Клебо рискует остаться без «Глобуса». Последний трофей у него отбирает другой норвежец

В Лахти (Финляндия) стартует заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам – 2022/2023. У мужчин главный трофей уже завоевал Йоханнес Клебо, у женщин интрига сохранится до последней гонки. Но на самом деле даже у мужчин ещё не всё ясно с одним «Глобусом». И далеко не факт, что Клебо станет его обладателем. Ему придётся очень сильно постараться.

Сможет ли Голберг лишить Клебо трофея?

По общему и спринтерскому зачётам всё решено – Клебо уже гарантировал себе два трофея. А что с дистанционным?

Наверное, вы удивитесь, но Клебо, выигравший 8 дистанционных гонок из 16 в текущем сезоне не является в этом зачёте лидером. Он проигрывает Полу Голбергу 112 очков (1036 против 1148). Это много, ведь осталась только одна гонка – классический масс-старт на 20 км.

Пол Голберг Фото: Christophe Pallot/Getty Images

В розыгрыше в этой гонке будет 130 очков – 100 за победу и 30 за бонусные отсечки. То есть Голбергу, чтобы гарантировать себе победу в дистанционном зачёте, достаточно набрать 19 очков. Знаете, какое место ему нужно занять? Всего лишь 32-е. Для блестящего лыжника эта задача не является невыполнимой. Голберг вообще пешком может идти, «забить» на бонусы, гулять и отбивать пятюни болельщикам. И всё равно наберёт очки!

Но даже если Пол не выйдет на старт, Клебо недостаточно просто выиграть. Ему на бонусных отсечках необходимо набрать 12 очков – это как раз посильная задача для Йоханнеса. Что до победы, тут ему придётся выдержать серьёзную конкуренцию. А если Голберг будет участвовать в гонке, то задача Клебо и вовсе станет невыполнимой.

Кто выиграет общий зачёт у женщин?

Главный вопрос по женскому зачёту – кто возьмёт «Большой хрустальный глобус»? Главные претендентки – норвежка Тириль Венг и американка Джессика Диггинс. Норвежка впереди с заделом в 110 очков (1888 против 1778). До окончания сезона остались две личные гонки: классический спринт и классический же масс-старт на 20 км.

В спринте можно набрать максимум 115 очков – 100 за победу и 15 бонусов за квалификацию, в дистанционной гонке, как и у мужчин – 100+30. То есть, если Диггинс выиграет обе гонки и наберёт максимальное количество очков (245), Венг достаточно в двух гонках набрать 134 очка. По новой системе подсчёта, принятой с нынешнего сезона, это восьмое и девятое места в двух гонках даже без учёта бонусов.

По сути, задача у Диггинс, конечно, столь же «выполнима», как и у Клебо в дистанционном зачёте. Если Тириль Венг не помешает какой-то форс-мажор, то она станет шестой за последние шесть сезонов обладательницей Кубка мира. Напомним, пока этап в Лахти не закончится, действующей победительницей трофея является россиянка Наталья Непряева.

Кто выиграет спринтерский зачёт у женщин?

В спринтерском зачёте лидирует швейцарка Надине Фендрих, успехи которой пришлись на первую половину сезона. В её активе 871 очко. Единственная соперница – шведка Майя Дальквист, которая крайне неудачно проводит последние гонки. В активе Майи – 849 очков. Разница в 22 очка в спринте вполне отыгрываема. Проблема только в том, что остался всего один спринт, в котором шведке просто необходимо попадать в финал.

Кто возьмёт дистанционный «Глобус» у женщин?

Тут тоже интрига. Сейчас в дистанционном зачёте лидирует финка Кертту Нисканен, которая в нынешнем сезоне выше головы не прыгала, звёзд с неба не хватала, но при этом была стабильна. По старой системе подсчёта, конечно, она бы уже давно лишилась всех шансов на трофей, но пока лидирует, набрав 1070 очков.

У Диггинс – 1048 очков. Разница – те же самые 22 очка, что и в спринтерском зачёте. На дистанции их отыграть ещё проще с учётом большего количества бонусов, но масс-старт классический, а финка этим стилем посильнее американки.

Кертту Нисканен Фото: Maja Hitij/Getty Images

Какие рекорды может поставить Клебо?

Если Клебо в Лахти выиграет обе личные гонки, то повторит достижение великой соотечественницы Терезе Йохауг, которая в сезоне-2019/2020 победила в 20 личных гонках.

В том случае, если Йоханнес победит в масс-старте, он сравняется с Александром Большуновым по количеству побед в дистанционных гонках в течение одного сезона – у них этих побед будет по девять. Но больше всех дистанционных гонок в рамках одного сезона выигрывал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, который семь лет назад победил в 11 гонках.

Кстати, гарантировав себе победы в общем и спринтерском зачётах, Клебо увеличил количество личных «Глобусов» до девяти – столько не выигрывал никто в истории. Ну и если он всё же совершит чудо и возьмёт дистанционный трофей, то повторит рекорд соотечественника Томаса Альсгорда, который в сезоне-1997/1998 выиграл все три зачёта.