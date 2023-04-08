«Зарядила мне палкой по голове». Драматичная развязка лыжного спринта на Кубке России

Настоящей драмой в финале завершились спринты на заключительном этапе Кубка России этого сезона в Кировске. Победителями стали Наталья Непряева и Александр Большунов, а Анна Грухвина, Савелий Коростелёв и Денис Филимонов лишились шансов на медали из-за досадных падений в финале.

«Наташа мне палкой по голове зарядила»

Лучшее время в квалификации показала Анна Грухвина, которая опередила Наталью Непряеву на 0,38 секунды. Анна без проблем прошла в финальный забег, где претендовала на попадание в тройку сильнейших.

Грухвина шла третьей после спуска, но не удержалась на ногах на скользком участке, упала и уже не смогла продолжить борьбу за медали. Анна продолжительное время лежала на снегу, с трудом встала и в итоге финишировала лишь шестой, через минуту и восемь секунд после лидера.

За победу в гонке до финиша боролись Наталья Непряева и Вероника Степанова, но Наталья всё-таки оказалась быстрее на последних метрах.

Кстати, в полуфинале спринта произошёл ещё один необычный эпизод – в контактной борьбе Непряева случайно ударила Степанову палкой по голове. К счастью, обошлось без серьёзных последствий.

«За то, что я вышла вперёд, Наташа мне палкой по голове зарядила. Прям наконечником. Крови нет, всё нормально», – рассказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

«Повторы можешь посмотреть»

Двумя драматичными падениями завершился и финал мужского спринта. Александр Большунов практически со старта убежал от соперников, обеспечив себе хороший отрыв, и, как оказалось впоследствии, эта тактика была самой правильной. Пока Большунов в одиночку приближался к финишу за его спиной, в группе преследователей, произошло сразу два падения.

«Видел ли, какие страсти разгорелись после меня? Был финал, было ускорение через 300 метров после старта, а потом уже работал до финиша. А что было сзади, я не знаю», – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Сначала Савелий Коростелёв после контакта с Андреем Красновым упал и выбыл из борьбы. Савелий пытался удержаться и повалился на палку Глеба Ретивых, который буквально протащил его несколько метров.

Через пару секунд упал и Денис Филимонов, не устоявший после контакта с Павлом Соловьёвым. Филимонов пересёк финишную черту на одной лыже, держа вторую в руках, обе его палки также были сломаны.

После финиша между Коростелёвым и Красновым произошла небольшая словесная перепалка, и финишировавший вторым Краснов, которого могли дисквалифицировать, сказал Савелию: «Повторы можешь посмотреть».

Судьи, очевидно, повторы посмотрели и не стали наказывать ни Краснова, ни Соловьёва. Таким образом, Краснов выиграл серебро, а Глеб Ретивых, который чудом смог уберечь палку после падения Коростелёва, бронзу.