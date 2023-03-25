«В Европе я был вторым запасным, а теперь проявил себя». Неожиданный герой лыжного ЧР-2023

Антон Тимашов – настоящий Князь Серебряный проходящего в Тюмени чемпионата России по лыжным гонкам. Лыжник из группы Олега Перевозчикова стал вторым в коньковой разделке, командном спринте и в эстафете в составе сборной Татарстана. После окончания эстафеты Антон рассказал «Чемпионату», что сезон в России помог ему обрести уверенность в борьбе с лидерами национальной команды.

«На раз-два вырубило. Руки-ноги перестали слушаться»

– В большой эстафете по сути, всё решилось на твоём этапе. Не хватило сил удержаться за Денисом Спицовым?

– Да, Денис был сильнее. Лыжи у нас работали примерно одинаково, но меня в какой-то момент просто вырубило. Честно говоря, это внезапно произошло. Обычно я всегда контролирую темп, всегда получалось, а тут просто на раз-два вырубило, руки-ноги перестали слушаться.

– Когда он стал атаковать, тебе просто нечем уже было ответить?

– Денис атаковал в одном и том же месте. На третьем круге я уже продержался с трудом, поскольку у него несвойственный для меня бег. Он запрыгивает в подъём, отрабатывает его, а затем ещё метров 700 на максимум работает. Я же, если бы бежал в своём темпе, не запрыгивал бы в подъём, а спокойно забегал, «задавливал», а потом уже начинал бы постепенно разгоняться до спуска. Денис же забегал, я за ним, а потом мне очень тяжело уже было на равнине. На четвёртом круге это и сказалось.

– Не было мыслей: «Блин, почему это на моём этапе произошло»?

– Были. Но не то что на моём этапе, а просто сам факт, что от меня убегает и мы проигрываем эстафету. Конечно, Тюмень была фаворитом, но тем не менее мы рассчитывали, что сможем побороться. Проигрывать всегда обидно, а тут ещё получилось так, что именно я отстал. Так что эмоции скорее негативные, несмотря на второе место.

«Рад, что сумел стабильно провести весь сезон»

– В любом случае ты мультимедалист чемпионата России. Получилось здорово подвестись к турниру?

– Не сказал бы, что у меня суперформа. Скорее, у ребят, которые зажигали в Малиновке, небольшой спад. А у меня получилось немного разбежаться по сравнению с «Чемпионскими высотами». В Малиновке парни группы Юрия Викторовича Бородавко и Илюха Семиков были совсем другими.

– Но ты в и в Малиновке составлял им конкуренцию, и вообще по ходу сезона вышел, кажется, на другой уровень.

– Я рад тому, что сумел стабильно провести весь сезон, принял участие практически во всех гонках. На Кубке России я только одну гонку пропустил. И при этом избежал травм, серьёзных болезней, спадов формы. В предыдущие сезоны у меня постоянно что-то происходило: то колено, то стопа, то коронавирус. Каждый год что-то выбивало меня на месяц или два.

– А что поменялось?

– Даже не знаю. Возможно, просто привык к нагрузкам. Но, скорее, я просто научился корректировать свой тренировочный процесс. Когда ты попадаешь в сборную, то пытаешься доказать, что всё это не случайно, даже если что-то болит, всё равно выходишь на тренировку. Сейчас же пришло понимание, что именно нужно делать, где-то снизить нагрузку, где-то, напротив, увеличить. Конечно, всё это в диалоге с тренером.

– Не было желания сменить тренировочную группу, когда не получалось?

– Нет. Я уверен в своём тренере, а он – во мне. Меня всё устраивает. Мне есть за кем тянуться в группе, ребята у нас очень сильные. Если бы я был каким-то лидером в тренировках, может, и были бы мысли, что я в чём-то недорабатываю, нужно работать с кем-то более сильным, но мне есть за кем тянуться. При этом предсезонная подготовка у нас была чуть полегче, если сравнивать с прежними сезонами. Горный сбор был только один, а на равнине загнать спортсменов уровня сборной очень сложно. Молодые ребята в группу пришли, Олег Орестович понимал, что их нельзя загубить.

Антон Тимашов Фото: РИА Новости

«Меня выбило из колеи пребывание в Европе»

– Ты чувствуешь, что стал совсем другим спортсменом по сравнению с прошлым сезоном?

– В прошлом году меня очень сильно выбило из колеи пребывание в Европе. Постоянные контрольные тренировки, когда необходимо доказывать своё право на место в команде, на старт в определённой гонке… В конце сезона уже было принято решение, что меня отправят на этап в Лахти, но в итоге сказали – такая ситуация, лучше дома побудь.

В принципе, это уже неважно было. Ведь Олимпиада – раз в четыре года. И я делал всё, чтобы отобраться в состав команды в Пекин. Но не получилось. А то, что не поехал на Кубок мира, уже мелочи.

– Получается, то, что сезон полностью прошёл в России – для тебя плюс?

– Так и есть, 100 процентов. Я мог проявить себя на фоне лидеров, мотивации намного больше. Потому что в Европе я был в команде вторым запасным, это сильно давило.

– После результатов, показанных на чемпионате России, ты точно должен быть в основной обойме. Представим, что нас сейчас вернут на мировую арену. Тебе вновь будет некомфортно от постоянных отборов?

– Да сами отборы меня не напрягают. Скорее то, что ты вроде бы показал на контрольной тренировке результат, вроде бы обеспечил себе место в гонке Кубка мира, а тебя всё равно не ставят. Нужно просто явно выигрывать, чтобы поставили. В любом случае очень хочется, чтобы нас вернули на международные старты. Если я здесь в условиях очень сильнейшей и жёсткой конкуренции показываю результат, интересно, что было бы на Кубке мира? Надеюсь, скоро получится это сделать.