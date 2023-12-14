В лыжах будет жарко! Большунов и Фалеева вновь поборются за медали Кубка России. LIVE

В четверг, 14 декабря, в Кирово-Чепецке начался третий этап Кубка России по лыжным гонкам — 2023/2024. В рамках первого соревновательного дня будут разыграны медали в классических спринтерских гонках. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.

Напомним, третий этап Кубка России должен был пройти в Чусовом, но из-за сильных морозов старты были перенесены в Кировскую область.

В 11:00 мск началась женская квалификация.

На втором этапе Кубка России победителем мужского классического спринта стал Александр Большунов, который выиграл все шесть гонок турнира. В женской же части соревнований первенствовала Анастасия Фалеева.

Сможет ли кто-то подвинуть с первой ступени пьедестала Александра Большунова и увидим ли мы новую победительницу среди прекрасных дам? Следим за исходом гонок вместе!

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