Скандал на лыжном Кубке мира. Шведский тренер встал на пути американки во время гонки

Классический спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам – 2023/2024 в шведском Эстерсунде завершился первой в сезоне победой Йоханнеса Клебо и громким скандалом. Тренер сборной Швеции Ларс Оберг во время финального забега бросился под ноги американке Рози Бреннан, которая в итоге стала четвёртой.

35-летняя американка в спринте выглядела очень сильно. Она была явным претендентом на призовое место, но тут вмешался Оберг. Шведский тренер, подсказывая своим спортсменкам, просто выскочил на трассу и оказался на лыжне Бреннан. Естественно, американке пришлось притормозить, толкнуть нарушителя и крикнуть ему, чтобы тот убрался с трассы.

В итоге Бреннан, которая специализируется на коньковом стиле, а не на классическом, не попала в топ-3. Возможно, ей и не удалось бы этого сделать и без инцидента, хотя на некатучем снегу и сложной трассе она проявила себя великолепно.

Фото столкновения Бреннан и Оберга: Фото: шведский тренер блокировал американку Бреннан в финале спринта на Кубке мира

Со стороны Оберга это был просто дикий, идиотский поступок. Кажется, шведский тренер просто сошёл с ума, не отдавая себе отчёт в том, что могло произойти столкновение, спортсменка могла получить травму. Бреннан сдержалась в словах, комментируя поведение тренера. Можно было и что-то более резкое сказать.

«Это неприемлемо! Конечно, это совершенно не то, что ты ждёшь в гонке, — сказала американка. — Не знаю, как описать действия тренера, особенно если он осознавал, что делает. Мне пришлось сбросить скорость, чтобы избежать столкновения. Но могло быть гораздо хуже. Такое поведение нельзя оставлять безнаказанным, чтобы это не повторялось в будущем».

Тренер сборной Норвегии Эрик Мюр Носсум признался после окончания спринта, что наорал на Ларса Оберга из-за такого безрассудного поведения. Шведский наставник свою вину полностью признал и заявил, что «зол на самого себя за то, что сделал». Жюри соревнований оштрафовало Оберга на 6000 шведских крон, но это смешная сумма.

За этим инцидентом чуть в стороне осталась красивая победа шведки Эммы Рибом, которая выиграла второй спринт в сезоне. Она сумела расправиться с мощной норвежкой Кристине Шистад, которой не помогло даже убойное ускорение на финише. Третьей стала ещё одна шведка Линн Сван.

В мужской гонке победил Йоханнес Клебо. Лидер сборной Норвегии, неудачно начавший сезон и даже пропустивший прошлый этап, вернулся и выиграл. В своём доминирующем стиле. Клебо убежал от соперников уже на половине дистанции. Вторым стал ещё один норвежец Эрик Вальнес, а третьим – американец Джеймс Скунмейкер, который впервые в своей карьере бежал в финале спринта на Кубке мира и сразу забрался на пьедестал.