Россиянка утратила статус победительницы Кубка мира. «Глобус» у Непряевой забрала норвежка

Порой кажется, что отстранение России в мировом спорте началось когда-то очень-очень давно. Но отдельные факты заставляют вернуться в реальность.

Сегодняшний факт такой: до 25 марта 2023 года действующей победительницей Кубка мира по лыжным гонкам была россиянка Наталья Непряева, которая уже больше года не выходила на трассу на международных стартах.

5 марта 2022 года сборная России по лыжам уже не могла выступать, но даже такой запрет не помешал Наталье выиграть «Большой хрустальный глобус». Она накопила такой запас очков, что догнать её никто так и не смог.

Через год и почти месяц Непряева утратила свой почётный статус. Никто не знает, как бы всё было, если бы Непряева выступала на Кубке мира. Может быть, выиграла бы его второй раз, а может, нет. Но гадать бесполезно. В предпоследней гонке сезона лидерство себе гарантировала норвежка Тириль Венг. Теперь она – счастливая действующая победительница Кубка мира.

25 марта в Лахти проходили классические спринты. И в борьбе за женские трофеи многое решилось на стадии полуфиналов. Что касается общего зачёта, там Тириль Венг нужно было оторваться от Джессики Диггинс и Кертту Нисканен. Американка вылетела в четвертьфинале, финка – в полуфинале. Норвежка же прошла дальше. Да, в горячей схватке за золото не участвовала, однако и третьего места ей хватило, чтобы гарантировать себе «Глобус».

Интрига жила и в спринтерском зачёте. Там Надине Фендрих билась с Майей Дальквист. Шведке кровь из носу нужно было попадать в финал, чтобы сохранять шансы на трофей, и она в него пробилась! Не без помощи пропустившей её подруги по команде, но пробилась. А Фендрих стала лишь пятой в полуфинале и всё-таки отдала шведке малый «Глобус» в спринтах.

Что касается самого финала, то там за золото зарубились Кристине Шистад и Йонна Сундлинг. Шведка долго лидировала, но норвежка выдала шикарное ускорение уже на финишной прямой и вырвала у соперницы 0,1 секунды.

Что у мужчин? Угадайте победителя с одной попытки!

Разумеется, очередное золото в свою копилку положил Йоханнес Клебо. Вообще, в финале норвежцев было пятеро, но второе место себе обеспечил натурально выглядевший белой вороной швед Калле Хальфварссон. Бронзовую медаль завоевал Эрик Вальнес, накануне выигравший с Клебо тим-спринт.

В воскресенье, 26 марта, на Кубке мира пройдут заключительные гонки сезона – масс-старты на 20 км. Напомним, главные интриги сезона по-прежнему связаны с Клебо. Во-первый, всех интересует, сможет ли Голберг отобрать у него «Глобус» в дистанционных гонках. Во-вторых, повторит ли норвежец рекорд Терезе Йохауг, сумевшей выиграть за один сезон 20 личных стартов.