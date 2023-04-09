Невероятный финал сезона в России. Три лыжника финишировали почти одновременно!

Невероятным финишем завершился лыжный сезон-2022/2023. Уже второй раз на этом этапе Кубка России спортсмены разделили место на пьедестале! Рассказываем о красивом завершении финала этой лыжной зимы.

«Сегодня работал один»

В Кировске прошли заключительные старты лыжного Кубка России этого сезона. Женскую гонку преследования на 10 км предсказуемо выиграла Наталья Непряева, преимущество которой на старте составляло 43 секунды. Ещё более ожидаемой стала победа Александра Большунова в мужской 15-километровой гонке, он и вовсе стартовал на 1 минуту и 49 секунд раньше ближайшего соперника.

Даже несмотря на солидный отрыв на старте, Большунов явно не собирался проходить гонку пешком. Он не просто сохранил отрыв, а увеличил его: на финише он опередил ближайшего соперника на 2 минуты и 18 секунд.

«Сегодня работал один, и для меня было важно поработать всю дистанцию как индивидуальную гонку. В принципе, так и сделал. Если правильно понимаю, то по чистому времени сегодня тоже выиграл.

Всё было нормально, лыжи работали. Единственное, на разминке сильно упал, палку сломал на повороте, и немного тревожно было. Но, когда гонку побежал, всё было нормально», – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

И если с победителем гонки всё было понятно ещё на старте, то борьба за второе и третье место получилась по-настоящему интригующей. Вторым в гонке стартовал Савелий Коростелёв, но рядом была целая группа сильных соперников: Семиков, Спицов, Белов, Червоткин, Тимашов и Мальцев.

Кубок России по лыжным гонкам Фото: ФЛГР

Судьи вручили две бронзы

Всю дистанцию тройка преследователей Большунова – Семиков, Спицов, Коростелёв – шли вместе. Сделать рывок и создать отрыв ни у кого из них не получилось, поэтому судьба медалей решилась в потрясающей борьбе на финише: все трое финишировали почти одновременно. Чуть раньше черту пересёк Савелий Коростелёв, а вот кто стал обладателем бронзы, было непонятно – Семиков и Спицов закончили в синхронной разножке.

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Изначально бронза досталась Семикову, однако позже судьи пересмотрели результаты гонки и приняли решение вручить две бронзовые награды! В итоге на третью ступень пьедестала поднялись и Семиков, и Спицов.

Напомним, ранее победу в Кировске разделили Наталья Непряева и Анастасия Прокофьева в гонке на 10 км классическим стилем. Девушки показали абсолютно одинаковое время и выиграли золотые награды.