«Нарушил неписаное правило». Молодого норвежца в сборной осудили за попытку обогнать Клебо

Заключительный мужской масс-старт на 20 км на Кубке мира закончился победой Йоханнеса Клебо и странным наездом на другого норвежского лыжника – Харальда Эстберга Амундсена, который позволил себе догонять Клебо и тем самым помогать его преследователям из других стран.

Интересная позиция в профессиональном спорте. Клебо неприкосновенен?

«Нарушил неписаное правило»

Во время гонки Клебо оторвался от своих конкурентов раньше обычного, и ни другим норвежцам, ни иностранцам не удалось угнаться за великим спортсменом. Он даже в очередной раз вписал себя в историю, повторив невероятный рекорд Терезе Йохауг – 20 личных побед за сезон.

В течение гонки Йоханнес предпринял не одну попытку отрыва. Первый раз он пытался уйти от группы в середине дистанции, но его нагнал соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, подтянувший за собой финна Нисканена. Такое поведение и тактика Амундсена вызвали негодование Мартина Йонсруда Сундбю. Он обрушился на молодого норвежца с критикой.

«На самом деле, это плохо. Харальд нарушил неписаное правило. Он догнал и помог другим догнать Клебо, а это недопустимо. Мы не подставляем своих.

Но в итоге Йоханнес показал, что является сильнейшим лыжником. Он решил исход гонки задолго до финиша», – добавил Сундбю.

Интересный взгляд на ситуацию. Выходит, двукратный олимпийский чемпион уверен, что норвежцы должны вести гонку в ущерб себе, если лидирует Клебо. Ни преследовать, ни, не дай бог, обгонять лидера, выходит, нельзя.

И ладно бы в мужском масс-старте была ситуация как в женском спринте накануне, когда Моа Илар пропустила Майю Дальквист, потому что на кону стояла борьба за «Малый хрустальный глобус». Но у Клебо никаких судьбоносных дуэлей в финальной гонке сезона не было.

«Эти правила давным-давно неактуальны»

Амундсен, конечно, отреагировал на критику в свою сторону.

«Я думаю, что это глупо. Возможно, на Олимпиадах такое правило ещё действует, но это последний этап Кубка мира, и мы все знаем, какой рывок может показать Йоханнес. Я должен был использовать шанс догнать его.

Эти правила давным-давно неактуальны. Мы, восемь норвежцев, постоянно находимся на вершине. Я видел, насколько силён Клебо и что он точно победит. Но я не могу из-за этого перестать соревноваться. В любом случае каждый делает всё, что в его силах. Я рискнул, как и все остальные».

Сам Йоханнес Клебо заступился за молодого норвежца.

«Я думаю, Харальд должен был пуститься в погоню и сделать то, что он хотел. Это не чемпионат мира, а обычная гонка на этапе Кубка мира. Харальд воспользовался представившимися ему возможностями. Я в порядке. В любом случае на вершине два лучших норвежца. Я надеялся, что появятся ещё несколько наших», – отреагировал на ситуацию Клебо.

Амундсен, к слову, занял только шестое место. Вторым стал норвежец Пол Голберг, опередивший в финишном створе шведа Вильяма Порома.

Конечно, ни для кого не секрет, что норвежцы используют командную тактику, но тот факт, что молодой соотечественник, осмелившийся бросить вызов Йоханнесу Клебо, получил порицание, просто удивителен.

Наверное, норвежцы без русских просто забыли, что такое конкуренция.