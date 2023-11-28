«Невесело, когда ты в плохой форме». Йоханнес Клебо полностью провалил старт сезона

В финской Руке прошёл первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Доминируют в мужских соревнованиях традиционно норвежцы. А в тени соотечественников затерялся Йоханнес Клебо. Главный лыжник планеты.

Неудачная Рука

Новый сезон открывала спринтерская гонка. И там Клебо стал только третьим. Почему только? Потому, что это его вотчина и ничья другая. Прошлогодний спринтерский зачёт остался за ним, с большим отрывом от соперников.

А дальше в программе первого этапа КМ шла классика. Вот с ней Клебо не очень-то и дружит. 14-е место в разделке (10 км) и только 21-е в масс-старте (20 км). Результаты, нагоняющие тоску.

«Мне бы хотелось, чтобы сезон для меня начался ещё через 14 дней. Мне необходимо больше, чем восемь-девять дней тренировок. 40 секунд отставания – это много, но я надеюсь, что через две-три недели, когда будет приближаться «Тур де Ски», всё будет выглядеть по-другому.

Мне нужно больше времени и тренировок. Мы завершим этот уикенд и составим новый план. Конечно, невесело, когда ты в плохой форме», – сказал лыжник после разделки в интервью VG.

Вынужденная пауза

Йоханнес Клебо зашёл в новый сезон не с той ноги.

Ещё до предсезонных стартов пятикратный олимпийский чемпион умудрился заболеть коронавирусом. Из-за этого не получилось как следует разогреться и выступить на домашнем турнире в Бейтостолене (17–19 ноября).

Болезнь испортила все планы лыжника: смазанная подготовка, неудачный старт сезона. А теперь и вынужденный пропуск следующего этапа Кубка мира. Он пройдет в Елливаре (Швеция) 2–3 декабря.

«Ситуация изменилась с плохой до отвратительной. Сегодня я поеду домой, и в Елливаре меня не будет. Возможно, я вернусь в Эстерсунде или подожду до Тронхейма. Посмотрим. Мне нужно проверить, что происходит с моим телом. И больше тренироваться», – приводит слова Клебо TV2.

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Арифметика провалов

Последний раз Клебо так проваливал старты больше года назад.

На Олимпийских играх в Пекине титулованный норвежец пришёл лишь 40-м в скиатлоне. Тогда Клебо отстал от победителя Александра Большунова на целых девять минут!

Удивительно, но неудачи норвежца были связаны и с домашней трассой в Хольменколлене. Так, на этапе Кубка мира в марте 2018 года Клебо остался не у дел в марафоне. На самой престижной лыжной дистанции для него было уготовано то же 40-е место и почти семь минут проигрыша.

Йоханнес Клебо Фото: Getty Images

Ситуация повторилась через год. Там же, на полтиннике он смог финишировать только на 28-м месте.

Скептики затаились, фанаты возносят молитвы богам, а Клебо будет разбираться со своим здоровьем. Уже сейчас в дистанционном зачёте он идёт на 14-й позиции. В общем зачёте – пятым. Для Клебо низко.

При этом пропуск следующих этапов опустит Йоханнеса Клебо в генеральной классификации ещё ниже. И выбираться придётся не только из функциональной ямы, но и с низов лыжных зачётов.

Задача ясна, теперь важно найти решение и прийти к верному ответу.