Форменный скандал. Оказалось, что экипировку для российских спортсменов шьют на Украине

Горнолыжники, похоже, откажутся от сшитых в Закарпатье курток. Как же вообще такая ситуация могла сложиться?

Стоит признаться, отечественный горнолыжный спорт давно не попадал на первые полосы новостных ресурсов. А теперь – попал. Всплеск интереса спровоцировали сотрудники силовых ведомств Украины.

Объясняем, в чём связь российского горнолыжного спорта и СБУ.

«Сделано на Украине»

Украинские пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в Закарпатье тайное производство зимних курток под известным итальянским брендом Vist. Куртки были форменные, с логотипами Федерации горнолыжного спорта России и двуглавым орлом. Сообщалось, что швейный цех принадлежит гражданину Италии.

Производство этой формы, конечно, сразу прекратили. А в ходе обысков в швейном цехе нашли в общей сложности 150 курток с национальной символикой России. Экипировка похожа на ту, в которой выступают российские горнолыжники. Заказчиком выступала организация Russia Ski Team.

Следственные действия в отношении предприятия продолжаются.

Служба безопасности Украины обнаружила швейный цех, в котором производилась экипировка для сборной России Фото: Телеграм-канал ДПСУ

«От этого ассортимента мы откажемся»

Ситуацию прокомментировали в Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР). Её глава Леонид Мельников косвенно подтвердил производство экипировки в недружественном государстве и рассказал, что носить новую форму, сшитую в Закарпатье, наши горнолыжники не будут.

«Понятно, что то, что произведено на Украине, от этого ассортимента мы откажемся. То, что этот заказ размещён на Украине, я вообще не в курсе. Мы ещё в этом году экипировку не получали. Поэтому для меня так же, как для вас, эта новость неожиданная», – приводит слова Мельникова «Звезда».

Известно, что с итальянской фирмой Vist, которая шила форму для сборной команды России, федерация сотрудничала на протяжении многих лет.

Экипировку российским спортсменам шьют на Украине Фото: Телеграм-канал ДПСУ

Как всё это могло получиться?

Наиболее вероятный вариант – неуместный аутсорсинг. В мире тысячи брендов производят свои товары не в том месте, где расположен их головной офис. У компании Vist, похоже, всё устроено так же. Федерация горнолыжного спорта России заказывала фирменную итальянскую экипировку, а производили её, как оказалось, совсем далеко от Апеннинского полуострова.

Скорее всего, в ФГССР действительно не могли даже предположить, что часть их затрат идёт на зарплату работникам швейного цеха на Украине. А сами работники при этом спокойно нашивали на куртки национальную символику России.

При этом стоит отметить, что Vist – известная в мире большого спорта компания. В 1997-м её основали горнолыжники сборной Италии, а сейчас производитель сотрудничает со сборными Великобритании, Ирландии, Болгарии.

Теперь, вероятно, ФГССР придётся судиться с итальянским экипировщиками и думать, где заказывать новую форму. А спортсменам – ходить в старой. Новые куртки представители силовых ведомств Украины никому не отдадут.