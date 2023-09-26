Губерниев и Вяльбе спорят о поездке на Олимпиаду под белым флагом. А вы на чьей стороне?

В спортивном мире вновь разгорелся заочный спор между главой Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и комментатором Дмитрием Губерниевым. На этот раз причиной раздора стал вопрос о возможном выступлении россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде. Вяльбе – категорически против поездки на Игры без флага, Губерниев – активно за. А на чьей стороне вы?

«Мы не бойкотируем, а просто не поедем»

Горячий спор начался с заявления Елены Вяльбе в интервью «РИА Новости». Босс российских лыж заявила, что будет воздействовать на спортсменов с целью отговорить их от поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Сейчас не тот момент, когда мы можем себе позволить ехать без флага и гимна. Мы не должны говорить, что бойкотируем. Мы не бойкотируем, а просто не поедем в такой ситуации. В стране не можем устроить раздрай между людьми. Одни скажут: «Да, ребят, мы вас понимаем, у вас короткий спортивный век». А другие, чьи дети находятся в зоне СВО, скажут: «Вы там с белым флагом, предатели, поехали, лишь бы только денег заработать и славу».

У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилёты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только ради того, чтобы заработать какие-то деньги и ещё какие-то медали. Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась.

Я смогу найти слова, которые Саша поймёт. Слова «давить» и «убеждать» – абсолютно разные вещи. Это не указание. Но для любого человека я найду доступные слова», – подчеркнула Вяльбе.

«Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь…»

На заявление Вяльбе ответил комментатор Дмитрий Губерниев. Стоит подчеркнуть, что он часто и по самым разным вопросам заочно оппонирует главе ФЛГР. В этот раз он ярко высказался в своём телеграм-канале.

«Ох какие бронебойные аргументы у Вяльбе… Саша взрослый и сам всё решит… Без подсказок боярыни… Крепостное право отменили давно, но Елена Валерьевна об этом не слыхала… Тут есть нюанс, Большунов уже трёхкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл, выступая исключительно в нейтральном статусе на Олимпиаде, выступая фактически под «белой тряпкой»! А вот когда Вяльбе начнёт объяснять перед зимними Олимпийскими играми молодым лыжникам, как надо родину любить – тут её наша молодёжь и пошлёт подальше… Ибо молодые лыжники Отечество любят так же сильно, как и свои будущие победы на ОИ… Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь… Даёшь молодёжь!» – в привычном эмоциональном стиле написал Дмитрий.

Александр Большунов Фото: Maja Hitij/Getty Images

Чуть позже телекомментатор написал ещё один короткий пост:

«Я вот хочу понять! В 18-м в Корее и в 22-м в Китае на зимних играх Елена Валерьевна Родину не любила? Когда Большунов и КО без флага и гимна выступали? Или любовь к Отчизне только сейчас проснулась у боярыни?»

Решение — за спортсменами?

И Вяльбе, и Губерниев высказались эмоционально, и каждый по-своему прав.

С одной стороны, весной 2022-го мир спорта сильно изменился, с другой – в 2018-м и 2022-м российские лыжники выступали на Играх под нейтральным флагом, и Елена Валерьевна, похоже, никого от этого не отговаривала.

Довод Губерниева про молодёжь тоже понятен. Если условный Большунов, кажется, уже исполнил свои мечты в спорте и, возможно, согласится не выступать на ещё одной Олимпиаде, то многие только идут к ним. Насколько честно отговаривать молодёжь от участия в Играх – вопрос дискуссионный. Впрочем, и патриотический посыл Елены Валерьевны предельно ясен.

До зимних Игр остаётся больше двух лет, и многое ещё может измениться. Однако на данный момент наша власть чётко дала понять: с высшего уровня спортсменам не будут запрещать ехать на Олимпиаду даже без флага и гимна.

А дальше уж спортсмены будут решать сами. Как правильно?