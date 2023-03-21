«Многие надеются, что русские скоро вернутся». Взгляд на наши лыжные гонки из Европы

Маркус Крамер работает в сборной Италии, но следит за тем, что происходит в наших турнирах. Главная тому причина — Сергей Устюгов.

В прошлом сезоне немецкий специалист Маркус Крамер работал в сборной России. Работал бы и дальше, но из-за осложнившейся политической обстановки он был вынужден перебраться в сборную Италии.

Тем не менее за российскими лыжами Крамер следит очень внимательно. Это и неудивительно, учитывая, что Сергей Устюгов, который блистает на чемпионате России в Тюмени, в этом сезоне готовился по планам Маркуса.

«Чемпионат» связался с Крамером и расспросил его про работу с Устюговым и Ступак, про Кубок мира и шансы на возвращение российских лыжников.

«Я довольно быстро понимаю, что нужно Устюгову»

– Были ли вы удивлены, когда Сергей Устюгов ушёл летом из группы Егора Сорина, громко хлопнув дверью?

– Нет, это меня не удивило, потому что многие тренеры и спортсмены не понимают Сергея. Он сам ушёл тихо, но, похоже, Егор хлопнул дверью.

– Как вам удаётся находить время ещё и на Сергея, учитывая работу на новой должности в сборной Италии?

– Да, сейчас я работаю тренером в итальянской сборной, но я помогаю Сергею каждый раз, когда он в этом нуждается. У нас налажена очень хорошая коммуникация, и я довольно быстро понимаю, что Сергею нужно.

– Сергей говорит, что именно вы определяете, какие гонки стоит бежать, а какие – нет.

– Лично для меня всегда важно планировать, на каком турнире и на каких гонках спортсмен сосредоточен, и строить подготовку исходя из этого.

– Насколько неожиданными стали для вас его результаты?

– Нашей главной целью были соревнования в Малиновке и Тюмени, мы тренировались весь сезон ради них. Он хорошо работал в течение лета и провёл классную подготовку в январе и феврале. Я был уверен, что он будет хорош.

Сергей Устюгов и Маркус Крамер Фото: РИА Новости

– Сезон у Сергея начался с «мешков» в Чусовом. Потом была битва с Большуновым в Красногорске. Какие чувства у вас вызвало их противостояние?

– Думаю, это не было личным противостоянием двух людей, это была спортивная битва между двумя сильнейшими спортсменами. Я поговорил с Сергеем, узнал о причинах случившегося и всё понял.

«Надеюсь, россияне будут участвовать в Олимпиаде»

– Удалось ли вам посмотреть скиатлон на чемпионате России? Это лучшая гонка сезона для Устюгова?

– У меня нет возможности смотреть гонки в прямом эфире, но я слежу за ними по онлайн-статистике. Конечно, это была одна из лучших гонок Сергея этой зимой.

– На ваш взгляд, Сергей смог бы обыграть Йоханнеса Клебо в спринте?

– Федерико Пеллегрино обыграл Клебо в коньковом спринте, и, конечно, Сергей тоже мог бы обыграть, возможно, и классическим, и свободным стилем.

– Планируете ли вы работать с Юлией Ступак в том же формате, что и с Устюговым?

– Когда Юлии нужна моя помощь, конечно, я помогаю. Я надеюсь, что мы сможем найти лучший для неё способ на самый высокий уровень. Я уверен, что это возможно.

– Насколько предсказуемым получился сезон на Кубке мира без русских?

– Я счастлив третьему месту Пеллегрино в общем зачёте Кубка мира. Конечно, без россиян норвежцы, как и ожидалось, по-настоящему доминировали.

– Какое настроение сейчас преобладает среди спортсменов и тренеров на Кубке мира – ждут возвращения русских или нет?

– Многие спортсмены надеются, что российские атлеты смогут скоро вернуться, но есть и много тех, кто не хочет видеть русских на Кубке мира. Я надеюсь, что эта специальная военная операция (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) закончится как можно быстрее, и тогда россиянам будет гораздо проще вернуться на Кубок мира.

Маркус Крамер Фото: РИА Новости

– Маркус, как вы думаете, сборная России выступит на Олимпиаде в Милане? Вам бы этого хотелось?

– Конечно! Я надеюсь, что российские спортсмены смогут выйти на старт в Милане. Уверен, что они покажут хорошие результаты.