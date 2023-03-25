Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Статьи

Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: норвежка Тириль Венг перехватила у Натальи Непряевой звание победительницы

Россиянка утратила статус победительницы Кубка мира. «Глобус» у Непряевой забрала норвежка
Михаил Чесалин
Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023
Аудио-версия:
Комментарии
Тириль Венг досрочно обеспечила себе первое место в общем зачёте.

Порой кажется, что отстранение России в мировом спорте началось когда-то очень-очень давно. Но отдельные факты заставляют вернуться в реальность.

Сегодняшний факт такой: до 25 марта 2023 года действующей победительницей Кубка мира по лыжным гонкам была россиянка Наталья Непряева, которая уже больше года не выходила на трассу на международных стартах.
5 марта 2022 года сборная России по лыжам уже не могла выступать, но даже такой запрет не помешал Наталье выиграть «Большой хрустальный глобус». Она накопила такой запас очков, что догнать её никто так и не смог.

Материалы по теме
Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит! Российская лыжница впервые за 21 год выиграла Кубок мира. Непряеву уже никто не догонит!
Непряеву наконец-то наградили за победу в Кубке мира. Гимн России пели всем стадионом! Непряеву наконец-то наградили за победу в Кубке мира. Гимн России пели всем стадионом!

Через год и почти месяц Непряева утратила свой почётный статус. Никто не знает, как бы всё было, если бы Непряева выступала на Кубке мира. Может быть, выиграла бы его второй раз, а может, нет. Но гадать бесполезно. В предпоследней гонке сезона лидерство себе гарантировала норвежка Тириль Венг. Теперь она – счастливая действующая победительница Кубка мира.

25 марта в Лахти проходили классические спринты. И в борьбе за женские трофеи многое решилось на стадии полуфиналов. Что касается общего зачёта, там Тириль Венг нужно было оторваться от Джессики Диггинс и Кертту Нисканен. Американка вылетела в четвертьфинале, финка – в полуфинале. Норвежка же прошла дальше. Да, в горячей схватке за золото не участвовала, однако и третьего места ей хватило, чтобы гарантировать себе «Глобус».

Интрига жила и в спринтерском зачёте. Там Надине Фендрих билась с Майей Дальквист. Шведке кровь из носу нужно было попадать в финал, чтобы сохранять шансы на трофей, и она в него пробилась! Не без помощи пропустившей её подруги по команде, но пробилась. А Фендрих стала лишь пятой в полуфинале и всё-таки отдала шведке малый «Глобус» в спринтах.

Что касается самого финала, то там за золото зарубились Кристине Шистад и Йонна Сундлинг. Шведка долго лидировала, но норвежка выдала шикарное ускорение уже на финишной прямой и вырвала у соперницы 0,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 15, Лахти, Финляндия
Женщины. Спринт 1.6 км. Классический стиль. Финал
25 марта 2023, суббота. 16:20 МСК
Окончено
1
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
3:08.6
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.1
3
Тириль Уднес Венг
Норвегия
+6.5

Что у мужчин? Угадайте победителя с одной попытки!

Разумеется, очередное золото в свою копилку положил Йоханнес Клебо. Вообще, в финале норвежцев было пятеро, но второе место себе обеспечил натурально выглядевший белой вороной швед Калле Хальфварссон. Бронзовую медаль завоевал Эрик Вальнес, накануне выигравший с Клебо тим-спринт.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 15, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.6 км. Классический стиль. Финал
25 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:48.5
2
Калле Хальфварссон
Швеция
+0.8
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.0

В воскресенье, 26 марта, на Кубке мира пройдут заключительные гонки сезона – масс-старты на 20 км. Напомним, главные интриги сезона по-прежнему связаны с Клебо. Во-первый, всех интересует, сможет ли Голберг отобрать у него «Глобус» в дистанционных гонках. Во-вторых, повторит ли норвежец рекорд Терезе Йохауг, сумевшей выиграть за один сезон 20 личных стартов.

Материалы по теме
Клебо рискует остаться без «Глобуса». Последний трофей у него отбирает другой норвежец Клебо рискует остаться без «Глобуса». Последний трофей у него отбирает другой норвежец
Норвежцев не остановить! Йоханнес Клебо привёз команду к очередной победе на Кубке мира Норвежцев не остановить! Йоханнес Клебо привёз команду к очередной победе на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023