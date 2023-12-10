Американцы скоро заменят русских в лыжах? Они уже наступают на пятки норвежцам и шведам

Лыжи – один из самых медалеёмких видов спорта на зимних Олимпиадах. Долгое время в этом виде спорта доминировали представители трёх стран Европы — Норвегии, России и Швеции. Но теперь русских лыжников убрали санкциями, а на их место, похоже, могут зайти американцы.

Локомотив сборной — Джессика Диггинс

На Кубке мира – 2023/2024 у американцев уже шесть медалей, в том числе одна победа. По этому показателю они уступают только норвежцам и шведам. К слову, у финнов всего лишь одна медаль за два этапа КМ.

В общем зачёте женских лыж сейчас лидирует Джессика Диггинс. 32-летняя американка брала медали ещё на ЧМ-2013 в Валь-ди-Фьемме (Италия), но остаётся на высочайшем уровне до сих пор – уже больше 10 лет.

Расцветом её карьеры можно считать сезон-2020/2021, когда Диггинс стала победителем Кубка мира. В том же сезоне ей покорилась многодневка «Тур де Ски». Позже, на ЧМ-2023 в Планице она была триумфатором разделки на 10 км, оставив позади Фриду Карлссон и Эббу Андерссон (обе – Швеция).

Недалеко от лидера сборной США и партнёрша по команде Рози Бреннан. В классическом спринте Эстерсунда американка остановилась в шаге от бронзы. А в генеральной классификации пока идёт на третьем месте.

Наступают на пятки

Что до мужской сборной США, то там настоящий расцвет. Ещё пять лет назад лучшие заокеанские лыжники не попадали в топ-30 по итогам сезона. А сейчас они наступают на пятки (а может, на лыжи) основным конкурентам. В спринте Эстерсунда, например, в финале соревновались сразу два американца. И один из них даже взял бронзу. Это Джеймс Клинтон Скунмейкер.

23-летнее дарование американских лыж прошлый сезон завершил на 71-м месте в общем зачёте. А уже сейчас открыл счёт своим медалям на Кубке мира. Подобный прорыв американского лыжника и не припомнить!

Вместе с ним в финале выступал и американец Бен Огден. Он занял восьмое место. Кстати, на этой же позиции он завершил прошлый сезон КМ.

География ширится?

Конечно, расширение географии в лыжах – необходимая вещь для всех, кто заинтересован в развитии вида спорта. Рост конкуренции, особенно в женских лыжах, придаёт им зрелищности. Правда, покуда доминирование девушек из Скандинавии сошло на нет, мужчины из Норвегии отдавать пальму первенства не хотят. Первые четыре строчки общего зачёта сейчас занимают норвежцы.

Да, мировые лыжи, особенно мужские, теряют многое из-за отсутствия России. Но развитие американского лыжного спорта – большой плюс.

Россияне однажды вернутся на мировую арену. И посудите сами, каким интересным будет противостояние на троих: Россия – Норвегия – США.

Джеймс Клинтон Скунмейкер Фото: Maja Hitij/Getty Images

Ах да, и немаловажный факт. США любят вкладываться в Олимпийские игры и хорошо платят за трансляции как летних, так и зимних Игр. Например, за показ соревнований в период с 2000 по 2008 год американская вещательная компания NBC заплатила МОК $ 3,5 млрд. Так что если американцы будут считать лыжи перспективным для себя видом спорта, то и с точки зрения больших денег в нём ситуация может улучшиться для всех.

От усиления американских лыж выигрывают все. В первую очередь, конечно, сами американцы, но и остальной лыжный мир тоже получит своё.

Интересно, что от собратьев по лыжне стараются не отставать и биатлонисты. Там уже запланирован финал кубкового сезона в Северной Америке.