В сборной Норвегии по лыжам эпидемия. Выступит ли заболевший Клебо на Кубке мира?

Норвежский зимний спорт испытывает серьёзные трудности перед началом сезона: бесконечные скандалы с участием Клебо, внезапный уход из спорта Бротена – главной надежды Норвегии в горных лыжах, финансовые проблемы и сокращение мест в основе сборной. А на старте горнолыжного сезона именно норвежская спортсменка Рагнхильд Мовинкель стала первой жертвой новых правил, исключающих использование фтора. Но и это ещё не всё.

За пару недель до старта Кубка мира в стане сборной Норвегии по лыжным гонкам проявилась новая напасть: спортсмены массово заболели. Первым положительный тест на коронавирус сдал Йоханнес Клебо.

«Пока рано говорить, какие последствия это будет иметь для начала сезона. Сейчас самое главное – выздороветь и не делать ничего, из-за чего вирус останется в организме. В конце концов, я на 100% зависим от работоспособности своего тела», – объяснил лыжник.

А дальше как по цепочке: коронавирус подтвердился и у лидера женского общего зачёта Кубка мира Тириль Уднес Венг. Перед тем как заболеть, и Йоханнес, и Тириль находились на высотном сборе в Ливиньо.

Другая часть команды отправилась в Муонио, чтобы принять участие в соревнованиях. Однако норвежцы вскоре покинули Финляндию из-за положительных тестов. В числе заболевших оказались Шур Рёте, Дидрик Тёнсет и Ховард Тёугбёль. Сообщается также, что болезнь подтвердилась у тренера сборной по лыжным гонкам Арильда Монсена и главы спортивного отдела норвежской лыжной федерации Пера Элиаса Калфосса.

Вероятнее всего, все перечисленные лыжники пропустят гонки в Бейтостолене на следующей неделе, но выступят на старте сезона в финской Руке.

Последние штаммы коронавируса, кажется, уже не несут таких серьёзных последствий, как те, что распространялись два-три года назад, но нарушенный график тренировок аккурат перед стартом сезона – это неприятность.

Конечно, норвежцы даже из-за локальной пандемии в команде не отдадут никому первые позиции в лыжных гонках – уж слишком велика скамейка запасных, даже если проваливается один или два лидера сборной. Но первый этап Кубка мира для ведущей лыжной команды не будет лёгким.