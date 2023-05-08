«Если каждый после финиша скажет правду, это круче «Дома-2» будет». Интервью с Якимушкиным

Лыжник Иван Якимушкин перед началом прошлого сезона сменил тренировочную группу, чтобы развиваться и идти вперёд в плане результатов. Однако по ходу сезона-2022/2023 он не одержал ни одной личной победы, но на главных стартах несколько раз забегал в призы.

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине в марафоне рассказал «Чемпионату» про результаты сезона, а также про семью, социальные сети, тренировки с Александром Большуновым, отношение к поражениям и мотивации.

«Посмотреть на интервью лыжников семь-восемь лет назад — там замёрзшие серьёзные лица»

– Иван, ты завёл телеграм-канал и очень активно его наполняешь. Хотя некоторое время назад утверждал, что вообще можешь жить без соцсетей и по нескольку дней телефон в руки не берёшь. Что изменилось?

– Глобально с того времени ничего не изменилось, но интерес к лыжным гонкам повышается. И хочется рассказать, как живут спортсмены – не только футболисты или хоккеисты, а лыжники. Чем они живут. Какие у них переживания. Хочется донести до подписчиков-любителей мелкие детали, нюансы, объяснить, что лыжные гонки – не только про физические нагрузки, тут нужно думать. Это не просто вышел на лыжню и побежал, куда глаза глядят – это сложный вид спорта. Наверное, желание рассказывать об этом и стало главным при создании канала. Сейчас каналов про лыжные гонки много, интерес высокий, пусть узнают непосредственно от спортсменов.

– Времени хватит на регулярное обновление канала?

– Честно говоря, о создании канала в «телеге» я задумывался ещё год назад, но не понимал, как это будет выглядеть. Сейчас вроде бы нашёл тот формат, который и хотел. Если даже сравнивать с «инстой»* (*Meta — запрещённая в РФ организация), где в основном фотки выкладываются, там у меня действительно прерывистые посты. Но это вещь на более широкую аудиторию, твой пост может увидеть кто угодно, даже если не подписан, спортсмены из других сборных. Не хочется постить абы какие фотки или выкладывать видео, где ты непонятно с каким лицом записываешь кружочек. В «телеге» более простая аудитория – люди приходят, чтобы быть ближе к спортсмену и получить возможность для неформального общения. Им не нужны какие-то глобальные посты, им нужна «внутрянка» – что ты поел перед гонкой, как спал и т. д. Вот за такой информацией они и приходят.

– Есть ли у тебя граница, некая красная линия, за которую ты не перейдёшь в плане информации?

– Да я не собираюсь грузить подписчиков тренировочными планами или чем-то подобным. У меня точно не тот телеграм-канал, где будет детально рассказано, как стать чемпионом по лыжным гонкам (смеётся). Нет, в канале будет только то, как я живу, что интересного и смешного происходит, как я провожу время с семьёй. Это жизненно-юмористический канал, а не образовательный. Я ведь по жизни не суперсерьёзный человек, на всё смотрю позитивно. Если после каждой гонки приходить и грузиться – это сложно. Ведь все проигрывают и проигрывают достаточно часто. Не нужно загоняться по этому поводу.

– Наверное, забег с колясками с Александром Большуновым идеально вписывается в твою картину мира. Это то, что люди хотят видеть от лыжников вне гонок.

– Точно. Если посмотреть даже на интервью лыжников семь-восемь лет назад, то там в основном замёрзшие серьёзные лица, которые говорят одно и то же – «всё хорошо», «спасибо сервису», «всем спасибо, всем пока». Все старались как можно быстрее уйти, все эмоции держали в себе и закрывались. А мне кажется, было бы очень круто, если бы после финиша спортсмены делились эмоциями, выплёскивали их, а не скрывали. Ведь на телеграм-каналы наших лучших лыжников – Александра Большунова, Сергея Устюгова – подписаны ребята, которые только начинают свой путь в спорте. Пусть видят нашу жизнь.

– А зачем тогда нужны пишущие журналисты? Вы и сами про всё прекрасно расскажете.

– Мы не выдадим того контента, который выдают журналисты. У меня кружочков не хватит для монолога на один час (смеётся). Да и люди смотреть это не будут, они на такой концерт билеты не покупали (смеётся). Им это не особо интересно. Пишущие журналисты нужны для другого контента, вот для таких интервью, как это. Вы и подадите это совершенно иначе. Я же сосредоточусь на лёгком общении.

Иван Якимушкин Фото: РИА Новости

«Когда люди говорят от души, это всегда выходит круто»

– Такое ощущение, что у тебя сейчас всё по фану, ты получаешь колоссальный кайф и от работы, и от жизни.

– Наверное, каждый приходит в тот возраст, когда наступает понимание, что ты действительно кайфуешь от того, что делаешь. Но это не так, что жить нужно в кайф, как многие считают. Мы делаем свою работу, но эта работа приносит мне удовольствие. У меня родился ребёнок, я провожу много времени с семьёй. Это круто! Я считаю, что нужно наслаждаться каждым моментом в жизни. Я помню, как пару лет назад давал интервью с серьёзным лицом, весь погружённый в лыжные гонки. И это тоже было круто, поскольку именно тогда я глубоко вник в наш вид спорта, работал над собой. Сейчас я в том возрасте, когда понял, что и как мне нужно делать, и, конечно, я чувствую себя более расслабленным.

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– Иван, ты даже после неудачных гонок настолько искренен в своих словах, что просто диву даёшься.

– Когда люди говорят от души, говорят то, что думают, а не придумывают ответы в голове, это всегда выходит круто. А когда человек пытается сказать не то, что думает, а то, как ему это всё нужно преподнести другим, тогда получается, что он как будто читает по бумажке текст или в студии по телесуфлёру говорит. Не свои слова. Это не живое общение. Если бы каждый говорил после гонки то, что действительно думает, всегда будет получаться круто. Это твоё мнение, которое наверняка будет расходиться с мнением других, но это именно твоё мнение. Вот представь, каждый после финиша эмоционально говорит правду – да это лучше «Дома-2» будет! Люди бы смотрели с огромным интересом. Такие материалы можно было бы выпускать в прайм-тайм в рубрике «Интриги. Расследования. Разборки». На трассе ведь очень многое происходит, особенно в контактных гонках. Порой смешно, порой не очень. Главное, грань не переходить. Лыжники, особенно те, с кем я тренируюсь, все любят посмеяться. Все мы обычные люди, добрые и душевные.

– Самый смешной эпизод с тренировок, который первым приходит в голову?

– Вот как только ты спросил, сразу в голове история про Артёма Мальцева с первого сбора в прошлом сезоне. Думаю, он не обидится. Дело было в мае 2022 года в Крыму. У нас была первая велотренировка. Тёма к началу сбора подготовился как нужно. Купил крутой велик с одной вилкой. Очень дорогой велосипед, пусть и MTB. Мы даже немного позавидовали. Так вот, у нас первая тренировка. Задача – два-три перевала преодолеть и обратно. По времени. Тёма ломанулся сразу, я отстал от лидеров. Ну он после первого перевала такой: «А чё тут за перевалы-то? Подъёмы вообще фигня», и дальше несётся. Потом Саня Большунов с Лёхой Червоткиным его всё-таки скинули. По завершении тренировки мы пошли то ли на обед, то ли на ужин, я не помню точно, но, когда собрались, поняли – а Тёмы нет! Юрия Викторовича Бородавко спрашиваем – где Тёма? Тот в ответ – а что, он не приехал? Мы уже около часа назад все вернулись, а его так и нет. Отправили за ним сервисёров. Те нашли его на последнем перевале: Артём шёл назад на трясущихся ногах с велосипедом в руках. В таком состоянии мы его и увидели в гостинице. С тех пор у него осталось клеймо крымского Контадора (Альберто Контадор, многократный чемпион «Тур де Франс». – Прим. «Чемпионата»). И когда кому-то было тяжело на велотренировке, все вспоминали этот случай.

«Сервис велогонщика на машине догнал, и дальше он ехал, держась за открытое окно»

– Говорят, на том самом сборе вы укатали профессионального велогонщика. Кажется, Пашу, правильно?

– Да, только он сам называет себя Паха, а не Паша. Он приехал, чтобы помогать нам с регулировками велосипедов. Уклоны же важны, а мы из тех людей, которые, как говорится, «бери больше, кидай дальше». В последний день сбора мы собрались на велосипедах в Ай-Петри, это около 180 км. Ему пришлось тяжело на первом же перевале. Я как раз после перевала остановился, потому что мне показалось, что я пробил колесо. Посмотрел, всё в порядке было, и бросился ребят догонять. Паху обогнал, крикнул ему, чтобы держался за мной, мы, мол, пелотон догоним. Когда я догнал остальных, обернулся – Пахи нет. Сервисёры потом говорили, что, когда они его на машине догнали, он дальше поехал, держась за открытое окошко.

– Ну вы и монстры!

– Он говорил, что хотел научить нас правильно педалировать, но такого от нас не ожидал. В велоспорте же достаточно низкие передачи, и они часто-часто крутят, Паха думал, что это круто и нужно нам показать. А у нас не так. У нас включил максимальную скорость и дави, насколько можешь. Как говорит Юрий Викторович, нужно давить, чтобы мышцы работали, вот мы и давили – Паха не думал, что можно стоя на велосипеде ехать весь перевал. Для него это было открытие.

– Интересно было бы попробовать себя в велоспорте? Может, однодневку какую-то проехать?

– Это же сложный технический вид спорта. Тут не кросс, где только кроссовки надел и побежал. В велоспорте техники, команда, тактика, крутые шоссейники. Мы гоняемся на MTB-шных велосипедах по шоссе, для велогонок нужно другой покупать, а соревнования по маунтинбайку слишком опасны для нас. Мы всё-таки заточены на свои тренировки, а свободное время лучше с семьёй провести. Попробовать было бы интересно, но попробуем эти эксперименты уже после завершения лыжной карьеры.

– Гимнаст Никита Нагорный делает шоу «Обмен спортом»…

– Да, я даже видел его выпуск с Саней Большуновым. Это очень круто. Я бы с радостью попробовал себя в чём-то подобном. Ведь суть того, что делает Никита, что ты, профессионал, приходишь к профессионалу в другом виде, а не в детскую секцию. Профессионал расскажет тебе всё и научит чему-то. Эта идея – просто пушка!

– Кого из звёздных спортсменов ты хотел бы научить стоять на лыжах?

– Того, кто этого захочет. Думаю, каждый из них наблюдал лыжные гонки и думал про себя – да я бы тоже так смог. Вот кого-то из них.

«За жёсткость в нашей семье отвечает жена»

– Несмотря на то что в прошедшем сезоне лыжники были обеспечены хорошими призовыми, многие болельщики так не считают и приводят в пример фигурное катание: три минуты проката – пять миллионов призовых. А как сами лыжники к этому относятся?

– Если смотреть глобально, достаточно вспомнить сезон-2021/2022, когда мы выступали на международных стартах. Тогда призовых в Кубке России вообще не было! Только грамоты, медали и максимум мягкая игрушка. Можешь спать с ней, если хочешь. Так вот, если нас вернут на международные соревнования, а призовые в Кубке России останутся, этот шаг вперёд будет зафиксирован. Да, топы, выступавшие на высоком уровне, стали зарабатывать поменьше, это понятно, но по нам видно, что никто от этого сильно не страдает. Это если говорить о Кубке мира. А если сравнивать с тем, что мы получали в России – мы даже больше получаем. У молодёжи, юниоров дополнительная мотивация появилась, для них это достаточно большие деньги. Главное теперь, чтобы вне зависимости от ситуации с нашим допуском такие же призовые у нас в стране и оставались. Развитие для лыжных гонок колоссальное.

Иван Якимушкин Фото: РИА Новости

– Саня Большунов сказал, что после рождения дочери спорт отошёл на второй план. А у тебя что-то поменялось после рождения сына?

– Я люблю лыжные гонки, всё так же посвящаю им большое количество времени. Но теперь я стал больше ценить время. Допустим, раньше, если у меня по плану силовая, я неспешно собирался, шёл в зал, после зала мог поплавать в бассейне, спокойно ехал домой. Теперь же я зачастую статику делаю дома, а во время прогулки с женой и ребёнком на улице могу позаниматься на брусьях, на турнике во дворе. Планирую дома сделать мини-тренажёрный зал, чтобы больше времени уделять семье. Если раньше ты мог позволить себе потратить время на дорогу, на переодевание, на какой-то свой досуг, то сейчас я всё это вычёркиваю ради того, чтобы быть с женой и сыном. Ребёнок поставил меня в такие рамки, чтобы и с ним заниматься, и в лыжах развиваться. Это круто. Я научился лучше временем распоряжаться – а это самый ценный ресурс, который мы не можем изменить.

– Ты стал более мягким человеком?

– Да я жёстким и не был никогда. Как говорит моя Оля – ты всех детей будешь баловать. Я даже собаку всегда балую, просто не могу на неё злиться – она стоит, такими милыми глазками на меня смотрит. Её кличка Бетти, но я называю её Батон, просто мне так нравится. За жёсткость в нашей семье отвечает жена. Конечно, в каких-то важных вопросах я принимаю решения, но в бытовых вопросах, да ту же собаку поругать – это я на Олю оставляю (смеётся). В серьёзных вопросах я жёсткий, но с домашними, с любимыми людьми я таким быть не могу, они должны чувствовать любовь и заботу.

«Большунов проделал огромную работу, чтобы получить результаты. Небожитель — это Устюгов»

– После Олимпиады в Пекине ты принял серьёзное решение – ушёл из группы Олега Перевозчикова в группу Юрия Бородавко. Не жалеешь об этом?

– Ни в коем случае. Я хочу подчеркнуть, что лыжник не уходит от одного человека к другому, не от Олега Орестовича к Юрию Викторовичу, а от одного тренера к другому. В нынешней группе ребята моего возраста, которые друг друга прекрасно знают, с которыми мы соревновались всю жизнь. Плюс мне нравится подготовка Юрия Викторовича. Она жёсткая, но это хорошо. В этом и есть смысл, чтобы преодолевать себя и идти вперёд, а не стоять на месте. Глупо делать одно и то же и ждать другого результата. Спустя сезон могу сказать, что во многих вещах я шагнул вперёд и стал лучше себя чувствовать. Ждать космических результатов в первый год подготовки – я их не ждал. Мне нужно было попробовать и оценить. Я попробовал, и мне зашло. Мне нравится эта команда, этот тренер, вся атмосфера. Я чувствую себя в нынешней группе как рыба в воде.

– Алексей Червоткин сказал, что в группе Бородавко пашут все, а космические результаты только у Большунова. Саня – небожитель с какими-то безграничными возможностями?

– Я так не считаю. Большунов проделал огромную работу, чтобы получить такие результаты. Небожитель – это больше Серёга Устюгов. Он очень талантливый, талантливый от природы. У него какая-то внутренняя скорость, которую он может выдавать. А Саня – никто не говорит, что ему не дано, он суперталантлив – но у него есть плюс: он очень жёстко себя держит в рамках расписания. Я с ним рядом тренировался в течение сезона и понял, в чём я слабее. Но это же не дано от природы, он это натренировал. Как и то, что он лучше всех в силовом плане, что он очень вынослив. Это кропотливая и тяжёлая работа, путь от ступени к ступени, а не результат, упавший с воздуха. Особенно летом заметно, в чём именно Большунов сильнее. Нужно стремиться к его уровню, чтобы в жёсткой конкуренции вперёд шли все. Тогда норвежцам будет не очень хорошо.

«Я никогда не бегал от Олимпиады к Олимпиаде»

– Сезон вне международных стартов. И непонятно, когда ждать возвращения. Тяжело это переносить?

– Может, я старым уже стал и склонным к размышлениям, но надо во всём искать плюсы. Есть классные философские мысли о том, что любой проигрыш делает тебя сильнее. Да, прошлый сезон прошёл внутри страны. Это, надеюсь, принесёт развитие юниорам и молодёжи. Они бегали рядом с тем же Большуновым, пытались оказывать сопротивление – для них это круто. У нас, когда мы были юниорами, такой возможности не было, мы основную команду не видели, они приезжали только на чемпионат России и то очень редко. В российских лыжных гонках положительные сдвиги за счёт сезона внутри страны будут.

Ну а то, что не было Кубка мира, чемпионата мира… Мы не можем на это повлиять. Я могу что-то с этим сделать? Нет. Зачем тогда переживать, если ты даже на одну миллиардную процента не можешь повлиять на ситуацию? Все эти вопросы решаются на таком уровне, где не учитывается мнение Васи, Серёжи, Пети, которые хотят соревноваться. Мне в конце сезона кто-то задал странный вопрос: «Как вы думаете, им там скучно без нас?»

Ты пять месяцев каждый день встаёшь, идёшь на зарядку, потом первая тренировка, вторая, и так почти каждый день. Ты, грубо говоря, умираешь на этих тренировках, готовясь к зиме. Разве можно хоть на миг представить, что после такой пахоты спортсмен выходит на старт и думает, что раз такого-то из соперников нет, то ему скучно? Да все хотят показать максимальный результат, на который наготовились! Нужно понимать, что каждый из спортсменов шёл к этой зиме полгода, истязал себя на тренировках, и они не будут переживать, что мы не участвовали. Так же, как и мы. И у них внутренняя конкуренция запредельная, и у нас тоже. Нам некогда переживать. Ты ещё выйди и выиграй в России – это очень сложно, ребята. Суть остаётся прежней – чтобы побеждать, ты должен быть очень-очень сильным. Места проведения соревнований поменялись, и вместо Руки мы бежим в Вершине Тёи, но гонки те же самые.

– Кстати, места у нас очень красивые.

– С этим невозможно спорить. Но я всегда говорю честно. И сейчас тоже скажу. Региональные власти в местах проведения лыжных соревнований должны обратить внимание на площадки. В определённом смысле приезд лыжников сборной России даст скачок в развитии, и мы получим не только Тюмень, Ханты, Малиновку, но и несколько других прекрасных лыжных центров.

– Ты сказал, что во всём нужно искать только хорошее, даже в отстранении. А если оно продлится дольше, чем сезон? Где искать мотивацию?

– Вот честно, не слукавлю ни на грамм – у нас внутренняя конкуренция очень тяжёлая. Это народ подстёгивает. Все хотят выступать сильно. Если посмотреть, как я бегал в начале сезона, то выше шестого места никак подняться не мог. Мотивации хватит. Финансово – всё будет решаемо. Мы в этом плане достаточно стабильны. Для определённого развития лыжных гонок в России, если отстранение будет долгим – три-четыре года, это будет негативным, так как ударит по юниорам и молодёжи, которые хотят соревноваться на международном уровне. Плюс инвентарь – топовые лыжи производят в Европе, нам невозможно сделать своё за короткий срок. Так что при длительном отстранении будет спад.

Но если нас уже в следующем году выпустят, мы ничего не потеряем. Большунов понесётся, как и носился, мы тоже, всё будет шикарно. Возможно, немного на сервисе скажется, ведь нужно будет привыкать к новым требованиям по фтору, но у нас настолько профессиональные ребята, что они мгновенно справятся с любой проблемой. И я надеюсь, что длительного отстранения всё же не будет.

Иван Якимушкин Фото: РИА Новости

– Кого-то мотивирует Олимпиада-2026. А тебя?

– Я никогда не бегал от Олимпиады к Олимпиаде и не бредил мыслями о том, что мне обязательно нужна олимпийская медаль. Как спортсмен я просто хочу выигрывать любые гонки – неважно, будь это Олимпиада, Кубок России, чемпионат области или Сахалинский марафон. Я люблю лыжные гонки и буду бегать до тех пор, пока позволит организм. Как только я почувствую, что не вывожу, то уйду из спорта. И в этот же момент начну искать себе другую деятельность, которая будет связана или с лыжными гонками, или просто со спортом.