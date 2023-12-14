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Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: классический спринт (мужчины и женщины), онлайн-трансляция 14 декабря 2023

В лыжах будет жарко! Большунов и Фалеева вновь поборются за медали Кубка России. LIVE
Батраз Томаев
Анастасия Фалеева и Александр Большунов
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В Кирово-Чепецке определятся победители классических спринтерских гонок.

В четверг, 14 декабря, в Кирово-Чепецке начался третий этап Кубка России по лыжным гонкам — 2023/2024. В рамках первого соревновательного дня будут разыграны медали в классических спринтерских гонках. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

Напомним, третий этап Кубка России должен был пройти в Чусовом, но из-за сильных морозов старты были перенесены в Кировскую область.

В 11:00 мск началась женская квалификация.

На втором этапе Кубка России победителем мужского классического спринта стал Александр Большунов, который выиграл все шесть гонок турнира. В женской же части соревнований первенствовала Анастасия Фалеева.

Сможет ли кто-то подвинуть с первой ступени пьедестала Александра Большунова и увидим ли мы новую победительницу среди прекрасных дам? Следим за исходом гонок вместе!

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2023/2024

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Live Батраз Томаев

Третий этап Кубка России должен был пройти в Чусовом, где уже всё было готово к стартам. Но морозы, которые обрушились на Сибирь и Урал, спутали все карты организаторам.

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12:10 Батраз Томаев


Уже в 13:00 начнутся четвертьфинальные забеги. Мы, конечно, расскажем обо всём, что происходит на лыжне!

11:56 Батраз Томаев

Александр Терентьев выигрывает пролог

Закончилась и мужская квалификация.
Терентьев мощно пробежал пролог, оставив позади Большунова и ко.

Но то ли дело плей-офф! Там ситуация может поменяться.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 3, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
14 декабря 2023, четверг. 11:30 МСК
Окончено
11:43 Батраз Томаев

Пока не все лыжники финишировали, но уже видна когорта лидеров.

На первом месте с отрывом в 4,6 секунды Александр Терентьев. Следом Александр Большунов и Сергей Ардашев.

11:37 Батраз Томаев

Увы, мы не увидим здесь Сергея Устюгова. Он решил пропустить этап в Кирово-Чепецке.

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11:30 Батраз Томаев

Пришёл черёд мужчин. В борьбу вступят 69 лыжников, в том числе Александр Большунов.

11:23 Батраз Томаев

Алёна Баранова выиграла квалификацию

Женский пролог завершён! Его выиграла Алёна Баранова.

Вот итоги:

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 3, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
14 декабря 2023, четверг. 11:00 МСК
Окончено
11:18 Батраз Томаев

Алёна Баранова сместила с первой предварительной позиции Анастасию Кириллову и привезла ей 0,7 секунды.

Вероника Степанова в десятку сильнейших не попадает.

11:12 Батраз Томаев

Пока на финише женского пролога лидирует Анастасия Кириллова.

Анастасия Фалеева проигрывает всего ничего — 0,7 секунды. Следом за ней Ольга Царёва.

11:03 Батраз Томаев

Основные претендентки на медали отправляются на дистанцию в начале квалификации. Это Анастасия Фалеева, Елизавета Пантрина, Анастасия Кириллова, Мария Истомина. А может быть и Вероника Степанова?

Не доехала до третьего этапа Кубка страны Наталья Терентьева. Об этом рассказал тренер сборной Юрий Бородавко.

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11:01 Батраз Томаев

Мы начинаем!

Всем привет!
В Кирово-Чепецке начинается женская квалификация в спринтерскую гонку.

На старт выйдет 45 лыжниц.

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