Йоханнес планирует вернуться на высочайший уровень через неделю. А пока тренируется и поднимает себе настроение победами.

Клебо выиграл гонку Кубка Норвегии после провала на Кубке мира. Там соперники попроще?

Он словно птица Феникс возрождается из пепла.

Такое вступление, кажется, вполне подходит для норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в этом декабре. Действующего обладателя Кубка мира на старте сезона преследует череда неудач. Возможно, она заканчивается.

Такая нужная победа

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте на первом этапе Кубка Норвегии в Гало, справившись с соперниками в свойственной ему манере. На последнем повороте норвежец разогнался и победу никому уже не отдал.

Йоханнес Клебо Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Была ли у Клебо конкуренция? Сложно сказать. Второе место занял француз Люка Шанава. Третье место – у норвежца Харалда Аструпа Арнесена.

«Мне нужно больше тренировок»

Сезон-2023/2024 для Клебо начался неудачно. В ноябре он подхватил коронавирус и на первом этапе Кубка мира в финской Руке был бледной тенью самого себя: довольствовался третьим местом в спринте, 14-м местом в гонке с раздельным стартом на 10 км и 21-й позицией – в масс-старте на 20 км. После столь неудачных стартов лидер норвежской сборной принял решение пропустить гонки второго этапа Кубка мира в Елливаре (Швеция), которые пройдут 2 и 3 декабря. Тогда же титулованный спортсмен заявил, что будет набирать форму на национальных стартах.

Сам Клебо признавался, что ему нужно ещё потренироваться.

«Мне бы хотелось, чтобы сезон для меня начался ещё через 14 дней. Мне необходимо больше, чем восемь-девять дней тренировок. 40 секунд отставания – это много, но я надеюсь, что через две-три недели, когда будет приближаться «Тур де Ски», всё будет выглядеть по-другому.

Мне нужно больше времени и тренировок. Мы завершим этот уикенд и составим новый план. Конечно, невесело, когда ты в плохой форме», – сказал лыжник после гонки с раздельным стартом в интервью VG.

«Три дня тренировок помогли»

После успеха на Кубке Норвегии Клебо заявил, что нащупал точки соприкосновения с собственным организмом. Отсюда и результат.

«Это было здорово. Я чувствовал себя очень хорошо, и теперь моё тело более отзывчиво. Три дня тренировок помогли», – сказал Клебо в интервью VG.

Дальше Йоханнеса Клебо ждёт классическая гонка на 10 км в Голе. А уже затем выступление на этапе Кубка мира в Эстерсунде 9 и 10 декабря.

Недели норвежцу хватит, чтобы прийти в себя?