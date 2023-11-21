Летом Йоханнес громко отказывался от нового контракта и выступлений на Кубке мира. А оказывается, что все заявления – пустышка.

Клебо после всех скандалов вошёл в состав сборной Норвегии. Что за цирк у них творится?

Что-то модно, что-то вышло из моды, но кое-что вечно. И это кое-что – конфликт Йоханнеса Клебо с национальной лыжной федерацией. В это межсезонье норвежец устроил настоящую семимесячную войну с лыжными боссами страны. По ходу конфликта пятикратный олимпийский чемпион и уходил из сборной, и заявлял, что не выступит на Кубке мира.

Но в итоге со всеми помирился и попал в состав национальной команды на этап КМ в Руке. Йоханнесу ещё не надоел этот ежегодный цирк?

Многолетние скандалы

В последние годы лыжное межсезонье можно считать неполноценным, если во время него Клебо не поругался с национальной федерацией. Первый конфликт между Йоханнесом и боссами лыж в Норвегии случился ещё в 2019 году. Тогда спортсмен не хотел подписывать контракт, так как не понимал, в каких случаях он представляет команду, а в каких – лично себя. В большей степени это влияло на договорённости со спонсорами, в меньшей – на возможность Клебо делать заявления в СМИ или своих соцсетях. Между Йоханнесом и норвежской лыжной федерацией шли долгие переговоры, но в итоге стороны пришли к консенсусу – спортсмену разрешили выступать с нашивками личных спонсоров и спонсоров федерации на форме.

В сезоне-2020/2021 Клебо вновь пошёл на конфликт с лыжными боссами. На этапе Кубка мира в Руке Йоханнес отказался бежать с логотипом нового спонсора федерации стримингового сервиса Viaplay. Спортсмен заявлял, что сотрудничество с такой компанией несёт лишь вред. Сперва казалось, что позиция лыжника непоколебима, но спустя пару дней он «переобулся» и согласился разместить логотип Viaplay на комбинезоне. До сих пор не ясно, надавила федерация на лыжника или смогла с ним договориться.

Без драмы между Клебо и норвежской лыжной федерацией не обошлось и прошлое межсезонье. В апреле 2022 года Йоханнес вновь отказался подписывать контракт с национальной федерацией. По всей видимости, спортсмена опять не устроили личные финансовые условия, а также взаимодействие с рекламодателями и спонсорами. Но в итоге стороны опять пришли к соглашению, и Клебо без проблем подписал контракт.

«Я не собираюсь участвовать ни в одной гонке»

В этот раз конфликт Клебо и федерации выглядел куда серьёзнее. В апреле Йоханнес заявил, что уходит из сборной Норвегии. Особой пикантности ситуации придавало правило, согласно которому лыжники, не тренирующиеся в сборной Норвегии, не могут выступать на Кубке мира.

Клебо надеялся, что лазейка всё-таки найдётся, но она не находилась. Йоханнесу нужно было одобрение норвежской лыжной федерации, она же не хотела давать его без контракта. А спортсмен отказывался подписывать соглашение, пока оно не будет соответствовать его условиям. Федерация предлагала пятикратному олимпийскому чемпиону разные варианты, но команда Клебо их отвергала и продолжала настаивать на своём.

Всё дошло до того, что в сентябре Йоханнес сообщил об отказе от выступлений на Кубке мира. Вместо этого лыжник планировал бегать на серии Ski Classics.

«Я не собираюсь участвовать ни в одной гонке Кубка мира, если мои требования не будут выполнены. Хватит уже, пришла пора сделать выбор. Главное – это то, как вы относитесь к людям. В норвежской федерации нет построенной на взаимном уважении системы ценностей. Меня не услышали, когда я дал понять, на каких условиях готов продолжить совместную работу. Мой сервисёр Фруде Педерсен рассказал о том, что происходило в команде. Это веский повод к тому, чтобы решить накопившиеся проблемы».

11 октября Йоханнес вместе со своими дедушкой и отцом созвал пресс-конференцию, где семья заявила, что они с федерацией далеки от решения конфликта. Клебо настаивали, чтобы федерация дала пятикратному олимпийскому чемпиону несколько дней отпуска вне сборной после многодневки «Тур де Ски» и во время чемпионата Норвегии.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Imageaa

«Мне хотелось поехать на Кубок мира»

Однако спустя два дня Йоханнес и федерация спокойно подписали новое соглашение, причём на условиях, которые не особо устраивали Клебо.

«Это дело из ряда вон выходящее, – сказал менеджер сборной Эспен Бьервиг. — Мы сегодня работали над долгосрочным решением, но для Йоханнеса было важно завершить это сегодня, поэтому всё закончилось стандартным соглашением. Мы счастливы, что можем сосредоточиться на зиме.

Это совершенно стандартное решение, представительское соглашение, которое подписывают все, кто едет на Кубок мира. По этому соглашению спортсмен должен носить нашу одежду, соблюдать наши коммерческие условия и права, которые соблюдают другие в команде. Но у них нет возможности иметь личный логотип на костюме».

Интересно, что подписать соглашение на таких условиях федерация предлагала ещё в мае, но тогда команда Клебо отказалась. Видимо, лыжника «прижал» близкий старта Кубка мира, и очередные громкие заявления оказались на деле лишь пустым звуком.

«Заключение соглашения стало неожиданностью, хотя весной такой вариант был возможен. Мне с самого начала хотелось поехать на Кубок мира, и я надеюсь, что благодаря этому это может стать реальностью.

Самым худшим в переговорном процессе были все обвинения в жадности и в том, что речь шла о деньгах. А также заявления о том, что я выступал против сообщества. Потому что это совершенно неправильно. Тот факт, что об этом процессе распространяется ложь, мне не понравился», – пояснил Клебо.

20 ноября Норвегия объявила состав сборной на первый этап Кубка мира в Руке. Естественно, в числе участников оказался Клебо, недавно переболевший ковидом. В очередной раз драматичный конфликт завершился хеппи-эндом. И если сперва споры между Йоханнесом и федерацией реально вызывали тревогу, то теперь всё больше похожи на цирк, ведь исход и так всем ясен.