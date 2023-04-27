Клебо ушёл из сборной Норвегии, но на Кубок мира его допустят. Лазейку в законе уже нашли!

Решение Йоханнеса Клебо о выходе из состава национальной норвежской команды для самостоятельной подготовки к следующему сезону вызвало большой резонанс в местном спортивном сообществе. Дело в том, что действующие правила не позволяют спортсмену вне сборной представлять страну на международных стартах. Но ради Клебо их изменят?

«Само правило идиотское»

Нашумевшее правило из регламента норвежской федерации лыжного спорта (NSF) гласит следующее:

Лыжники, которые отклонили предложение участвовать в национальной команде NSF, не могут быть выбраны NSF для представления NSF на соревнованиях в сезоне, на который распространяется предложение места в национальной команде, за исключением особых обстоятельств.

Это означает, что любой спортсмен, отказавшийся от места в сборной, лишается права допуска к участию на Кубке мира, чемпионате мира или «Тур де Ски» в следующем сезоне. То есть Йоханнес Хёсфлот Клебо, как и Кристине Ставос Шистад, которая ранее точно так же вышла из состава сборной, не смогут выступать на международном уровне предстоящей зимой.

«Мы надеемся и верим, что это изменится и я смогу поехать на чемпионат мира в следующем сезоне, если буду достаточно хорош, чтобы участвовать в соревнованиях», — заявил Клебо.

Чтобы всё-таки вывести спортсменов на Кубок мира, норвежская федерация лыжных гонок обратилась в лыжный совет страны с просьбой пересмотреть действующее спортивное законодательство.

Правление действительно собралось, только правило решили не менять, а вместо этого воспользоваться лазейкой, которая звучит как «особые обстоятельства». Она позволяет обходить прописанный закон.

«Можно, конечно, сказать, что это «особые обстоятельства», что три лыжника отказались одновременно, и что рассматривается вопрос об отмене правила вообще, и что в этом сезоне произошло сокращение числа спортсменов в сборной. Вероятно, это не будет проблемой, но само правило идиотское», — высказался норвежский эксперт Петтер Скинстад.

«У лыжной ассоциации на самом деле нет выбора, когда речь идёт о Йоханнесе Клебо или Кристине Ставос Шистад. Ассоциация зависит от этих двух лыжников, поэтому у них нет другого выбора, кроме как убедиться, что они будут на старте в Руке (на первом этапе Кубка мира. — Прим. «Чемпионата»), когда начнётся сезон», — продолжил эксперт.

Ранее подобное исключение уже делали для Петтера Нортуга. После выхода из состава сборной десять лет назад между ним и лыжной ассоциацией страны было заключено соглашение. Это говорит о том, что правление норвежских лыж имеет опыт решения подобных вопросов.

«Мы не хотим принуждать к этому»

Президент норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дирхауг после совета заявила, что Клебо разрешат поехать на Кубок мира, если «он будет достаточно хорош».

«Йоханнес – лучший лыжник в мире, и он, вероятно, будет лучшим и в следующем году. Те, кто достаточно хорош, будут допущены к гонкам на Кубке мира».

Однако итоговое решение ещё не принято. Судьбу Клебо предстоит решить не Дирхауг, а Торбьорну Скогстаду – главе комитета по лыжным гонкам Норвегии. В ближайшее время он встретится с «командой Клебо» для разъяснения причин, по которым Йоханнес решился уйти из национальной команды.

«Вполне возможно принять во внимание то, что у него будет своя схема подготовки вне национальной команды в рамках исключения, которое определяет правило. Но нам нужно услышать все причины, по которым он остаётся вне команды, и почему он делает именно такой выбор. Что совершенно очевидно в правилах, так это то, что если бегун делает это по чисто коммерческим причинам, то он не будет допущен», – говорит Скогстад.

«Это естественно – сесть и поговорить, чтобы разобраться в этом и найти наилучшие решения. Мы дали понять, что если есть лыжники, которые не вписываются в модель национальной команды и рамки, которые у нас есть, то мы не хотим принуждать их к этому», – продолжает он.

На предстоящей встрече будут разобраны причины выхода Йоханнеса из состава сборной, которые он описал в своём пресс-релизе:

«Считаю, что неправильно получать средства на высотные тренировки в то время, когда товарищи по команде потеряли бы свои места из-за сокращения расходов в федерации»;

«Несколько человек считают, что ко мне было особое отношение, которого я не заслуживаю. Теперь, когда меня нет в сборной, им не нужно думать об этом».

Скогстад не озвучивает свою позицию по поводу того, считает ли он подобные заявления вескими для того, чтобы определить их как «особые обстоятельства». Но никто не сомневается в том, что Клебо (как и Шистад) допустят до международных стартов.

Кстати, дебаты не закончатся и после этого. Комитету по лыжным гонкам Норвегии предстоит определить рамки дозволенного для спортсменов, отказавшихся от сборной.

«Я рассматриваю это как беспроблемное нарушение. Не думаю, что у них возникнут проблемы с дальнейшим взаимодействием в преддверии сезона, всё будет хорошо», – оптимистично заявляет Петтер Скинстад.