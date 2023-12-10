У мужчин всё стабильно — в первой десятке семь норвежцев. Клебо только седьмой.

Американка Диггинс разрывает соперниц, как Большунов. На «коньке» ей проигрывают все

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам — 2023/2024 в шведском Эстерсунде завершился коньковыми разделками на 10 км. И если у мужчин всё стабильно, норвежцы впереди планеты всей, то у женщин никто не смог оказать сопротивления американке Джессике Диггинс, которая победила с огромным преимуществом.

Так получилось, что в текущем сезоне Кубка мира на каждом этапе была дистанционная гонка коньком. И если в Руке в масс-старте на 20 км Диггинс в острейшей финишной борьбе уступила шведке Моа Илар, то уже на следующем этапе в Елливаре «привезла» больше 20 секунд шведкам Эббе Андерссон и той же Илар на дистанции вдвое короче.

Спустя ещё неделю в Эстерсунде Джессика победила столь же уверенно. Лидируя со старта до финиша, она только наращивала преимущество перед всеми соперницами, ближайшей из которых была норвежка Хейди Венг. Но отставание в 23 секунды – это пропасть. Третьей ценой неимоверных усилий на финише стала немка Виктория Карль, которая не дала состояться громкой сенсации.

Лучшим до финиша тройки сильнейших долгое время оставался результат француженки Флоры Дольси, которая никогда в своей карьере не поднималась в гонках Кубка мира выше девятого места. В Эстерсунде французская лыжница осталась четвёртой, наблюдая за мощным рывком немки. Шестой стала ещё одна представительница Франции Дельфин Клодель.

Диггинс же, помимо победы, упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира, а ещё отобрала красную майку лидера дистанционного зачёта у Эббы Андерссон. Американка выглядит сейчас так же мощно, как Александр Большунов или Вероника Степанова в Кубке России. Просто разрывает соперниц в «своих» гонках.

Шведки в коньковой разделке на домашней трассе провалились. Возможно, на них так сказалось лишение аккредитации руководителя национальной федерации лыжных гонок Ларса Оберга. Накануне тот выскочил на трассу перед американкой Рози Бреннан в классическом спринте и помешал спортсменке.

Но даже Андерссон – только девятая, так плохо она не бегала дистанционные гонки полтора года. Она, кстати, уступила ещё одной американке Софи Локли, которая недавно призналась, что в межсезонье регулярно употребляет спиртные напитки. Возможно, это секретный ингредиент для хороших выступлений.

В мужской гонке борьба за победу шла между норвежцами (другого и быть не могло). Харальд Амундсен стартовал раньше Симена Крюгера и проигрывал после двух кругов, но на третьем включил турбоскорость и в итоге «привёз» действующему чемпиону мира в коньковой разделке восемь секунд. Третьим стал Дидрик Тёнсет, уступивший Крюгеру шесть секунд.

Йоханнес Клебо, после победы в спринте громко заявивший «Я вернулся!», финишировал седьмым. Он стартовал раньше «красной группы» и пытался максимально комфортно разложиться по дистанции, но слишком вальяжно (за исключением последнего километра) прошёл заключительный круг. Возможно, в нынешнем состоянии он пока не готов на коньковых дистанциях биться за топ-3.

Следующий этап Кубка мира состоится 15-17 декабря в Тронхейме. Там пройдут коньковые спринт, скиатлоны и классические разделки.