Норвежец опять выходит на охоту! Кто-нибудь вообще может остановить Йоханнеса Клебо?

На старте Кубка мира – 2023/2024 кажется, что конкурентов у лучшего лыжника мира нет.

Йоханнес Клебо – невероятный!

В последние годы норвежский лыжник зимой практически не сходит с пьедестала. А летом порождает скандальные новости насчёт контракта с Федерацией лыж Норвегии. Но стороны так или иначе приходят к консенсусу — и норвежец вновь побеждает. Одним словом, Клебо – тот ещё шоумен.

Кто ещё может навести столько шороху?

Однако главный вопрос в другом. Может ли кто-то остановить Клебо в предстоящем сезоне? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Ибо Йоханнес – настоящая машина, которой не страшен почти никто и ничего. Ну, кроме Александра Большунова. А тот в зоне отчуждения уже второй год.

«Недостатка в соперниках не будет»

Забавно, как сам Клебо реагирует на расклады в лыжах в предстоящем сезоне. Всё будет интересно, говорит он. Ну да. Так мы ему и поверили.

«Я уверен, что недостатка в соперниках не будет. Ийво Нисканен готов навязать борьбу. Мы видели это в Муонио на прошлых выходных, когда Нисканен стал победителем гонки на 10 км классикой. Вильям Порома, безусловно, конкурентоспособен. Он уже в прошлом сезоне продемонстрировал, что хочет бороться за подиум. Конечно, норвежские лыжники тоже настроены на борьбу. Мы все намерены стремиться к успеху», – приводит слова Клебо Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Но давайте от красивых слов обратимся к статистике.

Она говорит, что Клебо с 2018 года четыре раза стал обладателем Кубка мира (ещё два «Глобуса» забрал себе Александр Большунов). А в минувшем сезоне 22 раза добирался до подиума, из которых 19 – это победы. Для сравнения: в сезоне-2021/2022 у него было лишь 10 подиумов и семь побед.

Неприлично много медалей он привёз и из словенской Планицы. На ЧМ-2023 неукротимый Йоханнес завоевал аж пять наград, хотя золотые из них лишь три. Нет ему равных и на престижной новогодней многодневке «Тур де Ски».

И что, кто-то составлял ему конкуренцию?

За спиной у норвежца в прошлом сезоне был лишь его соотечественник Пол Голберг. 33-летний лыжник даже стал первым в дистанционном зачёте по итогам сезона, обойдя более титулованного товарища на 104 очка. Да, здесь Клебо не доминирует, но ситуация не выглядит столь критично.

Замотивированный Клебо – страшный Клебо

Пожалуй, пока сам Клебо хочет побеждать, одолеть его будет сложно.

А с мотивацией у норвежского лиса проблем нет. Клебо с упоением ждёт домашний ЧМ в Тронхейме, который состоится уже в 2025-м. А там недалеко и до Олимпиады в Милане (2026 год). И Йоханнес будет очень стараться.

Из-за отсутствия российских лыжников ему только легче. Разговоры о том, что ему может не хватать конкурентов из России – ерунда. Сильные партнёры по команды – тоже достаточные раздражители, чтобы держать себя в тонусе. Более того, нет почти никакого психологического давления.

Так что доминирование Клебо не закончится. По крайней мере, пока.

А через годик-другой, может быть, какой-то молодой конкурент вырастет. А может быть, злой Большунов вернётся. Но это будет ещё не скоро.