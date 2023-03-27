Лучшие лыжники России устроили великую битву. Это последняя схватка Устюгова и Большунова?

Как же всё-таки жаль, что острое очное противостояние двух лучших российских лыжников последних лет состоялось лишь в тот момент, когда один уже задумывается о завершении карьеры, а второй сменил жизненные ориентиры.

Но как же здорово, что это противостояние в итоге случилось, и мы получили возможность посмотреть за настоящей битвой титанов, в которой никто друг друга не жалел.

Большунову и Устюгову негде было пересечься

По большому счёту Сергей Устюгов и Александр Большунов так и не успели зарубиться друг с другом на международных стартах.

Сборная России Фото: Lars Baron/Getty Images

В 2017-м Лось был на пике формы, рвал и метал на «Тур де Ски», феерил на чемпионате мира в Лахти и подчёркивал чистоту российских лыж на фоне доклада Ричарда Макларена.

Большунов тогда тоже феерил, но на молодёжном уровне. Помните же шоу-финиш за руки с Алексеем Червоткиным и Денисом Спицовым в Солджер-Холлоу?

Тогда им негде было пересечься.

Затем было странное и до сих пор непонятное отстранение Устюгова от Олимпиады в Пхёнчхане, с которой и началось восхождение Большунова.

Сергей получил страшный психологический удар. Хорошо, что не сломался, но из колеи его это выбило надолго. Он бегал без эмоций и драйва. Это был не тот Устюгов, которого все знали. И ещё не тот Большунов, который постепенно превратился в машину для побед.

Пожалуй, единственный раз, когда они более-менее столкнулись в борьбе между собой – «Тур де Ски» 2020-го, завершившийся победой Большунова. Устюгов тогда стал вторым, после чего просто прекратил борьбу за Кубок мира.

Большунов стал безоговорочным лидером сборной, а Устюгов боролся со всеми своими проблемами, очень тяжело перенёс коронавирус, вновь пробивался в национальную команду через этапы Кубка России.

На Олимпиаду в Пекин они поехали вместе. Чтобы подарить всей стране великие победы. Но не бились между собой.

Последняя битва лучших русских лыжников?

И только в сезоне-2022/2023 мечта стала реальностью. Да, из-за отстранения России от мирового спорта, но это сделало наши лыжи невероятно интересными.

Противостояние Устюгова и Большунова наконец-то случилось и прошло красной линией практически через весь сезон. В Малиновке и Тюмени состоялась настоящая сшибка титанов, в которой лучше был то один, то другой.

Скиатлон и марафон на чемпионате России стали настоящим украшением лыжных гонок – на Кубке мира и чемпионате мира ничего подобного не было.

Это буря эмоций и нереальная круть. Это когда искры летят ещё до старта, а по ходу гонок разгорается настоящее пламя. Это то, на что хочется смотреть вновь и вновь. Не в повторе, а на других соревнованиях, в других гонках. И всего этого может больше не быть.

Может не быть такого, что Устюгов за пару дней до марафона на вопрос будет ли бежать с улыбкой бросает: «Да. Но я буду не бежать, а участвовать», а Большунов, занятый хлопотами с дочкой – покормить, искупать, поиграть, пропускает важнейшую информацию о количестве разрешённых пит-стопов. Однако всё это сделало последнюю гонку в Тюмени незабываемой.

Сергей Устюгов Фото: РИА Новости

После финиша Устюгов честно признался, что решение о продолжении карьеры будет сложным.

Конечно, это сложно. Проще всего попросить – Сергей, не уходи!

Но мы-то просим, не прилагая усилий, а это ему пахать, заставлять свой организм вновь работать на пределе возможностей и потом терпеть судороги, лечить спину и не говорить всю правду жене и маме: «Всё нормально, не волнуйтесь, я в полном порядке».

Возможно, это была последняя битва лучших русских лыжников.

Спасибо им за то, что она получилась такой искренней и красивой.