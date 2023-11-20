Норвежский лыжник попался на фторе. Это вторая дисквалификация, а зима ещё не началась!

Зимний сезон ещё толком не начался, а норвежцы уже стали главными возмутителями спокойствия на международных соревнованиях. Именно их спортсмены уже во второй раз попадаются на использовании смазки с содержанием фтора, которая строго запрещена с нового сезона.

«Это чушь собачья!»

19 ноября в норвежском Бейтостолене состоялись заключительные предсезонные соревнования, которые запомнились отнюдь не результатами.

Главной новостью стала первая в истории лыжных гонок дисквалификация за использование фторсодержащей смазки для лыж. Нарушитель или жертва новых правил – 23-летний норвежец Филип Хольт. Это второй случай отстранения спортсменов от гонки из-за фтора в новом сезоне. Ранее была наказана горнолыжница Рагнхильд Мовинкель – тоже норвежка.

Если Мовинкель в женском гигантском слаломе наказали после первой попытки, то Филипу Хольту вообще не дали выйти на старт 10-километровой гонки свободным стилем. Лыжник специально пропустил субботний старт, чтобы в воскресенье быть максимально свежим, но всё пошло не так.

«Это чушь собачья! Это настоящее дерьмо! Я не знаю, что сказать. У меня действительно закончились слова, – ругался норвежец. – Это очень странно. Эти лыжи несколько раз тестировались здесь на этой неделе. Не понимаю».

Он объяснил, что тестировал эти лыжи неделю назад в Лиллехаммере, а затем и в Бейтостолене, и всё было в порядке. Перед гонкой он передал свою пару в сервис, после чего в смазке был обнаружен фтор. Причём остальные лыжи из того же сервиса прошли необходимое тестирование. Все, кроме пары Хольта.

Филип Хольт Фото: из личного архива Филипа Хольта

«Мне нужно почистить лыжи 900 раз»

В отличие от своих коллег, Филип вообще не переживал перед гонкой из-за тестирования. А после, уже разочарованный, сам не понимал, что же ещё он мог сделать, чтобы его лыжи соответствовали новым правилам.

«Я сам чистил лыжи и, наверное, чистил их раза три. Это даже больше, чем рекомендовано, поэтому, честно говоря, я не знаю, что бы я мог сделать по-другому. Мне нужно почистить их 900 раз», – сокрушался Хольт.

По словам менеджера норвежской федерации лыжного спорта Эрика Хасби, за выходные в Бейтостолене было протестировано от 90 до 95 процентов всех лыж. И только пара Хольта не соответствовала нормам.

«Что здесь совершенно точно ясно, так это то, что мы обнаружили остатки фторида. Мы провели повторные измерения на всех трёх имеющихся у нас сегодня установках. Они показывают то же самое. К сожалению, фтор присутствует на большей площади его лыж», – рассказал Хасби.

После каждой новой дисквалификации за фтор представители лыжных видов спорта напрягаются всё больше. Ни Хольт, ни Мовинкель не смогли объяснить причину попадания «запрещёнки» на их лыжи. Похоже, что шутка норвежского лыжника Пола Голберга оказывается не такой уж и шуткой: теперь всем придётся тщательнее смотреть на снег, на котором они соревнуются.