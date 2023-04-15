Моа Илар остановилась на финише, чтобы пропустить вперёд соотечественницу. Теперь её критикуют так, что шведка пошла в полицию.

«Даже говорить не хочу, что мне пишут». Агрессивные болельщики затравили шведскую лыжницу

«Люди думают, можно говорить что угодно»

В конце марта на финальном этапе лыжного Кубка мира в Лахти случилась история, не утихающая и по сей день. Шведка Моа Илар в одном из четвертьфиналов спринта чуть ли не остановилась на финишной прямой, чтобы помочь своей подруге по команде выиграть «Малый хрустальный глобус».

Илар пропустила вперёд Майю Дальквист, чтобы та со второго места смогла пройти в следующий раунд. Тактика сработала, Майя вышла в финал и добыла «Глобус». Правда, результат Илар был аннулирован, а обе шведские спортсменки подверглись массовой критике в социальных сетях.

«Я даже не хочу говорить, что они пишут. Это просто невероятно», – рассказывала Дальквист на следующий день после гонки.

«Очевидно, многие люди думают, что писать и говорить можно всё что угодно. Написать через интернет так легко, что люди забывают, что в качестве получателя выступает другой человек», – поделилась Илар.

Вот довольно мягкие из критических комментариев:

«Тебя и Майю должны были дисквалифицировать со всего сезона после этого дешёвого трюка. Неспортивное поведение».

«И теперь вас наградили за этот грязный трюк? Что за фигня?»

«Неспортивное поведение — это самое позорное, что произошло!»

«Мошенница».

Травля спортсменок в соцсетях зашла настолько далеко, что Моа совместно со шведской лыжной ассоциацией решила обратиться в полицию.

«Отправлено заявление в полицию. Нашёлся человек, написавший мне сообщение, которое было за гранью», – рассказала Илар.

«Я всё ещё очень горжусь тем, что я сделала»

Подробности сообщения, полученного Илар от неизвестного критика, не раскрываются. Но стоить отметить, что позитива и благодарности в адрес Моа поступило больше, чем негатива. В родной Швеции она стала героем.

Во время гала-концерта Skidsnack Илар даже получила специальный приз за свои жертвенные действия ради товарища по команде Майи Дальквист.

«Это было очень быстрое решение, которое мне пришлось принять быстро и которое впоследствии попало в заголовки многих газет. Но я всё ещё очень горжусь тем, что я сделала, независимо от того, как это было воспринято. Тогда и там мне показалось, что это было правильное решение. И Майя была очень благодарна!» – заявила Илар после получения награды.

Чем закончится дело против агрессивного комментатора, пока неизвестно, но учитывая, что неоднозначный поступок девушки высоко оценён на родине, можно предположить, что агрессора накажут за его слова.