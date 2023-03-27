Лучшие лыжники России устроили великую битву. Это последняя схватка Устюгова и Большунова?

Как же всё-таки жаль, что острое очное противостояние двух лучших российских лыжников последних лет состоялось лишь в тот момент, когда один уже задумывается о завершении карьеры, а второй сменил жизненные ориентиры.
Но как же здорово, что это противостояние в итоге случилось, и мы получили возможность посмотреть за настоящей битвой титанов, в которой никто друг друга не жалел.
Большунову и Устюгову негде было пересечься
По большому счёту Сергей Устюгов и Александр Большунов так и не успели зарубиться друг с другом на международных стартах.
Сборная России
Фото: Lars Baron/Getty Images
В 2017-м Лось был на пике формы, рвал и метал на «Тур де Ски», феерил на чемпионате мира в Лахти и подчёркивал чистоту российских лыж на фоне доклада Ричарда Макларена.
Большунов тогда тоже феерил, но на молодёжном уровне. Помните же шоу-финиш за руки с Алексеем Червоткиным и Денисом Спицовым в Солджер-Холлоу?
Тогда им негде было пересечься.
Затем было странное и до сих пор непонятное отстранение Устюгова от Олимпиады в Пхёнчхане, с которой и началось восхождение Большунова.
Сергей получил страшный психологический удар. Хорошо, что не сломался, но из колеи его это выбило надолго. Он бегал без эмоций и драйва. Это был не тот Устюгов, которого все знали. И ещё не тот Большунов, который постепенно превратился в машину для побед.
Пожалуй, единственный раз, когда они более-менее столкнулись в борьбе между собой – «Тур де Ски» 2020-го, завершившийся победой Большунова. Устюгов тогда стал вторым, после чего просто прекратил борьбу за Кубок мира.
Большунов стал безоговорочным лидером сборной, а Устюгов боролся со всеми своими проблемами, очень тяжело перенёс коронавирус, вновь пробивался в национальную команду через этапы Кубка России.
На Олимпиаду в Пекин они поехали вместе. Чтобы подарить всей стране великие победы. Но не бились между собой.
Последняя битва лучших русских лыжников?
И только в сезоне-2022/2023 мечта стала реальностью. Да, из-за отстранения России от мирового спорта, но это сделало наши лыжи невероятно интересными.
Противостояние Устюгова и Большунова наконец-то случилось и прошло красной линией практически через весь сезон. В Малиновке и Тюмени состоялась настоящая сшибка титанов, в которой лучше был то один, то другой.
Скиатлон и марафон на чемпионате России стали настоящим украшением лыжных гонок – на Кубке мира и чемпионате мира ничего подобного не было.
Это буря эмоций и нереальная круть. Это когда искры летят ещё до старта, а по ходу гонок разгорается настоящее пламя. Это то, на что хочется смотреть вновь и вновь. Не в повторе, а на других соревнованиях, в других гонках. И всего этого может больше не быть.
Может не быть такого, что Устюгов за пару дней до марафона на вопрос будет ли бежать с улыбкой бросает: «Да. Но я буду не бежать, а участвовать», а Большунов, занятый хлопотами с дочкой – покормить, искупать, поиграть, пропускает важнейшую информацию о количестве разрешённых пит-стопов. Однако всё это сделало последнюю гонку в Тюмени незабываемой.
Сергей Устюгов
Фото: РИА Новости
После финиша Устюгов честно признался, что решение о продолжении карьеры будет сложным.
Конечно, это сложно. Проще всего попросить – Сергей, не уходи!
Но мы-то просим, не прилагая усилий, а это ему пахать, заставлять свой организм вновь работать на пределе возможностей и потом терпеть судороги, лечить спину и не говорить всю правду жене и маме: «Всё нормально, не волнуйтесь, я в полном порядке».
Возможно, это была последняя битва лучших русских лыжников.
Спасибо им за то, что она получилась такой искренней и красивой.
- 27 марта 2023
-
13:05
-
12:23
-
12:03
-
12:03
-
11:46
-
11:12
-
10:41
-
10:02
-
09:21
-
00:52
-
00:36
-
00:25
-
00:04
- 26 марта 2023
-
23:03
-
21:30
-
21:13
-
19:11
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:42
-
17:28
-
16:42
-
16:35
-
16:05
-
15:49
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:16
-
14:07
-
13:44