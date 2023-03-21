Кубок мира по лыжам — 2022/2023. Прямо сейчас Клебо добывает победу в Кубке мира! LIVE

В Таллине (Эстония) близится к развязке Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023. Во вторник, 21 марта, в рамках однодневного этапа пройдут два спринта: мужской и женский. Начало финалов — в 21:50 мск.
Преимущество Йоханнеса Клебо в общем зачёте Кубка мира столь велико, что он гарантирует себе победу и «Большой хрустальный глобус» уже сегодня. В определённом смысле старт в Таллине станет его кругом почёта. А вот у девушек борьба кипит нешуточная: Венг, Диггинс и Нисканен — все они имеют шанс занять первое место. И хорошее выступление в спринте для любой из них станет отличным подспорьем перед финальным этапом.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринта и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за лыжными гонками вместе с нами!
Главный герой дня, конечно, Йоханнес Клебо. Давайте вспомним все титулы норвежца, ведь сегодня на одну награду в его копилке станет больше.
Одним из соперников Йоханнеса Клебо сегодня будет Ришар Жув. Француз пытался одолеть норвежца в классическом спринте на этапе в Драммене, но стал тогда вторым. Получится ли взять реванш?
Для Клебо нынешний сезон стал одним из лучших в карьере: он выигрывал одну гонку за другой на Кубке мира, хорошо выступил на чемпионате мира и готовится досрочно забрать БХГ. Вот только есть ощущение, что Йоханнес — далеко не лучший лыжник в норвежской сборной.
Между тем в норвежских лыжах с участием Клебо развивается ещё одна драма. Йоханнес очень хочет уйти из сборной, а федерация, кажется, готова дать на это добро.
На самом деле, у мужчин тоже могла быть крутая борьба за БХГ. Однако Пол Голберг, идущий вторым в общем зачёте, снялся с сегодняшнего спринта, без борьбы отдав Клебо главный трофей. Для Йоханнеса этот «Глобус» станет четвёртым в карьере. До этого норвежец брал БХГ в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2021/22.
У женщин же за «Большой хрустальный глобус» борются Тириль Венг, Джессика Диггинс и Кертту Нисканен. Победа принесёт любой из лыжниц важные очки в борьбе за трофей.
Общий зачёт Кубка мира, женщины
Сегодняшний спринт и для женщин, и для мужчин станет одной из ключевых гонок. Йоханнес Клебо, имеющий приличный отрыв в общем зачёте, уже сегодня заберёт «Большой хрустальный глобус». Сейчас в тотале следующие расклады.
Общий зачёт Кубка мира, мужчины
Подробнее с общим зачётом вы можете ознакомиться здесь.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн трансляцию. Сегодня на этапе Кубка мира в Таллине пройдут две гонки: женский и мужской спринт свободным стилем. Финал женского старта ожидается в 20.30, а мужского — в 20:57 по Москве.
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