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Великий норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил, что хочет вернуться и выступить на домашнем ЧМ-2025 — это возможно?

Великий Петтер Нортуг захотел вернуться в спорт. Это пустое бахвальство или реальная цель?
Татьяна Постникова
Петтер Нортуг
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Норвежец по-прежнему активно выступает. Но на высочайшем уровне уже не тянет. Ну какой ему чемпионат мира — 2025?!

Ну что, дорогие поклонники лыжных гонок, вы скучали по Петтеру Нортугу? Если да, то вам повезло. Кажется, норвежец вновь задумался о возвращении в большой спорт. Как минимум он заявил о желании выступить в марафоне на домашнем чемпионате мира – 2025, который пройдёт в Тронхейме.

Что это – эмоции, пустое бахвальство или серьёзная цель?

Сказал на эмоциях?

С 16 по 19 августа в Гронсене (Норвегия) проходила лыжероллерная многодневка Toppidrettsveka-2023. Участвовал в ней и великий Петтер Нортуг, который свои последние большие победы одерживал в сезоне-2015/2016. После скиатлона, в котором Петтер занял лишь 42-е место, он подошёл пообщаться к группе болельщиков, которые активно поддерживали его на трассе. Он заявил фанатам, что те смогут увидеть его в марафоне на чемпионате мира — 2025.

«Мы сказали, что будем на чемпионате мира в 2025 году. Он ответил, что тоже будет там и пробежит марафон», — объяснил болельщик Фредрик Акели.

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Это подтвердили и другие болельщики, присутствовавшие при разговоре с Нортугом. При это в беседе со СМИ Нортуг о намерении вернуться ничего не сказал. Он лишь подвёл итоги не слишком удачного скиатлона.

«На трассе была целая куча болельщиков, и я чувствовал, что они толкали меня вперёд. Но рывок в гору стоил мне больших сил, на что-либо ещё я уже не был способен. На этом всё и завершилось», – сказал норвежец.

Возвращение в большой спорт

Так неужели Нортуг всё-таки решил вернуться?

По сути, Петтер уже начал свой путь обратно в спорт. Он завершил карьеру в 2018 году и с тех пор не выступал на Кубках или чемпионатах мира. Но в сезоне-2021/2022 норвежец стартовал в серии Ski Classics в качестве любителя. А перед началом прошлого сезона Нортуг создал команду Team Northug Crucible, чтобы соревноваться в качестве профессионального спортсмена.

«Думаю, нам нужно вернуться в 2017 год. Я волновался о том, как мой организм отреагирует (на объём тренировок. – Прим. «Чемпионата»). Я устал. Но надеюсь на поддержку. Мне это нужно, если зимой я собираюсь носить свой стартовый номер», – заявлял тогда двукратный олимпийский чемпион.

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Петтер действительно провёл весь сезон в марафонской серии и стартовал в 13 гонках. В основном Нортуг финишировал где-то на 20–30-х местах. А лучший результат – пятое место в 50-километровой гонке Grönklitt Criterium в начале февраля. По итогам сезона норвежец занял 36-е место в общем зачёте, набрав 473 очка. Для сравнения: у ставшего лучшим Эмиля Перссона – 2407 очков.

Примечательной была также победа в 42-километровой гонке по дистанции Кортина – Тоблах. Однако она не входила в серию Ski Classics.

Самый возрастной участник ЧМ-2025?

Помимо марафонской серии, летом Петтер ещё выступает на лыжероллерных турнирах. Правда, результаты тут тоже не впечатляют. На Toppidrettsveka-2023 Нортуг стал шестым в классическом спринте, 43-м в марафоне на 54 км и 42-м в скиатлоне. В финальной гонке преследования он не стартовал.

Петтер Нортуг

Петтер Нортуг

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Текущие результаты говорят о том, что двукратному олимпийскому чемпиону даже при реальном желании выступить на ЧМ-2025 будет непросто отобраться на турнир. Сейчас ему 37, и он, разумеется, не становится моложе.

Если же у Нортуга всё-таки получится попасть на ЧМ-2025, то он, вероятнее всего, в свои 39 лет станет самым возрастным участником лыжного турнира в истории. Но, пожалуй, это и останется главным достижением норвежца на чемпионате мира, ведь ждать от него медалей уж точно не стоит.

Но при всём этом не надо забывать, что Петтер ранее неоднократно говорил о нежелании возвращаться в спорт ради домашнего чемпионата мира. Поэтому заявление на Toppidrettsveka-2023 – скорее просто эмоции.

Но у Нортуга впереди ещё два года. Кто знает, что придёт ему в голову?

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