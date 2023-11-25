Клебо вам уже надоел? Вот 10 крутых лыжников, за которыми стоит следить на Кубке мира

Йоханнес Клебо, несмотря на споры с федерацией, всё-таки выступает на Кубке мира этой зимой. Однако это не значит, что исход каждой гонки заранее предопределён, не торопитесь закрывать трансляцию.

В мужских и женских лыжах полно достойных кандидатов, которым под силу сделать этот сезон ещё ярче и ещё интереснее. Эти парни и девушки достойны вашего внимания. Ну и болеть за них интереснее, чем за Йоханнеса.

Пол Голберг (Норвегия)

Пол Голберг Фото: Getty Images

Голберг провёл просто потрясающий сезон-2022/2023. Он не только финишировал вторым в общем зачёте следом за Йоханнесом Клебо, но и создал мощный отрыв от третьего места – 596 очков. Его «коронка» – дистанционные гонки. Именно он заполучил «Малый хрустальный глобус» в этом зачёте, опередив Йоханнеса на 104 очка. К тому же Полу удалось выиграть сразу три золота на чемпионате мира в Планице, одно из них – в марафоне, Клебо тогда финишировал вторым.

Ийво Нисканен (Финляндия)

Ийво Нисканен Фото: Getty Images

Лучший лыжник Финляндии последнего десятилетия, на счету которого целых три олимпийских золота, пропустил бóльшую часть прошлого сезона. К новому он готовился вне стен сборной вместе со своим тренером Олли Охтоненом. Смена привычной обстановки вполне могла благоприятно сказаться на его состоянии, и в этом сезоне мы можем увидеть лучшего Нисканена.

Ришар Жув (Франция)

Ришар Жув Фото: Getty Images

В прошлом сезоне Ришар произвёл фурор на Кубке мира. Он сенсационно выиграл классический спринт, одолев Клебо. Дело в том, что с Олимпиады-2018 никому, кроме россиян Большунова и Терентьева и норвежца Вальнеса, не удавалось обыграть Клебо в этой дисциплине. С каждым годом 29-летний лыжник становится только сильнее. Ждём от него новых сенсаций.

Симен Крюгер (Норвегия)

Симен Крюгер Фото: Getty Images

В прошлом сезоне Симен Крюгер выиграл все ключевые дистанционные гонки, но по решению тренеров пропустил марафон в Планице. Несмотря на это, ему всё же удалось завоевать три золота: он победил в каждой из гонок, в которой принял участие. В общем зачёте Кубка мира Крюгер занял четвёртое место, но это далеко не предел для выдающегося норвежского лыжника.

Вильям Порома (Швеция)

Вильям Порома Фото: Getty Images

В свои 22 года швед Вильям Порома уже завоевал бронзу чемпионата мира в марафоне, финишировав сразу за опытными Голбергом и Клебо. Несмотря на пропуск нескольких этапов в общем зачёте, он занял 13-е место, а в зачёте дистанционных гонок – седьмое, следом за шестью норвежцами. Есть ощущение, что именно Порома – это будущее лыжных гонок.

Фрида Карлссон (Швеция)

Фрида Карлссон Фото: Getty Images

В прошлом сезоне 23-летняя Фрида Карлссон после индивидуальной подготовки стала победительницей многодневки «Тур де Ски», заняла шестое место в общем зачёте и восьмое – в дистанционном. А сразу после вернулась в состав национальной команды и всё межсезонье пребывала в восторге от новых условий в сборной. В женских лыжных гонках нет однозначного фаворита, но Карлссон вполне может претендовать на это звание.

Эбба Андерссон (Швеция)

Эбба Андерссон Фото: Getty Images

Шведка Эбба Андерссон мечтает занять место Карлссон на пьедестале «Тур де Ски» в новом сезоне. Учитывая то, как она выступила на чемпионате мира в Планице, Эбба может и не такое! Напомним, Андерссон в Планице выиграла две личные золотые медали, а также по бронзе в гонке на 10 километров свободным стилем и в эстафете. В шоке были все!

Йонна Сундлинг (Швеция)

Йонна Сундлинг Фото: Getty Images

28-летняя шведка Йонна Сундлинг пропустила начало прошлого сезона, а дальше практически не сходила с подиума. На чемпионате мира – 2023 она выиграла сразу два золота: личное и командное. Представьте, что будет, если Сундлинг выступит на всех этапах Кубка мира в новом сезоне?

И кстати, Йонна – в настоящий момент единственная участница Кубка мира – 2023/2024, имеющая в своей коллекции личное золото Олимпийских игр.

Джессика Диггинс (США)

Джессика Диггинс Фото: Getty Images

Невероятная Джессика Диггинс неизменно входила в топ-3 общего зачёта по итогам трёх сезонов подряд. Последний стал для американки особенным, ведь на чемпионате мира в Планице ей удалось выиграть своё первое личное золото. В свои 32 года она остаётся одной из сильнейших лыжниц в мире и продолжает навязывать борьбу молодым соперницам.

Тириль Венг (Норвегия)

Тириль Венг Фото: Getty Images

Норвежка Тириль Венг провела отличный сезон-2022/2023. По итогам «Тур де Ски» она стала третьей, а после заняла третьи места и в спринтерском, и в дистанционном зачётах. За весь сезон Венг лишь несколько раз финишировала за пределами десятки, а в остальное время стабильно приезжала в тройке лучших. Как результат – досрочная победа в общем зачёте Кубка мира.