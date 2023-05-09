Большунов — последний король лыж в истории. Всё из-за новых правил международной федерации

Прежних дистанций в лыжном календаре больше не будет, а мужчин окончательно уравняли с женщинами.

Лыжных гонок в том формате, в котором они проводились около сотни лет, больше не будет. Теперь в мировых лыжах абсолютное равноправие. Мужчины будут бегать те же дистанции, что и женщины, а гонку на 30 км, которая проводилась на чемпионатах мира с 1926 года, комитет FIS просто выбросил на помойку.

Решения, которые напрямую повлияют на формат проведения соревнований, были приняты в хорватском Дубровнике на заседании комитета по лыжным гонкам. Куда представителей России просто не пустили. Окончательно всё должен утвердить совет FIS, но это простая формальность.

В предстоящем сезоне на Кубке мира будут равные дистанции для всех: спринт, разделка на 10 км, скиатлон на 20 км (10+10) и марафон на 50 км. Кроме того, длина этапов классических эстафет теперь будет 7,5 км. Кажется, все эти изменения направлены на то, чтобы в будущем было проще внедрить смешанные дисциплины в программу Олимпийских игр – МОК же настаивает на полном гендерном равенстве при проведении соревнований.

Это во многом искусственный тренд, но, как сказал в интервью «Чемпионату» Иван Якимушкин – зачем забивать голову тем, на что ты вообще повлиять не можешь? Избежать уравнивания в нынешних реалиях невозможно.

На Кубке мира эксперимент с равными дистанциями продолжался весь сезон и был признан успешным. Женщины стали бегать чуть более длинные дистанции, у мужчин же, напротив, дистанции сократились.

Чемпионат мира в Планице стал последним крупным турниром с традиционным форматом гонок: 10/15 км разделки, 15/30 км скиатлоны, 30/50 км марафоны, 5/10 км – этапы классических эстафет.

Новым королём лыж в Словении не удалось стать никому, так как скиатлон выиграл Симен Крюгер, а марафон – Пол Голберг. Таким образом, последним королём лыж по классическим канонам навсегда останется россиянин Александр Большунов, на Олимпиаде в Пекине победивший и на скиатлоне, и в марафоне (пусть и усечённом).

Впрочем, теперь по новым правилам можно будет определять не только короля лыж, но и королеву. На равных дистанциях.