«Она невинная жертва». Норвежку впервые в истории дисквалифицировали за фтор на лыжах

Кубок мира по горным лыжам стартовал с дисквалификации за фтор.

Первой жертвой новых правил стала норвежка Рагнхильд Мовинкель. Спортсменка плачет и клянётся, что это случайность. Верим?

Единственная нарушительница

Новый сезон в горных лыжах открывал женский гигантский слалом. После первой попытки лидером стала итальянка Федерика Бриньоне. Лучшая из норвежек 31-летняя Рагнхильд Мовинкель показала шестой результат.

Но второй попытки у норвежской спортсменки не было. После проверки лыж на фтор пришла шокирующая новость о немедленной дисквалификации.

«Все лыжи были проверены после первого круга, и эта пара была единственной, которая показала содержание фтора, превышающее пороговое значение. Таким образом, у жюри не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать спортсмена», – заявил рейс-директор FIS Питер Герольд.

Он исключает вариант, в котором остатки фтора могли «пристать» к лыжам норвежки во время первого круга. Дело в том, что за последние два года было проведено множество тестов с прокатом по снегу, в котором можно обнаружить фтор. Показатели лыж Мовинкель выходят далеко за рамки дозволенного.

«Мы не пытаемся жульничать»

Норвежцы, выбитые из колеи, не могли поверить в произошедшее.

«У нас положительный результат теста на содержание фтора. Мы считаем, что это очень несправедливо, потому что мы подготовились очень хорошо. Предполагалось, что у нас нет фтора, но у нас всё равно положительный результат теста. Мы сейчас в большой растерянности. Я не знаю, что произошло. Где-то произошла ошибка, которую мы не заметили. Это требует тщательного анализа», – рассказал менеджер норвежской команды Атле Скордал.

Сама спортсменка, узнав новость о дисквалификации, расплакалась и даже назвала ситуацию «настоящей бедой». Она утверждает, что команда проводила тесты, и все значения находились в нормальных пределах.

«Конечно, мы не пытаемся жульничать. Я уверена, что произошла ошибка. Судья объяснил, что значения были настолько высоки, что фтор нельзя было подхватить на снегу. Я думаю, что использовалось оборудование, содержащее остатки фтора. Мы с этим разберёмся. Мы не пытаемся жульничать, потому что это худшее, что можно делать», – пыталась оправдаться спортсменка.

Рагнхильд Мовинкель Фото: Agence Zoom/Getty Images

«Её сервисмен переживает не лучшие времена»

Менеджер Атле Скордал в своих интервью изо всех сил жалел Рагнхильд.

«Она невинная жертва, и она чувствует себя немного ущемлённой, хотя невиновна на сто процентов. Никто в нашей команде не хочет жульничать».

Его поддержал менеджер по горнолыжному спорту Норвежской лыжной федерации Клаус Рёсте. Он рассказал о состоянии спортсменки и её сервисмена.

«Рагнхильд опустошена. Это вне её контроля. Её сервисмен тоже сейчас переживает очень тяжёлые времена», – рассказал Рёсте.

Рагнхильд Мовинкель стала первой спортсменкой, дисквалифицированной за использование фтора, после того как эти правила были введены весной. Нарушение было зафиксировано в первый же соревновательный день Кубка мира, стартовавшего раньше всех. До старта международных турниров по лыжам и биатлону ещё почти целый месяц. А это может значить лишь одно: кажется, нас ждёт богатый на дисквалификации зимний сезон.