Насильно мил не будешь. Российских лыжников не допустили на Кубок мира — и что дальше?

В последний день сентября 2023 года как-то совершенно буднично Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение спортсменов из России и Беларуси, поставив тем самым крест на их шансах выступить в Кубке мира сезона-2023/2024. Пока многие другие федерации ослабляют санкции и допускают российских спортсменов, пусть и под нейтральным флагом, лыжники решили сохранить полный запрет.

Почему так вышло?

Потому что нас не любят – банальная фраза, и многим в России она уже набила оскомину. Но это одна из причин. Да, не любят, да, хотят насолить.

А ещё – не хотят сами себе создавать проблемы. В скандинавских странах уже есть законодательные ограничения по отношению ко всем россиянам, не только спортсменам. И как всё с этими ограничениями сочетать? Вот допустят сейчас наших атлетов, а условная Швеция им визы не даст, условная Финляндия вакс-грузовик с российскими госномерами не пустит. И что тогда? Отменять или переносить этапы? Не смешите, намного проще никого не пустить, и всё.

Да, есть объективные данные о снижении зрительского интереса к лыжным гонкам в отсутствие Большунова и других лыжников сборной России, но FIS не считает его критическим. Тут же ещё надо понимать, что ключевая дисциплина для FIS – это горные лыжи. Вот там самые жирные контракты, там надо удерживать миллионы у экранов. А лыжные гонки – это так, по остаточному принципу. Что уж говорить про сноуборд или прыжки с трамплина.

Впрочем, надо понимать, что в России на возвращение особо никто и не надеялся. У нас свёрстан календарь, команды готовятся к Кубку России и другим национальным турнирам. Под это закладываются бюджеты, логистика. И никто из лыжников не мониторил до последнего билеты в финскую Руку.

Так что же нам всем делать дальше?

А ответ простой: заниматься развитием лыжных гонок внутри страны, делать качественное шоу, привлекающее болельщиков из нашего спорта.

Понятно, что противостояние Большунов – Клебо или, допустим, Устюгов – Нортуг привлекает внимание автоматически, но, как показала практика прошлого сезона, рубилово Большунов – Устюгов зрителям интересно не меньше. Люди хотят видеть конкурентную борьбу, искренние эмоции, сражение на трассе до последних метров, до жёстких контактов, даже до крови.

Задача лыжников, федерации и СМИ – это шоу болельщикам обеспечить.

Если мы вместе сможем сделать качественный продукт из наших лыж, то и конкуренция не сильно просядет, и дети в лыжи идти продолжат.

А там, глядишь, и мировая ситуация как-то изменится. Либо мы сможем норвежцев в гости звать, либо они нас. И снова порубимся друг с другом.

Пока же нас видеть у себя не хотят. А насильно мил не будешь.