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Российская лыжница Дарья Непряева сошла с марафона на чемпионате России в слезах — всё дело в травме и сильной боли

«Мне становилось хуже и хуже». Российская лыжница снялась с марафона и не сдержала слёз
Татьяна Постникова
Дарья Непряева сошла с марафона
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Дарья Непряева претендовала на медали, но не смогла вытерпеть боль.

Чемпионат России по лыжным гонкам для женщин подошёл к концу. 25 марта девушки провели последнюю гонку турнира – масс-старт классикой.

Для Дарьи Непряевой марафон обернулся настоящей драмой. Она претендовала на медали, но сошла с дистанции после 20 км со слезами на глазах. Что же случилось с российской спортсменкой?

Драматичная гонка

Лидеры масс-старта определились практически в самом начале гонки. После шестого километра Мария Истомина и Анастасия Кулешова рванули вперёд и оторвались от преследовательниц. В шести секундах от них шла Диана Артемьева, а ещё в двух секундах – Дарья Непряева, Екатерина Смирнова и Евгения Крупицкая. Все четыре спортсменки претендовали на медали, так как отрыв Кулешовой и Истоминой был мизерным для марафона.

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Ближе к десятому километру, пока Непряева держала скорость лидеров, Крупицкая и Смирнова «отвалились», зато в борьбу включилась Юлия Ступак. Казалось, что у Дарьи были отличные шансы на медаль, если не на победу, но дальше что-то пошло не так. Уже на отсечке 11,3 км лыжница замыкала топ-10, проигрывая больше 33 секунд! С каждым километром отставание Непряевой росло со стремительной скоростью. Так, к отсечке 16,3 км Дарья уступала лидерам почти две минуты, а к 20 км – уже больше трёх минут.

После 20 км Дарья подъехала к краю трассы, где за ограждениями стоял её наставник Юрий Бородавко. После небольшого разговора со слезами на глазах спортсменка сняла лыжи и досрочно завершила гонку.

В это время на дистанции развернулось сражение за победу. Всё решило то, что Истомина взяла питание на заключительном отрезке. И пока Мария пила, Анастасия Кулешова успела убежать от неё почти на восемь секунд. В итоге Кулешова одержала первую победу после возвращения, Истомина стала второй, а Прокофьева без особого сопротивления финишировала третьей.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. 30 км. Классический стиль. Масс-старт
25 марта 2023, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
1:37:23.8
2
Мария Истомина
Пермский край
1:37:37.1
3
Анастасия Прокофьева
Москва - Санкт-Петербург
1:38:45.3

«Такое со мной впервые. Очень переживала»

Пока девушки радовались медалям, Непряева переживала. Оказалось, что у Дарьи сильно заболела шея, из-за чего она не смогла продолжить гонку.

«У меня ухо заложило, когда мы ехали второй круг, – призналась Непряева. – Это случилось на спринтерском подъёме, километре на девятом. У меня бывает такое, что на гонке ухо закладывает, а потом раскладывает. Когда мы начали спускаться на стадион, это километр десятый был, у меня стало заклинивать шею. Я тогда ехала четвёртая, пошли разрывы, подумала, что доеду до конца и в десятке финиширую. Но потом с каждым километром мне становилось всё хуже и хуже. Хотела сходить после третьего круга, но решила ещё круг проехать. На четвёртом круге я просто за Катей Смирновой встала, пешком дошла и в итоге сошла. Очень сильно болела шея, и стало в плечо отдавать.

Сейчас уже больше верх спины болит, ниже спускаться всё начало. Надеюсь, что всё будет нормально, пройдёт. Думаю, вечером уже будет всё хорошо. Такое со мной впервые. Да и сошла я в первый раз. Очень сильно переживала из-за этого. Эмоционально было тяжело и больновато».

Уже через две недели в Кировске стартует финал Кубка России. Надеемся, что к этому времени проблему со здоровьем решит и Дарья, и её старшая сестра Наталья, которая пропустила гонки чемпионата России из-за болезни.

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