023.

«Это никому не принесёт пользы»

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьёрвиг вместе с главой комитета по лыжным гонкам Торбьорном Скогстадом серьёзно занялся этим вопросом и предлагает руководству взглянуть на правила по-новому.

«Никто не хочет исключать спортсменов. Если бы это было так, то назрел бы серьёзный конфликт. Это никому не принесёт пользы. Это правило, не имеющее особого значения. Потому что на практике можно найти решение, как это было сделано с Петтером Нортугом. Я думаю, что это пойдёт на пользу как спортсменам, так и всей системе в целом», – заявил Бьёрвиг.

«Конечно, цель норвежской лыжной федерации – иметь в национальной команде лучших лыжников. Но если сами лыжники не хотят быть в сборной, то мы не должны их принуждать», – поделился мнением Скогстад.

Почему же Клебо и другие лыжники хотят выйти из состава сборной? Ответ прост: одним из главных преимуществ пребывания вне национальной команды является большая спортивная и коммерческая свобода на протяжении всего сезона, а значит, возможность выйти на новый уровень доходов.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, и рассмотрим этот вопрос как можно быстрее. Это сложно. Есть как преимущества, так и недостатки. В конце концов, это изменение политики», – заявил генеральный секретарь Ойстейн Лунде, которому предстоит выступить перед лыжным советом с предложениями относительно процесса и того, возможно ли его вообще достичь.

Время у руководства лыжного спорта Норвегии ещё есть, но его не так много, чтобы выработать приемлемое для всех сторон решение. Однако если изменения произойдут, то в следующем сезоне мы увидим другую сборную Норвегии.

Кто выиграет от этого, кроме самого Клебо, пока непонятно.