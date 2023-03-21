Кубок мира по лыжам — 2022/2023. Прямо сейчас Клебо добывает победу в Кубке мира! LIVE

В Таллине (Эстония) близится к развязке Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023. Во вторник, 21 марта, в рамках однодневного этапа пройдут два спринта: мужской и женский. Начало финалов — в 21:50 мск.

Преимущество Йоханнеса Клебо в общем зачёте Кубка мира столь велико, что он гарантирует себе победу и «Большой хрустальный глобус» уже сегодня. В определённом смысле старт в Таллине станет его кругом почёта. А вот у девушек борьба кипит нешуточная: Венг, Диггинс и Нисканен — все они имеют шанс занять первое место. И хорошее выступление в спринте для любой из них станет отличным подспорьем перед финальным этапом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию женского и мужского спринта и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за лыжными гонками вместе с нами!