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Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: Йоханнес Клебо выиграл гонку на этапе Кубка Норвегии и готов вернуться на КМ

Клебо выиграл гонку Кубка Норвегии после провала на Кубке мира. Там соперники попроще?
Батраз Томаев
Йоханнес Клебо
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Йоханнес планирует вернуться на высочайший уровень через неделю. А пока тренируется и поднимает себе настроение победами.

Он словно птица Феникс возрождается из пепла.

Такое вступление, кажется, вполне подходит для норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в этом декабре. Действующего обладателя Кубка мира на старте сезона преследует череда неудач. Возможно, она заканчивается.

Такая нужная победа

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в спринте на первом этапе Кубка Норвегии в Гало, справившись с соперниками в свойственной ему манере. На последнем повороте норвежец разогнался и победу никому уже не отдал.

Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо

Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Была ли у Клебо конкуренция? Сложно сказать. Второе место занял француз Люка Шанава. Третье место – у норвежца Харалда Аструпа Арнесена.

«Мне нужно больше тренировок»

Сезон-2023/2024 для Клебо начался неудачно. В ноябре он подхватил коронавирус и на первом этапе Кубка мира в финской Руке был бледной тенью самого себя: довольствовался третьим местом в спринте, 14-м местом в гонке с раздельным стартом на 10 км и 21-й позицией – в масс-старте на 20 км. После столь неудачных стартов лидер норвежской сборной принял решение пропустить гонки второго этапа Кубка мира в Елливаре (Швеция), которые пройдут 2 и 3 декабря. Тогда же титулованный спортсмен заявил, что будет набирать форму на национальных стартах.

Этап в финской Руке был непростым для Клебо:
Йоханнес Клебо провалился в разделке. С лучшим лыжником мира этой зимой что-то не так
Йоханнес Клебо провалился в разделке. С лучшим лыжником мира этой зимой что-то не так

Сам Клебо признавался, что ему нужно ещё потренироваться.

«Мне бы хотелось, чтобы сезон для меня начался ещё через 14 дней. Мне необходимо больше, чем восемь-девять дней тренировок. 40 секунд отставания – это много, но я надеюсь, что через две-три недели, когда будет приближаться «Тур де Ски», всё будет выглядеть по-другому.

Мне нужно больше времени и тренировок. Мы завершим этот уикенд и составим новый план. Конечно, невесело, когда ты в плохой форме», – сказал лыжник после гонки с раздельным стартом в интервью VG.

«Три дня тренировок помогли»

После успеха на Кубке Норвегии Клебо заявил, что нащупал точки соприкосновения с собственным организмом. Отсюда и результат.

«Это было здорово. Я чувствовал себя очень хорошо, и теперь моё тело более отзывчиво. Три дня тренировок помогли», – сказал Клебо в интервью VG.

Дальше Йоханнеса Клебо ждёт классическая гонка на 10 км в Голе. А уже затем выступление на этапе Кубка мира в Эстерсунде 9 и 10 декабря.

Недели норвежцу хватит, чтобы прийти в себя?

Какое место Клебо занимает в общем зачёте Кубка мира?
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