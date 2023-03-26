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Чемпионат России по лыжным гонкам — 2023: Сергей Устюгов одержал фантастическую победу в марафоне на 50 км

«Эта гонка войдёт в историю!» Фантастическая победа лыжника Сергея Устюгова в марафоне
Татьяна Постникова
Фантастическая победа лыжника Устюгова в марафоне
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Убежал в отрыв с первых метров и сохранил лидерство до конца. Большунов отстал почти на три минуты!

Российский лыжник Сергей Устюгов творит в этом году что-то невероятное! Спортсмен, которого называли «мешком» и списывали со счетов на старте сезона, шикарно провёл чемпионат России. Особенно круто Лось выглядел в последней гонке турнира. В марафоне Устюгов понёсся вперёд с первых же метров дистанции и на морально-волевых удержал лидерство.

Фантастика какая-то!

Ураган с первого километра

Обычно марафон – довольно неторопливая, тягучая гонка, где спортсмены постепенно «отваливаются» от группы лидеров, а судьбоносные отрывы и разборки происходят на последних километрах. В масс-старте на 50 км на чемпионате России же всё получилось иначе. Буквально со старта гонки всех удивил Сергей Устюгов. Он начал работать с первых метров и к отсечке 5 км выигрывал уже 20 секунд у ближайших преследователей. Дальше отставание росло и в какой-то момент достигло 25 секунд. И это на старте гонки!

Из-за такого рывка Сергея группа преследователей быстро редела, многие не выдерживали высокой скорости лидера. Уже к десятому километру сформировалась небольшая группа претендентов на медали: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Евгений Белов и Илья Семиков.

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На первых 20 км Устюгов то подпускал преследователей к себе, то, наоборот, «привозил» пару секунд. В среднем же отрыв лыжника был порядка 20 секунд. Между тем из борьбы за подиум выпали сразу двое: на 11,3 км «отвалился» Белов, а на 13,7 км – Семиков. Но главной интригой, разумеется, было одно: насколько долго лидер сможет выдерживать свой бешеный темп.

На 20 км Сергей сменил лыжи, что позволило ему работать с новой силой. Лось стал наращивать свой отрыв. И Большунов, и Червоткин инвентарь тоже поменяли и вроде бы поддержали ускорение, но вскоре Сан Саныч не выдержал! Александр стал понемногу отставать от Алексея. Между тем дополнительные секунды «накидывал» и Устюгов Червоткину. Буквально за пять километров отрыв Сергея от 20-секундного вырос до 30.

Алексей Червоткин — серебряная медаль, Сергей Устюгов — золото и Александр Большунов — бронза

Алексей Червоткин — серебряная медаль, Сергей Устюгов — золото и Александр Большунов — бронза

Фото: РИА Новости

Мышцы свело судорогой

Если Александр проигрывал идущим впереди порядка десяти секунд на каждой отсечке, то Алексей пытался удержать скорость лидера. Правда, хватило его ненадолго: на 35-м километре Червоткин уступал уже 40 секунд.

Пока преследователи выжимали из себя все силы, Устюгов уверенно катил к финишу. Было видно, что ему тяжело, но терпел и работал он изо всех сил: динамика движений на 40 км была такой же, как и на первом круге!

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Конечно, спортсмену помогали и хорошо подготовленные лыжи: за 10 км до финиша он взял свежую пару. Но и сам Сергей действительно творил что-то невозможное! За пять километров до финиша Устюгов выигрывал у Червоткина 1 минуту 17,7 секунды, а у Большунова – аж 2 минуты 54,2 секунды!

Но Устюгов заставил своих поклонников понервничать. За два километра до финиша у него начало сводить мышцы, пошли судороги. До финиша Сергей доезжал уже на морально-волевых. Но даже в таких условиях он работал что было сил и практически не подпустил преследователей к себе.

Финишную черту Устюгов триумфально пересёк в гордом одиночестве под ликование трибун. Было видно, насколько выложился Сергей: мышцы непроизвольно сокращались по всему телу. Пока Лось приходил в себя, гонку завершил Алексей Червоткин – спустя полторы минуты после победы Устюгова. Александр Большунов появился на финише через 2 минуты и 42,2 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
26 марта 2023, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
2:14:16.0
2
Алексей Червоткин
Москва
2:15:37.5
3
Александр Большунов
Архангельская область
2:16:58.5

«Эта гонка войдёт в историю! Никакие олимпийские истории с ней не сравнятся», – ликовал в эфире «Матч ТВ» Александр Легков.

После финиша Устюгов пошутил, что после такой гонки можно и карьеру заканчивать. Однако в то же время признался, что заново влюбился в лыжи.

Так что хочется верить, что Устюгов ещё останется и будет показывать столь же высокий класс, как и сегодня. На такие его шоу можно смотреть бесконечно!

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