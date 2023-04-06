«Как биатлонистку себя не рассматриваю». Интервью с сенсационной героиней лыжного ЧР-2023

Сенсационной героиней завершившегося недавно чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени стала Елизавета Пантрина. 21-летняя спортсменка, после юниорской команды первый год проведшая в группе Егора Сорина, завоевала медали во всех гонках, в которых приняла участие. А в командном спринте и эстафете принесла сборной Тюменской области золото.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Лиза рассказала, как относится к выступлению на лыжном чемпионате биатлонисток, видит ли себя лидером сборной России и как получилось, что из фигуристки она стала лыжницей.

«Постоянно плакала на тренировках в фигурном катании»

– Лиза, ты прекрасно выступила на чемпионате страны в Тюмени. А от каких гонок нынешнего сезона испытала больше всего эмоций?

– По большей части это были дистанционные гонки, потому что в уходящем сезоне они были не самыми лучшими. Практически постоянно в топ-6 – удачный, наверное, результат, но я хотела большего. А большее – это стабильное попадание в тройку лучших. Ну и спринтерские дистанции, когда я не попадала в финал. На этапе Кубка России в Красногорске я не смогла пробиться в шестёрку в классическом спринте, а на коньковом — заехала вторая. Испытала полный спектр эмоций – от сильнейшего расстройства до огромной радости.

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– В Малиновке после победы в командном спринте вместе с Катей Смирновой ты во время очередного интервью заплакала. От радости?

– В тот день у папы был день рождения. Думаю, он бы радовался вместе со мной той победе. Но папы, к сожалению, уже давно нет с нами. Тогда на меня эмоции очень сильные нахлынули. Всё-таки «Чемпионские высоты» — альтернатива чемпионату мира, в сильной конкуренции удалось выиграть, да ещё в такой день. Вот и накатили слёзы.

– Папа поддерживал тебя в плане занятий лыжным спортом, не отговаривал?

– Наоборот! Он меня и привёл в лыжи. Правда, после фигурного катания. Родители отдали меня в этот вид спорта в четыре года, и до 10 лет я была фигуристкой. Папа возил меня на тренировки, которые начинались в семь утра. Это было жутко неудобно! Да у меня ещё и не всё получалось, я никогда не была первой на соревнованиях, в лучшем случае третьей-четвёртой. Мы все терпели до тех пор, пока папа не сказал: «Давай, Лиза, попробуем пойти в лыжные гонки». Я была не против.

Елизавета Пантрина Фото: РИА Новости

– И сразу стало получаться?

– Да! Я на первых же соревнованиях в призы попала. Родителям сказала: «А почему вы меня сразу в лыжные гонки не отдали? Тут же так здорово!» Ну и всё, начала заниматься лыжами уже серьёзно.

– Насколько проще или сложнее было в лыжных гонках после фигурного катания?

– Я помню, что постоянно плакала на тренировках в фигурном катании, потому что они были очень жёсткими. Особенно летом на сборах. Просто не передать словами! Тренеры всё контролировали. Мы везли с собой сладкое – это сразу отбиралось. За весом строго следили. Слава богу, что мои родители не были одержимы, жалели меня. Ну и фигурное катание – не моё. Я всё делала настолько быстро, что никогда не вписывалась в музыку: все элементы уже сделала, а музыка ещё играет (смеётся). С хореографией и пластикой были проблемы, да и страх на каждой тренировке.

– До каких прыжков ты дошла в фигурном катании? Сейчас посматриваешь за тем, что там происходит?

– Сама я дошла до прыжков в два оборота. За фигуркой послеживаю время от времени во время крупных соревнований. Мне запомнились номера Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане и Юли Липницкой на Играх в Сочи. Вот их выступления просто запали в душу, в таком юном возрасте покорить такие вершины!

– Но у тебя же всё впереди, правильно?

– Это точно. Придёт и моё время.

– Лиза, а у тебя родственники фигурным катанием занимались?

– Нет! Все лыжники, а я вот фигуристкой оказалась. Надеюсь, что родители просто базу хотели заложить. Папа с мамой, оказывается, знали, что в итоге отдадут меня в лыжные гонки, только мне не говорили. Фигурное катание мне многое дало, на самом деле. Я пришла в лыжи с сильными ногами, отличной координацией, растяжкой, с коньковым ходом проблем не было практически.

«С Непряевой в гонках результаты были бы более весомыми»

– В нынешнем сезоне ты резко ворвалась в элиту российских гонок. То, что весь сезон прошёл в России, помогло в этом плане?

– Я не могу назвать себя каким-то лидером, особенно с учётом того, что Наташа Непряева пропустила бóльшую часть чемпионата России из-за болезни. Да, я завоевала пять медалей в Тюмени, но стоит учесть, что значительная часть гонок прошла без Наташи. Я понимаю, что в протоколе не будет написано, что Наташа не выступала из-за болезни, но мои ощущения никуда не уйдут. С ней в гонках мои результаты были бы более весомыми.

Конечно, я бы хотела бегать на Кубке мира, сразиться с теми девчонками, которые бежали международный сезон, и сравнить себя с ними, могу ли составить им конкуренцию.

– До сих пор многие болельщики удивляются – да кто такая Лиза Пантрина? И только потом, узнав, что раньше ты была Бекишевой, понимают. Теперь новую фамилию запомнят?

– Надеюсь. Хотя особых успехов не было ни у Бекишевой, если не считать медалей молодёжного чемпионата мира, ни у Пантриной. Надеюсь, все главные результаты впереди.

– Ты сама от себя ожидала такого сезона? Особенно такой концовки, такого выступления на главном старте в Тюмени.

– Честно говоря, я даже представить не могла, что на чемпионате страны попаду в призы во всех гонках, в которых буду участвовать. Но уже личный спринт, когда стала третьей, придал мне уверенности, что я в любой гонке буду бороться, а скиатлон только укрепил эту уверенность. Хорошо, что тренер не отговорил меня бежать эту гонку, потому что в планах изначально скиатлона не было.

– На чемпионате России были гонки, когда ты просто разрывала всех соперниц – командный спринт, эстафета. Ты творила что хотела.

– На тим-спринте я и не старалась рваться, оставив все силы на последний круг. Тем более круг в Тюмени очень сложный. Ну и когда убежала на последний этап, поняла, что всё правильно сделала, отработала максимально. На большой эстафете всё контролировала, спокойно прошла первый круг, а на втором пошла на все деньги. Но в Тюмени не было ни одной гонки, которую я провела бы на кураже. Старалась бежать без эмоций, поскольку они могут захлестнуть и помешать. Хотя иногда такое бывает, особенно в контактных гонках, когда ты уходишь на последнем подъёме, а потом ещё больше отрываешься.

Елизавета Пантрина Фото: РИА Новости

«На финише не знала, кому на чистом русском претензии выразить»

– Даже после финиша не позволяешь себе выплеснуть то, что накопилось – криком, слезами, да как угодно?

– Знаете, я хочу такие результаты не в России показывать. Да, очень приятно забегать на наших стартах в топ-3 или побеждать, но это не предел мечтаний. Вот если я что-то подобное на Кубке мира покажу, там уж действительно выплесну из себя всё! Я очень жду и надеюсь на то, что нас как можно быстрее выпустят на международную арену.

– А в жизни ты такая же сдержанная, как в гонках?

– Нет! И с мужем бываю несдержанной, и с тренером иногда. Но мне кажется, практически у всех спортсменов бывает такое, особенно в подготовительный период. Ты эмоционально что-то скажешь в ответ на замечание, а потом думаешь: «Блин, надо было сдержаться». Покричать, нагрубить – это про меня. Но я не собираюсь от этого избавляться. Иногда после финиша могу сказать что-то даже соперницам, что не нужно со мной так поступать, в будущем можно и ответку получить (смеётся).

– На тех международных соревнованиях, которые ты успела провести, тоже так поступала?

– Нет. Хотя на молодёжном чемпионате мира в Норвегии в каждой гонке со мной что-то случалось. В первой гонке – коньковой разделке – мне на последнем подъёме палку сломали. Но я не заметила, кто это сделал, а после финиша просто потерялась и уже даже не знала, кому же на чистом русском претензии выразить (смеётся). В других гонках в своих приключениях я сама была виновата, так что претензии можно было предъявлять только себе. Шведка, норвежка подходили ко мне, утешали.

– В межсезонье ты перешла в группу Егора Сорина. Получается, его методика тебе подошла идеально?

– Дай бог, чтобы это было только начало. Надеюсь, в следующем сезоне будет только лучше. С тренером должен быть хороший контакт, полное доверие. Мы узнавали друг друга, Егор Владимирович очень внимательно отнёсся к тому, как я работала в юниорской команде, делал выводы, чему уделить особенное внимание, и на протяжении всего сезона у нас был очень открытый диалог.

– Как ты относишься к тому, что совсем юные лыжницы бьются со взрослыми за призы – Алина Пеклецова, Катя Никитина?

– Они молодцы. Я ведь тоже в 17 лет стремилась обыгрывать взрослых, и иногда тоже получалось, особенно на спринтах. Это спортивный характер. Хочется пожелать девочкам, чтобы они не останавливались и показывали ещё более высокие результаты.

Елизавета Пантрина Фото: РИА Новости

«Никогда не рассматривала и не рассматриваю себя как биатлонистку»

– Тебе принципиально, чтобы тебя чаще показывали в трансляциях, да и вообще лыжные гонки транслировали постоянно?

– Меня вообще не волнует вопрос, показывают меня в трансляции или нет. Гораздо важнее самоутверждение, которое приходит после того, как после очередной гонки ты смотришь в протокол и видишь свою фамилию в числе первых в списке. Но я бы хотела, чтобы каждый старт в лыжных гонках показывали, как это происходит сейчас в биатлоне. Честно говоря, биатлона слишком много, а лыжные гонки остаются в стороне. Вот на чемпионате России выступали девочки-биатлонистки, я не могу сказать, что испытывала от этого положительные эмоции. Скорее, наоборот. Пусть выступают в биатлоне, а мы в лыжах будем бегать.

– Лиза, а была какая-то дополнительная мотивация от того, что в финале командного спринта на заключительном этапе тебе противостояла биатлонистка Катя Носкова? Хотелось показать разницу между лыжницей и биатлонисткой?

– Да эта разница огромная в лыжном ходе! Биатлон – совершенно другой вид спорта. Там огромный акцент на стрельбу, отстрелял хорошо — и будешь в топе. А в лыжах от старта до финиша нужно максимум выдавать. Но есть, например, Ирина Казакевич, у которой сильный и мощный ход, больше похожий на ход лыжниц, чем на биатлонный. Она и на сборе у Юрия Викторовича Бородавко сильно выглядела. Наташа Шевченко, с которой мы бегали вместе в лыжных гонках, сейчас в биатлоне бежит как лыжница, её сразу можно узнать по красивому и сильному ходу.

– У Шевченко вообще потрясающие успехи после перехода в биатлон. А ты не хотела бы попробовать?

– Нет, никогда не рассматривала и не рассматриваю себя как биатлонистку. Я пришла в лыжные гонки и хочу проявить себя именно здесь.