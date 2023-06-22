«Бестолковый шаг в угоду моде». Лыжникам придётся мириться с новыми правилами на ОИ-2026

Решение об уравнивании дистанций в лыжных гонках было принято Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда ещё в мае 2023-го. Ранее планировалось, что новые правила начнут действовать уже в предстоящем сезоне и на чемпионате мира в 2025 году. Однако в FIS сразу решили пойти дальше. На Олимпийских играх в 2026 году спортсмены выступят согласно новым правилам, которые почти никому не нравятся.

«Ещё один шаг к гендерному равенству»

После объявления об уравнивании дистанций в FIS получили множество критических отзывов от действующих спортсменов, выступающих на Кубке мира. 73% опрошенных были против нововведений, однако руководство международной федерации это не смутило. Они решили пойти дальше и уже в июне обратились в Международный олимпийский комитет с просьбой рассмотреть и принять изменения дистанций в лыжных гонках.

Исполкому МОК эта идея тоже пришлась по вкусу. И никто там не обратил внимания на то, что современные тенденции о равенстве полов не учитывают, что физически мужчины всё же сильнее женщин. К тому же в новых условиях, на новых дистанциях у мужчин преимущество получают спринтеры.

Так, ранее мужская гонка с раздельным стартом проходила на дистанции 15 км, у женщин – на 10 км. Теперь и те, и другие пробегут по 10. В скиатлоне лыжники бежали 30 км, а лыжницы – 15. По новым правилам все побегут 20 км. В марафоне всё совсем серьёзно. Если раньше мужчины бежали 50 км, а женщины – 30 км, то теперь все пробегут по 50 км. Простая арифметика показывает, что разница в 20 км для дам – серьёзные изменения.

«Что касается лыжных гонок, то мы сделали ещё один шаг к гендерному равенству. FIS предложила полное равенство с точки зрения дистанций в соревнованиях по лыжным гонкам. Это было одобрено. Поэтому во всех соревнованиях по лыжным гонкам в Милане и Кортина-д’Ампеццо мужчины и женщины будут соревноваться на одинаковых дистанциях в одинаковом формате», — заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Всё это означает, что у спортсменов есть всего два с половиной сезона, чтобы освоить новые дистанции, привыкнуть к ним и научиться сражаться в них.

При этом в коммерческую составляющих нововведений тоже пока никто не верит. У многих представителей лыжного мира есть стойкое ощущение, что при всех финансовых проблемах в FIS идут на «бестолковый шаг в угоду моде», устраивают непонятные эксперименты на лучших спортсменах мира и ещё больше убивают интригу в спорте, который и так держится на волоске.

«Разрыв в результатах будет колоссальным»

В России решение МОК тоже не оценили. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что нововведения сделаны в пользу «великовозрастных спортсменов» и не дадут ничего развитию спорта.

«Моё мнение не меняется – классика лыжных гонок, которая существовала до этих нововведений, была значительно лучше. Уравнивание женщин и мужчин в гонках на 20 и 50 километров можно считать уклоном в сторону великовозрастных спортсменов, которые более подготовлены и способны обладать высокой выносливостью. Среди молодых спортсменов таких нет, поэтому при этом нововведении соревнования станут для определённого количества женщин – 5–10 человек, и это в лучшем случае. Все остальные будут статистами, а разрыв в результатах будет колоссальным. Это не принесёт никакого интереса в развитии лыжных гонок, поскольку молодёжь и выходцы из юниоров будут не готовы к таким дистанциям», – сказал Бородавко.

Юрий Бородавко Фото: РИА Новости

В свою очередь, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе хоть и недовольна решением FIS и МОК, не исключает, что новые правила будут в скором времени введены на российских стартах.

«Мы пока ещё не приняли решения. Есть несколько факторов. Быстро у нас может не получиться. В принципе, все дистанции должны быть приравнены к международным, но для этого нужно пройти достаточно серьёзный процесс в Министерстве спорта, иначе мы можем не получить официальный статус этих соревнований. В июне будем решать коллегиально, самостоятельно принимать такие решения я не могу», – сообщила Елена Валерьевна.