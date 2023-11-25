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Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: главные соперники Йоханнеса Клебо, лучшие лыжники мира, кроме норвежца

Клебо вам уже надоел? Вот 10 крутых лыжников, за которыми стоит следить на Кубке мира
Юлия Сидорова
10 крутых лыжников, за которыми стоит следить
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Парни составят Клебо реальную конкуренцию, а девушки закрутят интригу вплоть до конца сезона.

Йоханнес Клебо, несмотря на споры с федерацией, всё-таки выступает на Кубке мира этой зимой. Однако это не значит, что исход каждой гонки заранее предопределён, не торопитесь закрывать трансляцию.

В мужских и женских лыжах полно достойных кандидатов, которым под силу сделать этот сезон ещё ярче и ещё интереснее. Эти парни и девушки достойны вашего внимания. Ну и болеть за них интереснее, чем за Йоханнеса.

Пол Голберг (Норвегия)

Пол Голберг

Пол Голберг

Фото: Getty Images

Голберг провёл просто потрясающий сезон-2022/2023. Он не только финишировал вторым в общем зачёте следом за Йоханнесом Клебо, но и создал мощный отрыв от третьего места – 596 очков. Его «коронка» – дистанционные гонки. Именно он заполучил «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте, опередив Йоханнеса на 104 очка. К тому же Полу удалось выиграть сразу три золота на чемпионате мира в Планице, одно из них – в марафоне, Клебо тогда финишировал вторым.

Голберг сильнее Клебо в дистанционных гонках:
Йоханнес Клебо упустил трофей на Кубке мира. Даже потрясающий мировой рекорд не помог!
Йоханнес Клебо упустил трофей на Кубке мира. Даже потрясающий мировой рекорд не помог!

Ийво Нисканен (Финляндия)

Ийво Нисканен

Ийво Нисканен

Фото: Getty Images

Лучший лыжник Финляндии последнего десятилетия, на счету которого целых три олимпийских золота, пропустил бóльшую часть прошлого сезона. К новому он готовился вне стен сборной вместе со своим тренером Олли Охтоненом. Смена привычной обстановки вполне могла благоприятно сказаться на его состоянии, и в этом сезоне мы можем увидеть лучшего Нисканена.

Ришар Жув (Франция)

Ришар Жув

Ришар Жув

Фото: Getty Images

В прошлом сезоне Ришар произвёл фурор на Кубке мира. Он сенсационно выиграл классический спринт, одолев Клебо. Дело в том, что с Олимпиады-2018 никому, кроме россиян Большунова и Терентьева и норвежца Вальнеса, не удавалось обыграть Клебо в этой дисциплине. С каждым годом 29-летний лыжник становится только сильнее. Ждём от него новых сенсаций.

Жув победил Клебо там, где никто не ожидал:
Сенсация в лыжах: Клебо вновь проиграл спринт! Норвежец не готов к чемпионату мира?
Сенсация в лыжах: Клебо вновь проиграл спринт! Норвежец не готов к чемпионату мира?

Симен Крюгер (Норвегия)

Симен Крюгер

Симен Крюгер

Фото: Getty Images

В прошлом сезоне Симен Крюгер выиграл все ключевые дистанционные гонки, но по решению тренеров пропустил марафон в Планице. Несмотря на это, ему всё же удалось завоевать три золота: он победил в каждой из гонок, в которой принял участие. В общем зачёте Кубка мира Крюгер занял четвёртое место, но это далеко не предел для выдающегося норвежского лыжника.

Вильям Порома (Швеция)

Вильям Порома

Вильям Порома

Фото: Getty Images

В свои 22 года швед Вильям Порома уже завоевал бронзу чемпионата мира в марафоне, финишировав сразу за опытными Голбергом и Клебо. Несмотря на пропуск нескольких этапов в общем зачёте, он занял 13-е место, а в зачёте дистанционных гонок – седьмое, следом за шестью норвежцами. Есть ощущение, что именно Порома – это будущее лыжных гонок.

Порома выиграл медаль ЧМ после жёсткого инцидента:
Шведский лыжник на скорости врезался в борт на чемпионате мира. Падение выглядело страшно
Шведский лыжник на скорости врезался в борт на чемпионате мира. Падение выглядело страшно

Фрида Карлссон (Швеция)

Фрида Карлссон

Фрида Карлссон

Фото: Getty Images

В прошлом сезоне 23-летняя Фрида Карлссон после индивидуальной подготовки стала победительницей многодневки «Тур де Ски», заняла шестое место в общем зачёте и восьмое – в дистанционном. А сразу после вернулась в состав национальной команды и всё межсезонье пребывала в восторге от новых условий в сборной. В женских лыжных гонках нет однозначного фаворита, но Карлссон вполне может претендовать на это звание.

Эбба Андерссон (Швеция)

Эбба Андерссон

Эбба Андерссон

Фото: Getty Images

Шведка Эбба Андерссон мечтает занять место Карлссон на пьедестале «Тур де Ски» в новом сезоне. Учитывая то, как она выступила на чемпионате мира в Планице, Эбба может и не такое! Напомним, Андерссон в Планице выиграла две личные золотые медали, а также по бронзе в гонке на 10 километров свободным стилем и в эстафете. В шоке были все!

Шведка провела потрясающий чемпионат мира:
Шведские лыжницы пришли в себя после провала. Золото в марафоне они никому не отдали
Шведские лыжницы пришли в себя после провала. Золото в марафоне они никому не отдали

Йонна Сундлинг (Швеция)

Йонна Сундлинг

Йонна Сундлинг

Фото: Getty Images

28-летняя шведка Йонна Сундлинг пропустила начало прошлого сезона, а дальше практически не сходила с подиума. На чемпионате мира – 2023 она выиграла сразу два золота: личное и командное. Представьте, что будет, если Сундлинг выступит на всех этапах Кубка мира в новом сезоне?

И кстати, Йонна – в настоящий момент единственная участница Кубка мира – 2023/2024, имеющая в своей коллекции личное золото Олимпийских игр.

Джессика Диггинс (США)

Джессика Диггинс

Джессика Диггинс

Фото: Getty Images

Невероятная Джессика Диггинс неизменно входила в топ-3 общего зачёта по итогам трёх сезонов подряд. Последний стал для американки особенным, ведь на чемпионате мира в Планице ей удалось выиграть своё первое личное золото. В свои 32 года она остаётся одной из сильнейших лыжниц в мире и продолжает навязывать борьбу молодым соперницам.

Первое личное золото со слезами на глазах:
Громкая сенсация на ЧМ-2023! Американская лыжница отобрала золото у непобедимых шведок
Громкая сенсация на ЧМ-2023! Американская лыжница отобрала золото у непобедимых шведок

Тириль Венг (Норвегия)

Тириль Венг

Тириль Венг

Фото: Getty Images

Норвежка Тириль Венг провела отличный сезон-2022/2023. По итогам «Тур де Ски» она стала третьей, а после заняла третьи места и в спринтерском, и в дистанционном зачётах. За весь сезон Венг лишь несколько раз финишировала за пределами десятки, а в остальное время стабильно приезжала в тройке лучших. Как результат – досрочная победа в общем зачёте Кубка мира.

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