В лыжах будет жарко! Большунов и Фалеева вновь поборются за медали Кубка России. LIVE

В четверг, 14 декабря, в Кирово-Чепецке начался третий этап Кубка России по лыжным гонкам — 2023/2024. В рамках первого соревновательного дня будут разыграны медали в классических спринтерских гонках. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и расскажет вам обо всём, что происходит на трассе и за её пределами.
Напомним, третий этап Кубка России должен был пройти в Чусовом, но из-за сильных морозов старты были перенесены в Кировскую область.
В 11:00 мск началась женская квалификация.
На втором этапе Кубка России победителем мужского классического спринта стал Александр Большунов, который выиграл все шесть гонок турнира. В женской же части соревнований первенствовала Анастасия Фалеева.
Сможет ли кто-то подвинуть с первой ступени пьедестала Александра Большунова и увидим ли мы новую победительницу среди прекрасных дам? Следим за исходом гонок вместе!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой
Третий этап Кубка России должен был пройти в Чусовом, где уже всё было готово к стартам. Но морозы, которые обрушились на Сибирь и Урал, спутали все карты организаторам.
Уже в 13:00 начнутся четвертьфинальные забеги. Мы, конечно, расскажем обо всём, что происходит на лыжне!
Александр Терентьев выигрывает пролог
Закончилась и мужская квалификация.
Терентьев мощно пробежал пролог, оставив позади Большунова и ко.
Но то ли дело плей-офф! Там ситуация может поменяться.
Пока не все лыжники финишировали, но уже видна когорта лидеров.
На первом месте с отрывом в 4,6 секунды Александр Терентьев. Следом Александр Большунов и Сергей Ардашев.
Увы, мы не увидим здесь Сергея Устюгова. Он решил пропустить этап в Кирово-Чепецке.
Пришёл черёд мужчин. В борьбу вступят 69 лыжников, в том числе Александр Большунов.
Алёна Баранова выиграла квалификацию
Женский пролог завершён! Его выиграла Алёна Баранова.
Вот итоги:
Алёна Баранова сместила с первой предварительной позиции Анастасию Кириллову и привезла ей 0,7 секунды.
Вероника Степанова в десятку сильнейших не попадает.
Пока на финише женского пролога лидирует Анастасия Кириллова.
Анастасия Фалеева проигрывает всего ничего — 0,7 секунды. Следом за ней Ольга Царёва.
Основные претендентки на медали отправляются на дистанцию в начале квалификации. Это Анастасия Фалеева, Елизавета Пантрина, Анастасия Кириллова, Мария Истомина. А может быть и Вероника Степанова?
Не доехала до третьего этапа Кубка страны Наталья Терентьева. Об этом рассказал тренер сборной Юрий Бородавко.
Мы начинаем!
Всем привет!
В Кирово-Чепецке начинается женская квалификация в спринтерскую гонку.
На старт выйдет 45 лыжниц.