Большой скандал в норвежском спорте. Титулованного лыжника довели до завершения карьеры

Поклонники лыжного спорта знают о непрекращающемся конфликте лучшего лыжника планеты Йоханнеса Клебо и Федерации лыжных видов спорта Норвегии из-за рекламных прав и доходов. Однако стороны каждый год приходят к какому-то компромиссу, и Клебо продолжает выступать.

Но есть и другая подобная история. Без счастливого конца.

Норвежский горнолыжник Лукас Бротен объявил о завершении карьеры из-за продолжающегося три года конфликта с национальной федерацией. Последней каплей для талантливого парня стал скандал, который разразился после его участия в рекламной кампании шведского бренда одежды.

О своём решении лыжник сообщил за два дня до старта сезона.

«Только обязанности, никаких прав»

Лукас Бротен – настоящая звезда горнолыжного спорта. К своим 23 годам молодой норвежец уже имеет в активе «Малый хрустальный глобус» в зачёте слалома и пять побед на этапах Кубка мира. На парня в стране возлагали большие надежды, которым теперь не суждено сбыться.

На протяжении последних трёх лет Лукас активно боролся за права атлетов. Вместе с Клебо и горнолыжником Александером Омодтом Кильде они публично конфликтовали с федерацией и настаивали на конкретике по поводу личных маркетинговых прав. Но федерация продолжала сопротивляться.

Настоящая буря развернулась этой осенью. Бротен снялся в рекламе шведского бренда одежды J. Lindeberg, который является прямым конкурентом спонсора норвежской федерации компании – Helly Hansen.

Последняя владеет правами «отраслевой эксклюзивности». Это означает, что спортсмены сборной Норвегии не могут сотрудничать с другими брендами одежды. Однако Бротен проигнорировал этот запрет. Как заявил менеджер сборной Клаус Рёсте, он не спросил разрешения у федерации на подобное сотрудничество, чем вызвал негодование руководства. В качестве наказания спортсмену грозит штраф, сумма которого не разглашается.

Лукас Бротен Фото: Alexis Boichard/Getty Images

Отец Лукаса Бьёрн Бротен же обвинил федерацию в том, что она «прячет голову в песок», вместо того чтобы обозначить, границы личных маркетинговых прав спортсменов. Он также отметил, что реклама J. Lindeberg – разовая акция, которая не подразумевает продолжительной совместной работы.

«Прежде чем говорить о получении и выдаче разрешения на какие-либо действия, нужно сначала договориться о том, у кого какие права, а у кого какие обязанности. Контракты спортсменов со сборной теперь предусматривают только обязанности, но не права», – говорит Бротен-старший.

«Жаль опускаться до уровня федерации»

Скандал прогремел на всю Норвегию. В итоге за два дня до старта сезона в австрийском Зёльдене Лукас Бротен созвал пресс-конференцию. Все ожидали, что спортсмен расскажет что-то о своём конфликте с федерацией. А уже в воскресенье его ожидали увидеть на горнолыжном склоне.

Спортсмен встретил СМИ не в спортивной форме, а в сиреневом кардигане и белой футболке с сердечком без каких-либо спонсорских значков.

«Нам есть о чём поговорить», – начал свою пресс-конференцию Лукас.

Сначала он подвёл итоги конфликта с федерацией.

«После трёхлетнего изнурительного процесса с норвежской федерацией лыжного спорта у нас осталось впечатление, что мы представляем федерацию с полным отсутствием моральных ориентиров, неуважительным отношением как к процессу, так и, в конечном счёте, к собственным спортсменам. Я надеюсь, что это дело и процесс, связанный с ним, будут расследованы», – сказал Бротен.

Лукас Бротен Фото: David Ramos/Getty Images

Лукас рассказал о том, что извинился перед норвежским спонсором Helly Hansen за свою рекламную кампанию со шведским конкурентом.

«Мне жаль, что приходится опускаться до уровня лыжной федерации. Я извинился перед нашими партнёрами из Helly Hansen и моими товарищами по сборной. Но я не собираюсь извиняться перед боссами федерации. Всего этого можно было бы избежать, если бы они хотели диалога».

А после Бротен поверг всех в шок: объявил о завершении карьеры!

«Я рад сообщить, что в том месте, где я выиграл свой первый этап Кубка мира, я заканчиваю свою карьеру», – заявил 23-летний горнолыжник.

«Я хочу подчеркнуть, что ухожу в отставку не в знак протеста и не потому, что я мстительный. Я ухожу, потому что я настолько простой человек, что хочу постоянно делать только то, что делает меня наиболее счастливым.

Я начинал со спорта и решил посвятить ему свою жизнь, потому что это делало меня счастливым. Когда радости больше нет, я решаю отправиться в своё следующее путешествие. Начиная с этой весны, я понял, что надежды на то, что я смогу реализовать свои мечты и цели, становилось всё меньше и меньше. Впервые за более чем полгода после принятия этого решения я счастлив. Впервые за долгое время я чувствую себя свободным», – заявил Бротен.

«Для всей группы это шок»

Даже главный соратник Бротена в борьбе с федерацией горнолыжник Александер Омодт Кильде не ожидал такого разворота событий.

«От этой новости можно потерять дар речи. Для всей группы это шок. Для нас главное, чтобы он был здоров. Это самое важное. Как команда мы должны оглянуться назад на те хорошие времена, которые мы провели вместе».

Лучший друг Бротена Атле Макграт, с которым они вместе участвовали в гонках ещё в восьмилетнем возрасте, признался, что плакал, узнав эту новость.

«Это печально. Я плохо спал и много плакал. Я горжусь решением, которое принял Лукас. Спорт – не единственное, что есть в мире. Есть и другие вещи».

Лукас Бротен Фото: David Ramos/Getty Images

В целом решение Бротена произвело эффект разорвавшейся бомбы. На Федерацию лыжного спорта Норвегии посыпалась серьёзная критика.

«Я потрясён тем, что всё зашло так далеко. Он единственный в своём роде. Те, кто не понимает ценности такого спортсмена, должны разобраться, подходят ли они сами для этой работы», – заявил легендарный тренер Финн Амодт.

Спортивный комментатор TV2 Мина Финстад Берг считает, что столь радикальный шаг 23-летнего спортсмена должен вызывать тревогу. Необходимо серьёзно отнестись к этому решению и добиться реального урегулирования.

«Я думаю, что это огромный провал для норвежских горных лыж, если подобный конфликт приводит к тому, что один из наших самых интересных и титулованных спортсменов завершает карьеру. Многим придётся посмотреть в зеркало и выяснять, как всё дошло до этой сумасшедшей ситуации».

«Мы ничего не можем сделать»

Как оказалось, даже в руководстве федерации не все придерживались единого мнения о том, как необходимо поступать, если спортсмен команды участвует в рекламных кампаниях личных спонсоров. Например, законодательный комитет поддержал в этом вопросе позицию спортсменов. Однако президент Туве Мо Дирхауг продолжает настаивать на том, что большинство в правлении всё же против изменения соглашения между спортсменами и федерацией.

«Это печальная новость, которая стала неожиданностью для всех нас, и я глубоко сожалею, что Лукас пришёл к такому выводу. В то же время мы ничего не можем сделать, кроме как уважать принятое им решение», – это всё, что сказала президент федерации, комментируя уход Бротена.

Несмотря на то что правление федерации созвало экстренное совещание, никаких изменений не произошло. Руководство просто не готово отказываться от «старомодной диктатуры». Прежде всего им необходимо «посмотреться в зеркало», чтобы сделать первые шаги навстречу спортсменам.